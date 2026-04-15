Egy barna kabátot és sapkát viselő idősebb férfi áll egy vibráló hátsó kertben, és ásóval ápolja a kertet. A meleg napfény kiemeli a színes őszi lombozatot, derűs hangulatot teremtve.
HelloVidék

Ezen az eldugott településen él a legendás sztárpár: fákat ültet a Modern Hungária egykori énekese

HelloVidék
2026. április 15. 06:29

A kilencvenes évek egyik legismertebb hazai sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg. A házaspár pár éve költözött Ausztriából vissza Magyarországra, most már saját kertes házban élnek, ültetnek, szépítik környezetüket.

„Negyven éve ismerkedtünk össze, most ünnepeltük az évfordulónkat. Ugyanakkor negyven éve indult a Modern Hungária is” – árulta el a Hot! magazinnak adott a ’90-es évek népszerű zenészpárja, Bodnár Attila és Pap Rita, akik korábban azt is elmesélték, hogyan is találkoztak anno. Az első csók ugyanis nehezen csattant el. Attila a Modern Hungária legsármosabbnak titulált sztárja volt, rajongtak érte a nők. Éppen nem volt senkije, amikor Pap Rita koreográfusként férfi énekest keresett egy show-műsorba:

"Őt választottam, de a próba másnapján elkésett, veszettül ordítottam vele, mint főnöke, ám a tehetségébe beleszerettem. Három hónapig dolgoztunk együtt, és már akkor izzott köztünk a levegő, de a kollégák előtt titkoltuk" – idézte fel Pap Rita, aki korábban azt is elmondta: a közös munka után egy stábbulin tört meg a jég. „Megcsókolsz már végre?” – idézete fel a Blikknek Pap Rita, hozzátéve: nem sokkal később össze is költöztek.

A zenészpár még a kétezres években döntött úgy, hogy elhagyják Magyarországot, és Ausztriába települtek át. Úgy érezték, szakmailag parkolópályára kerültek, egyre kevesebb fellépési lehetőséget kaptak, és a „Zenevarázs” című műsoruk is megszűnt. Két kisgyermekük jövője miatt is a külföldi újrakezdés mellett döntöttek, és az ausztriai Alsóőrben (Unterwart) kezdtek új életet. 

Pár éve visszatértek Magyarországra, de a megélhetés így sem könnyű

Tavalyelőtt végleg hazaköltöztek: ma már újra Magyarországon élnek, otthonukat a Vas vármegyei Bükfürdőn találták meg. A lapnak azt is elárulták, hogy nyugdíjuk rendkívül alacsony, így továbbra is maguknak kell gondoskodniuk a megélhetésről. Ritának 90 ezer, neki pedig 150 ezer forint jut havonta. „Sajnos sok zenész járt így” – jegyezte meg, utalva arra, hogy a korábbi sikerek nem feltétlenül biztosítanak stabil anyagi hátteret idősebb korra.

„Az ausztriai ház nem is a sajátunk volt, Bükfürdőn viszont van egy gyönyörű otthonunk, ahova vissza tudunk térni, és amit olcsóbb fenntartani. Ausztriában nagyon drága az élet, ráadásul a járvány miatt a bevételeink is megcsappantak” – fogalmaztak egy korábbi interjúban.

Tavasz van, ők is szorgoskodnak a kertben

Ahogy most a Hot-nak elárulták, otthonuk saját maguk csinosítják: cédrusokat ültettek, füvesítettek, és folyamatosan szépítik a kertet is. Pap Rita szerint Bodnár Attila különösen aktív, szinte állandóan a kertben tevékenykedik. Mint mondták, kifejezetten jó helyen élnek, nyugodt, üdülőövezeti környezetben, ahol a szomszédok is barátságosak.

„Nagyon jó helyen lakunk, üdülőövezetben, a szomszédok is kedvesek. Kicsit féltem, amikor hazaköltöztünk, de nem bántuk meg, sokkal jobb hely lett, mint húsz éve volt” – mesélték még a Hot magazinnak.

 

 

 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
Pénzcentrum
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
1
1 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
3 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
6 napja
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
5
3 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 05:34
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. április 15. 06:02
Vallott a magyar gazda: lerántotta a leplet a hazai telepek súlyos bajáról