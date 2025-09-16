A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
Az őszi kertészkedés egyik legfontosabb feladata a vöröshagyma dughagyma elültetése. Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást. Mutatjuk, mikor érdemes ültetni, hogyan duggassunk helyesen, mikor jön el a betakarítás ideje, és hogyan tároljuk a hagymát, hogy egész télen friss maradjon.
A vöröshagyma az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban termesztett konyhakerti növényünk, amely szinte minden háztartásban megtalálható. A dughagyma ültetése ősszel kifejezetten ajánlott, hiszen időt és energiát takaríthatunk meg, ráadásul a korábban fejlődő állomány tavasszal hamarabb szedhető. Mutatjuk, mikor van a dughagyma ideális ültetési ideje, hogyan kell ültetni, és hogyan gondoskodjunk róla a betakarításig.
Dughagyma ültetése ősszel: mikor van itt az ideje?
Hogyan történik a vöröshagyma ültetése ősszel? Először is, fontos tudni, hogy az őszi ültetés ideális időpontja szeptember vége és október közepe közé esik. A lényeg, hogy a talaj hőmérséklete ekkorra már 10-12 °C körül legyen, így a dughagymák be tudnak gyökeresedni a tél beállta előtt, de nem hajtanak túl hosszú zöld szárat. A dughagyma vetése fontos, hogy időben történjen. Ha túl korán ültetünk, a hagyma idő előtt kihajt, és a téli fagyok károsíthatják és sikertelen művelet lesz számunkra a dughagyma vetése. Ha túl későn, a dughagymák nem gyökeresednek meg, és kifagyhatnak, így szintén nem lesz eredménye a munkánknak.
A dughagyma vetése lépésről lépésre:
- Talajelőkészítés: A dughagyma vetése laza, jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajban történik. Ásás vagy ásóvillázás után érdemes komposztot bedolgozni a talajba, de friss trágyát ne használjunk, mert az hajlamosíthatja a hagymát a rothadásra.
- Ültetési mélység és tőtávolság: A dughagymákat 2-3 cm mélyre, csúcsukkal felfelé ültessük. A hagymák között hagyjunk 8-10 cm tőtávolságot, a sorok között pedig 25-30 cm helyet.
- Locsolás: Az ültetés után alaposan öntözzük be a talajt, majd hagyjuk, hogy a természetes csapadék tegye a dolgát. Ősszel már nincs szükség rendszeres öntözésre.
- Téli védelem: Ha kemény, hó nélküli telek jellemzőek a környéken, a vetést takarjuk mulccsal vagy fenyőágakkal, hogy megóvjuk a kifagyástól.
Mikor és hogyan takarítsuk be a vöröshagymát?
Az ősszel duggatott hagyma általában június végére, július elejére érik be. A betakarítás jele, amikor a hagymák szárai lefekszenek és elszáradnak.
- Betakarítás módja: Válasszunk száraz, napsütéses napot, és óvatosan emeljük ki a hagymákat ásóvillával. Hagyjuk a szabadban vagy fedett, jól szellőző helyen néhány napig szikkadni.
- Utószárítás: A teljes száradás után a szárat 3-4 cm-re visszavághatjuk.
Hogyan tároljuk a vöröshagymát télen?
A jól szárított hagymát hűvös, száraz, sötét és jól szellőző helyen tároljuk.
Néhány bevált tárolási módszer:
- Fonás: A szárakat összefonhatjuk és fellógathatjuk egy gerendára.
- Ládázás: Szellős rekeszekben, ládákban is elhelyezhetjük a hagymát, ügyelve arra, hogy ne rétegezzük túl magasra.
- Hálós tárolás: Kisebb mennyiséget hagymahálóban, hűvös kamrában is tarthatunk.
A lényeg, hogy a tárolás során a hagymák ne érintkezzenek túl szorosan, és a helyiségben ne legyen nedvesség, mert az elősegíti a penészesedést.
A dughagya vetése: ezen bukat el a veteményezés
A dughagyma vetése, vagyis a vöröshagyma ültetése ősszel nagy kihívás, hiszen termesztésének sikere nagyban múlik a szaporítóanyag minőségén. A dughagyma ültetése ősszel nemcsak a zöldhagyma korai betakarítását teszi lehetővé, hanem a télre tartható vöröshagyma előállítását is megalapozza. Ha odafigyelünk a dughagyma beszerzésére, a vetés módjára és a megfelelő gondozásra, egészséges, ízletes hagymáink lesznek a konyhában. Ehhez viszont fontos, hogy betartsuk azt a néhány ökölszabályt, amit a szakemberek javasolnak.
Tehát ügyeljünk arra, hogy a dughagyma vetése ősszel akkor a legeredményesebb, ha betartjuk a legfontosabb szabályokat: szeptember vége és október közepe között kezdünk a vetésnek, megfelelő távolságba és mélységbe ültetjük a dughagymát, csúcsukkal felfelé. Az ültetés után alaposan öntözzük be a talajt, fagyveszély esetén takarjuk a vetést mulccsal vagy fenyőágakkal. Ha mindezt szem előtt tartjuk, a helyes dughagyma vetése és a gondos ültetési szabályok betartása garantálja, hogy tavasszal erős, egészséges állomány fejlődjön.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
