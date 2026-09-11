Átfogó vasúti és közlekedési reformot hirdetett meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aminek keretében egy 3500 milliárd forintos fejlesztési program indul el.
Végre elkezdődött: 1,6 milliárdból lefedik az azbesztes utcákat a szombathelyi Oladi Platón + Videó
Már dolgoznak a munkagépek az Oladi Platón: elkezdődött az azbeszttel érintett terület rendezése, elsőként a szegélyek építésével. A kivitelezőnek 65 napja van a munkák befejezésére, miközben az esős idő már a kezdetekkor nehezíti a munkát.
Csütörtökön már munkagépek, teherautók és dolgozók fogadták a helyszínre érkezőket a szombathelyi Oladi Plató hátsó részén, a Retek és a Sáfrány utca kereszteződésénél. Itt már nemcsak tervek és döntések formájában zajlik az azbeszttel érintett terület rendezése: megkezdődött a kivitelezés. A munkát - számolt be róla a Nyugat.hu az Oladi Platón az Alpok Terra Kft. kezdte meg, elsőként az utcák szegélyezésével. Nemény András polgármester a helyszínen arról számolt be, hogy a kivitelezőnek 65 nap áll rendelkezésére a munkák befejezésére. A munkát ugyanakkor már az elején nehezíti az esős időjárás.
Az elkészülő szegélyeknek a terület rendezésében is szerepük lesz: a polgármester tájékoztatása szerint az Oladi Platón az azbesztes burkolat lefedésére is sor kerül.
Nem minden érintett szombathelyi utcában lesz ugyanez a megoldás
Ahogy kiderült, a város 110 további helyszínén más munkafolyamatokra is szükség lehet: lesznek olyan területek, ahonnan elszállítják a szennyezett kőzetet, például a szegélyek mellől. A beruházás hátterében az önkormányzat korábbi döntései állnak. A Gazdasági és Jogi Bizottság ülésén már megszavazták az Oladi Plató, valamint további 110 szombathelyi helyszín rendezéséhez szükséges költségvetést. A város emellett arról is döntött, hogy összesen 1,6 milliárd forintra pályázik a kormány azbesztalapjához.
A város többi, 110 érintett helyszínén a munkát a Szkendó Kft. kezdheti meg, miután a közgyűlés hozzájárult a szerződés megkötéséhez. A vállalkozás adta a legjobb ajánlatot.
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