Beton helyett homokos, lassan mélyülő strandokat látnának szívesen a Balatonnál a kutatók. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a klímaváltozáshoz alkalmazkodva át kellene gondolni a...
Rendkívüli a helyzet Tatán: nagy a baj, naponta 20 millió liter víz tűnik el az Öreg-tóból
Több mint két évtizede nem látott mélypontra került a tatai Öreg-tó vízszintje. A tartós aszály, a csapadékhiány és az egyre erősebb párolgás miatt a tó naponta akár két centimétert is apadhat, ami mintegy 20 millió liter víz elvesztését jelenti.
Tovább romlik a helyzet a tatai Öreg-tónál: a hosszan tartó száraz időjárás és az extrém nyári hőség hatására a tó vízszintje ismét kritikusan alacsonyra csökkent. A szakemberek szerint hasonlóan kedvezőtlen állapot utoljára több mint húsz éve, a 2003-as nagy aszály idején alakult ki.
A helyzet a közeli Cseke-tó vízpótlását is érinti. A feltöltést azért kellett leállítani, mert az Öreg-tó vízszintje a szivattyú biztonságos működéséhez szükséges szint alá csökkent. A vízpótlás csak akkor indulhat újra, ha a tatai tó vízállása ismét eléri a megfelelő szintet.
@kolosschilling
Tatai tò 30 év után fürdésre alkalmatlan! Kutyáknak sem ok !♬ eredeti hang - Schilling Kolos
Naponta akár 20 millió liter víz is elpárologhat
Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a Kemma.hu-nak elmondta: az elmúlt időszak rendkívüli aszálya jelentősen rontotta a tó vízháztartását. Az elmúlt közel egy hónapban a hétfői záporral együtt is mindössze 3,7 milliméter csapadék hullott Tatán. Bár a rövid eső megállította az apadást, érdemi vízszintemelkedést nem okozott. Ehhez a szakember szerint hosszabb időn keresztül tartó, egyenletes csapadékra lenne szükség az Által-ér vízgyűjtő területén.
A tó vízállása kedden reggel 171 centiméter volt, és egyelőre stagnált, azonban a következő napokra ismét forró időjárást jeleznek előre. A nagy meleg és az erős párolgás miatt az Öreg-tó vízszintje naponta akár 1–2 centiméterrel is csökkenhet. Ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden egyes nap.
„Ez a párolgó víztömeg adja Tata kellemes mikroklímáját, ugyanakkor ha nem érkezik megfelelő utánpótlás az Által-ér vízgyűjtőjéről, akkor a tó vízszintje folyamatosan süllyed” – fogalmazott Molnár András.
2003 óta nem volt ilyen alacsony a vízállás
A szakember szerint a mostanihoz hasonló helyzet legutóbb 2003-ban alakult ki, amikor rendkívül száraz tavasz előzte meg az alacsony vízállást.A mostani helyzet ugyanakkor valamivel kedvezőbb, mint akkor: az Által-éren keresztül jelenleg is érkezik valamennyi vízutánpótlás, ezért a szakemberek bíznak abban, hogy a tó vízszintje nem csökken jelentősen tovább.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A következő napok időjárása azonban meghatározó lehet. Ha a hőség és a száraz, meleg szelek folytatódnak, a párolgás ismét felgyorsulhat.
Az aszály nemcsak a vízszintet érinti
A tartósan alacsony vízállás az élővilágra és a tó állapotára is hatással van. A melegebb, sekélyebb víz kedvezhet az algásodásnak, miközben a vízi élőhelyek egyensúlya is érzékenyebbé válik.
A tatai Öreg-tó különleges természeti és kulturális érték: Magyarország egyik legrégebbi mesterséges tava, amely nemcsak a helyiek életében fontos, hanem jelentős szerepet tölt be a térség vízgazdálkodásában és turizmusában is.
A szakemberek szerint a hosszú távú megoldást nem egyetlen beavatkozás jelenti, hanem a vízgyűjtő terület vízmegtartó képességének javítása, a csapadék helyben tartása és az egyre gyakoribb aszályos időszakokra való alkalmazkodás.
Két fesztivál egy hétvégén a Tisza-tónál: koncertek, lampionos csónakfelvonulás és családi programok várják a látogatókat Tiszafüreden.
Harmincéves a zalai jurta: különleges látványosság kedvéért bontják le, majd újra felépítik a legendás nemezsátrat.
Egy gyorsétterem-lánc érkezése borzolja a kedélyeket Balatonfüreden: a város attól tart, hogy egy újabb globális márka megjelenése változtathat a település hangulatán.
Szinte teljesen kiszáradt a Ronyva-patak Sátoraljaújhely közelében, a látvány pedig komoly aggodalmat keltett a helyiek körében.
Nem várt kiadás érheti a strandolókat: fizetőssé válhat a parkolás a népszerű Balaton-parti városban
Újra napirendre került a fizetős parkolás Balatonalmádiban. Kérdőívben méri fel a helyiek és a turisták véleményét arról, támogatnák-e a díjköteles parkolás bevezetését.
Maratoni vetítéssorozattal búcsúztatják az Apolló mozi ikonikus termét Debrecenben: július 17-19. között három napon át szinte megállás nélkül mozizhatunk itt.
A VIII. Palóc Világtalálkozót rendezik meg július 18-án a Nógrád vármegyei Somoskőújfaluban, az esemény fővédnöke Pindroch Csaba salgótarjáni születésű Jászay Mari-díjas színművész lesz.
Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja.
Jelentős segítséget kaphatnak idén nyáron a családok a strandoláshoz. Egyes népszerű fürdőkben 20–25 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt váltani.
Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal
Csúszdaparkok, élményfürdők versengenek a nyaralók kegyeiért, de az árak között óriási a különbség. Megnéztük, melyik a 10+1 legjobb értékelést kapott fürdő ma vidéken...
Hónapokig tartó restaurálás után ismét a helyére került Dunaújváros egyik legfontosabb történelmi jelképe. A több száz éves Szentháromság-szobor felállításával régi főtér is visszanyerheti eredeti arculatát.
Sokan tartanak most attól, hogy a hosszan tartó hőség után elszaporodhatnak a kellemetlen vagy akár veszélyes algák a Balatonban. Most megérkeztek a legfrissebb mérések.
Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeren. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ...
Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz
A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen a medence vízébe eshetnek.
Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók
Vízvisszatartás a Hortobágy–Berettyón: 45 centiméterrel emelik a vízszintet, megszűnik az áthajózás az Árvízkapunál.
Ismét lehet fürdőzni a Szelidi-tóban: a strandot a legfrissebb vízminőségi vizsgálatok eredményei alapján újra megnyitották a látogatók előtt.
Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet.
Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi...
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.