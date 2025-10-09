Furcsán viselkedik az Öreg-tó Tatán: a vízügy elárulta, mi áll a háttérben

Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés. A változtatás oka, hogy októberben Tatán rendezik meg a Ramsari Városok nemzetközi konferenciáját, amelyre a tó környékét és élővilágát is különösen felkészítik.

Október elején megkezdődött az Öreg-tó őszi vízeresztése. A Vecserei-zsilipnél Kálmán Zsolt vízkormányos és Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője indította el a folyamatot. Bár minden évben az előírt üzemrend szerint történik a vízleeresztés, idén egy nemzetközi esemény miatt átmenetileg módosítani kellett a megszokott menetrendet - írta a Kemma.hu.

„Az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye” – magyarázta Molnár András. – „A vízszintet nem önkényesen szabályozzuk, hanem az önkormányzat, a természetvédelmi szervezetek, a vízi sportolók, a halászok és a Duna–Ipoly Nemzeti Park bevonásával meghatározott rend szerint. Csak különleges esetekben térünk el ettől – most éppen egy ilyen alkalomról van szó.”

Magasabban tartják a vízszintet a konferencia idején

A Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját Tatán rendezik meg októberben, ami különleges figyelmet irányít a városra mint a vizes élőhelyek védelmének egyik mintapéldájára. Ennek érdekében a szakemberek a tó vízszintjét a szokásosnál magasabban tartják a rendezvény ideje alatt, hogy a tó környékére minél több madárfaj érkezzen.

A módosított üzemrend természetesen minden érintett szervezet egyetértésével született. A vízszintcsökkentés ütemét a halászat és a természetvédelmi igények figyelembevételével határozták meg, és a Vadlúd Sokadalom rendezvénye után térnek majd vissza a megszokott vízszinthez.

Napi két centiméterrel apad a vízszint

Molnár András elmondta, hogy a zsilipen keresztül jelenleg másodpercenként mintegy ezer liter víz áramlik az Által-érbe, amellyel naponta körülbelül két centiméterrel csökkenthető a tó vízszintje. A tavaszi és nyári időszakban ez az intenzitás változhat, például a népszerű Által-ér vízitúra idején akár ötezer liter víz is áthaladhat másodpercenként a zsilipen, hogy biztonságos legyen a vízi útvonal.

Az Öreg-tó vízszintjének őszi leeresztése évszázados szokás, amelyhez a halászat, a vízisport és a természetvédelem érdekei egyaránt kapcsolódnak. A mostani különleges üzemrend azonban azt is megmutatja, hogy a tataiak és a vízügyi szakemberek képesek összehangolni a turizmus, a tudományos élet és a természetvédelem szempontjait. „A cél, hogy a tó élővilága és a város hírneve is gyarapodjon – hiszen Tata nemcsak a vizek városa, hanem a vizes élőhelyek védelmének jelképe is” – fogalmazott a szakember.