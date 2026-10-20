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HelloVidék

Úgy bezöldült a Bodrog, hogy távolról rétnek tűnhet: több száz tonna békalencsét szedtek ki a folyóból + Fotók

HelloVidék
2026. október 20. 10:15

Szinte rá sem lehet ismerni a Bodrogra Sárospatak térségében: a folyó vízfelszínét helyenként összefüggő zöld szőnyegként borítja a békalencse. A látvány elsőre akár egy rétre is emlékeztethet, annyira vastagon borítja a növény a vizet. A különös jelenség azonban nem csupán látványos: a vízügyi szakembereknek komoly munkát ad a békalencse eltávolítása.

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Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) munkatársai jelenleg is dolgoznak a folyón, hogy megtisztítsák a vízfelszínt a nagy mennyiségben elszaporodott növénytől. Sárospataknál már befejezték a mentesítést, Alsóbereckinél és Tokajnál azonban még tartanak a munkálatok. A vízügy közösségi oldalán közzétett fotókon jól látszik, milyen elképesztő mennyiségben borítja a békalencse a Bodrog egyes szakaszait. A folyó helyenként szinte teljesen eltűnik a zöld növénytakaró alatt.

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A szakemberek szerint a békalencse a Bodrog egyik mellékágából, a Laborcból érkezik. A növény tömeges elszaporodásának pedig kedvezett az idei időjárás: az aszály miatt lelassult a víz áramlása, a magasabb vízhőmérséklet pedig szintén ideális körülményeket teremtett a növény számára.

A békalencse önmagában természetes része a vízi élővilágnak, ekkora mennyiségben azonban már problémát okozhat. Ha összefüggő réteget képez a vízfelszínen, kevesebb fény jut a vízbe, és romolhat a víz oxigénellátása is. Ez pedig a vízben élő szervezetek számára sem kedvező.

Több mint 300 tonnát már kiemeltek

A vízügyeseknek ezért nem kevés munkájuk van: a merülőfalaknál felhalmozódó növényt tókaszával, illetve motorcsónakokról, kézi erővel gyűjtik össze és emelik ki a folyóból. A munkálatok kezdete óta már több mint 300 tonna békalencsét távolítottak el a Bodrogból. A beavatkozás célja a vízminőség javítása és a folyó vízi élővilágának védelme.

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A mostani látványos zöld „szőnyeg” tehát nem egy különleges őszi természeti jelenség, amelyet csak meg kell csodálni: a vízügyi szakembereknek éppen az a feladatuk, hogy megakadályozzák, hogy a tömegesen elszaporodott békalencse kedvezőtlenül befolyásolja a folyó állapotát.
Címlapkép: Getty Images
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