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Közelkép egy férfi kezéről, aki egy régészeti lelőhelyen ecsettel porolja le a kerámiát
HelloVidék

Évszázadokig rejtőzött a föld alatt: eltűnt középkori falu titokzatos templomát tárták fel Harta mellett

HelloVidék
2026. október 19. 09:15

Egy több évszázada elpusztult település templomának maradványait kutatták a régészek Harta határában. A Viski Károly Múzeum munkatársai egy Árpád-korban már álló templom alapfalait, egykori temetkezéseket és különleges középkori leleteket is feltártak. A helyszínről készült látványos légi felvételeken ma is jól kirajzolódik az egykori épület és a körülötte fekvő település nyoma.

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Harta északi részén, a mai belterülettől alig másfél kilométerre található a Harta–Szüle nevű régészeti lelőhely. A terület nem ismeretlen a kutatók előtt: a helyszínt 2014-ben azonosították, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisában pedig középkori templomként, településnyomként és templom körüli temetőként tartják számon.

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A falu emlékét régi térképek és a helyi néphagyomány is megőrizte. A Duna Mappáción például „Templom föld” néven szerepel a terület, a hartai helynévgyűjtésben pedig Szirkerch, illetve Szülei templom néven bukkan fel. A név sem véletlen: a kutatók szerint a „Kerch” a német Kirche, vagyis templom helyi alakja - írta az ásatás kapcsán a https://viskikarolymuzeum.hu.

Már az Árpád-korban állhatott a templom

A Viski Károly Múzeum szakmai beszámolója szerint a templom története egészen az Árpád-korig nyúlhat vissza. A középkor folyamán többször átépítették és kibővítették, így a régészek több építési periódust is el tudtak különíteni. A feltárás alapján egy kéthajós templom képe rajzolódott ki, amelynek északi oldalához sekrestye, nyugati végéhez pedig torony csatlakozott.

A templom teljes hossza 17,4 méter lehetett. A legkorábbi, Árpád-kori épületrész mindössze 7,7 méter hosszú volt, később azonban jelentősen kibővítették. A főhajó mellett oldalhajó is készült, a templom falainak alapozása pedig helyenként 70–100 centiméter széles volt.

A templom körül temető is húzódott. A 2024-ben végzett feltárás során összesen 43 objektumot dokumentáltak, köztük 39 sírt. A középkori sírok nagy része gyermektemetkezés volt, több sírban pedig pénzérmék, gyűrűk, ruhakapcsok és pártamaradványok is előkerültek. Egy Árpád-korra keltezhető sírban karikaékséget és gyűrűt is találtak.

Egy ritka pápai lelet is előkerült

A Szüle nevű középkori faluhely már a feltárás előtt is szolgált meglepetésekkel. A 2024 tavaszán végzett terepbejárás és műszeres leletfelderítés során 124 fémtárgyat találtak. A pénzérmék, gyűrűk és ruhakapcsok mellett azonban egy egészen különleges tárgy is előkerült: egy pápai ólombulla.

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A lelet V. Orbán pápa, vagyis Urbanus V. nevéhez köthető, aki 1362 és 1370 között állt a katolikus egyház élén. A bulla előlapján Szent Péter és Szent Pál alakja, valamint a SPA SPE felirat látható, hátoldalán pedig az URBANUS PP V felirat olvasható. A múzeum beszámolója szerint Magyarország területéről régészeti kutatások során mindössze 15 hasonló tárgy került elő. A kutatók szerint a templomot is magában foglaló település valószínűleg a török hódoltság első felében pusztult el. Az 1570-es defterben már pusztaként szerepel, így az egykor itt élő közösség emléke fokozatosan eltűnt a tájból. A föld azonban megőrizte a nyomait.

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Egy apró, ólomból készült Vénusz-szobrocska lett az idei pilisszentiváni ásatás egyik legfontosabb lelete. A római kori falutelepülésen, a Hárs-erdőben már negyedik alkalommal dolgoztak a régészek, és a most előkerült lelet azért is különleges, mert a vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású emlék.

A régészeti kutatást talajradaros felmérés is segítette: ennek köszönhetően pontosan meg tudták határozni a templom helyét, és a föld alatt rejtőző építési periódusokat is sikerült elkülöníteni. A 2024-es ásatás 390 négyzetméteres területen zajlott, a Viski Károly Múzeum régészeinek, régésztechnikusának, restaurátorának, régészhallgatóknak és önkénteseknek a közreműködésével.

A történetnek ráadásul lehet folytatása is. A múzeum szakmai beszámolója szerint további ásatásokra lenne szükség ahhoz, hogy még pontosabban megismerjék az egykori település történetét. Hosszabb távon azt is szeretnék elérni, hogy a templom területét kivonják a mezőgazdasági művelésből, és bemutatóhelyet alakítsanak ki a helyszínen.
Címlapkép: Getty Images
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