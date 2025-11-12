Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad

Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A 25. Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői Facebook-bejegyzésükben figyelmeztettek: a halászati érdekek miatt az Öreg-tó vízszintje kritikus szint alá süllyedt, ami akár a rendezvény látványosságát is veszélyeztetheti.

Októberben még bizakodóan jelentették be a 25. Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői, hogy a tatai Öreg-tó vízszintje november 30-ig nem csökken -50 cm alá, ami minimálisan elegendő lett volna a vízimadarak biztonságos tartózkodásához. A vadludak és más társ vízimadarak számára azonban az optimális vízszint -30 és -40 cm között lenne.

„Ez a vízszint a vadludaknak és a társ vízimadarak itt tartózkodásának a minimális optimális vízszintje. Ez alatt a récék, vöcskök, bukók és más fajok nagy része kénytelen elhagyni a tavat. A ludak esetében is inog a szék. Egy részük itt maradhat, de több évtizedes tapasztalataink szerint az ennél alacsonyabb vízállást ők sem tolerálják, és a biztonságot nyújtó nagyobb kiterjedésű és mélyebb vízfelületekre pártolnak át" – írták a Tatai Vadlúd Sokadalom Facebook-oldalán.

Az Öreg-tó minden 5 centiméteres apadása jelentős, és ha a vízszint az optimálishoz képest 40-50 cm-rel alacsonyabbra csökken, a tapasztalatok szerint a madarak tömegesen elvonulnak. Sajnos a közelmúltban a tó már -80 cm alá apadt, és a napokban a halászati érdekek miatt -90 cm-ig tervezik tovább csökkenteni a vízszintet. A szervezők hangsúlyozták, hogy a vízjogi üzemterv szerint erre valóban lehetőség van, ám az idei cél az lett volna, hogy a több ezer kilométerről érkező vadludak számára ideális körülményeket teremtsenek.

„Csak abban bízhatunk, hogy az innen elpártoló ludak helyére új csapatok érkeznek. Ha nem, előfordulhat, hogy a világtalálkozóra érkező vendégek csak szerény számú madarat láthatnak” – írták.

A halászati és gazdasági érdekek mindig felülírják a természetvédelmi szempontokat?

A szervezők hangsúlyozták, hogy a tó leeresztésére az érvényes vízjogi üzemterv szerint valóban lehetőség nyílik a halászat érdekében. Ebben az évben azonban szerették volna megadni a kiváltságot a sokezer kilométerről érkező vízimadaraknak, hogy biztonságban pihenhessenek az Öreg-tavon. „Szerettük volna megmutatni a világtalálkozóra érkező vendégeknek, hogy a Ramsari Egyezmény fő szempontját jelentő természetvédelmi érdek – még ha csak néhány hétre is – egyenlő lehet, vagy akár megelőzheti a gazdasági érdeket” – írták a posztban. Hozzátették, hogy cserébe decemberben lehetett volna halászni, ám a kezdeti ígéret sajnos nem teljesült.

A posztban még kiemelték: Tata ezzel jelentős kockázatot vállal, és csak a madarak hűségének köszönhető, ha a kritikus vízszint ellenére is kitartanak az Öreg-tónál. 2024-ben a Vadlúd Sokadalom idején 35 ezer vadludat számoltak meg, egy évvel korábban pedig 53 ezret.

Címlapkép: Facebook - Tatai Vadlúd Sokadalom