Így startolt el a vadludak rohama a tatai Öreg-tavon: és ez még csak a kezdet + Videó

Madárlesre fel! Megérkeztek az első nagyobb vadlúd-kolóniák az Öreg-tóra: hajnalban mintegy 13100 madarat számoltak össze a szakemberek. Ez a látványos esemény minden évben a Tatai Vadlúd Sokadalom időszakának kezdetét jelzi – a következő hetekben tízezrével gyűlnek majd a madarak a tó környékén.

A Tatai Tavak Ramsari Terület az egyik legfontosabb hazai vizes élőhely, amelyet a vadludak és más vízimadarak is rendszeresen felkeresnek telelés idején. A mostani adatok szerint a madarak közül több ezren már megérkeztek, és a környező Ferencmajori-halastavaknál egy ritka vendéget, egy öreg kis liliket is megfigyeltek.

A természetvédők szerint a következő hetekben tovább nőhet az egyedszám, akár 50–60 ezer vadlúd is összegyűlhet Tatán. A madarak hajnalban vonulnak ki a táplálkozóterületekre, majd estére visszatérnek az Öreg-tóra – a látványos „kihúzást” és „behúzást” minden évben több ezer érdeklődő követi figyelemmel. A friss megfigyelési adatok és a vadludak számának alakulása novenmber közepétől naponta követhető a vadludsokadalom.hu oldalon. Addig is, itt találjátok a részletes programajánlót!