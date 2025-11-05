Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Így startolt el a vadludak rohama a tatai Öreg-tavon: és ez még csak a kezdet + Videó
Madárlesre fel! Megérkeztek az első nagyobb vadlúd-kolóniák az Öreg-tóra: hajnalban mintegy 13100 madarat számoltak össze a szakemberek. Ez a látványos esemény minden évben a Tatai Vadlúd Sokadalom időszakának kezdetét jelzi – a következő hetekben tízezrével gyűlnek majd a madarak a tó környékén.
A Tatai Tavak Ramsari Terület az egyik legfontosabb hazai vizes élőhely, amelyet a vadludak és más vízimadarak is rendszeresen felkeresnek telelés idején. A mostani adatok szerint a madarak közül több ezren már megérkeztek, és a környező Ferencmajori-halastavaknál egy ritka vendéget, egy öreg kis liliket is megfigyeltek.
A természetvédők szerint a következő hetekben tovább nőhet az egyedszám, akár 50–60 ezer vadlúd is összegyűlhet Tatán. A madarak hajnalban vonulnak ki a táplálkozóterületekre, majd estére visszatérnek az Öreg-tóra – a látványos „kihúzást” és „behúzást” minden évben több ezer érdeklődő követi figyelemmel. A friss megfigyelési adatok és a vadludak számának alakulása novenmber közepétől naponta követhető a vadludsokadalom.hu oldalon. Addig is, itt találjátok a részletes programajánlót!
Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World...
A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...
Nem akármilyen beruházás zajlik Kecskeméten: a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 %-át megújuló forrásból biztosítsa.
Néhány apró, szinte filléres praktikával megelőzhető a baj: mutatjuk, hogyan őrizheted meg a tüzelőd értékét egész télen.
Neked is a pogácsa a kedvenc vendégváró harapnivalód? Ha eddig még nem kóstoltad ezt a verziót, itt az ideje: filléres, gyorsan elkészül és addig esszük,...
Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat.
A Vad Kárpátok YouTube-csatornájára remek kis videó került fel, ami most nem medvét vagy farkast mutat – hanem valami sokkal kedvesebbet.
Pénteken hivatalosan is véget ér a 2025-ös tavi viharjelzési szezon, amely április 1-je óta vigyázott a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó vízén közlekedőkre.
Egy kis bakonyi falu most olyasmibe fogott, amire eddig senki sem gondolt Magyarországon: országos „Malomnapot” szerveznek.
A „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényre hivatkozva három település – Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc – helyi rendeletben szabályozza, kik és milyen feltételekkel vásárolhatnak ingatlant a...
Újabb egészségvédelmi és környezetbarát lépést tett Balatonfüred önkormányzata: december 1-jétől tilos lesz a dohányzás a város két ikonikus közterületén.
Magad is elkészítheted a savanyú káposztát, akár egy panellakásban, hordó nélkül is! Csak egy kis leleményre, reszeléshez időre és egy kis helyre van szükség.
Tökfaragás, süteményverseny, népi játékok és egy csipetnyi borzongás – ezek is várják az érdeklődőket a Balaton-parti településeken a hétvégén.
Egy korszak ér véget Kisteleken: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című...