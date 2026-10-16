Rendkívüli bejelentést tett a BAHART: hátborzongató hajó bukkanhat fel a Balatonnál

Nem mindennapi programmal készül Halloweenre a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART): október 31-én a Szigliget motoros fedélzetén is megelevenedik a borzongató őszi hangulat. A feldíszített hajó Siófokon és Balatonfüreden is várja az érdeklődőket, így azok is kipróbálhatják a különleges programot, akik egy kis balatoni kirándulással kötnék össze az ünnepet.

A BAHART tájékoztatása szerint a Szigliget motoros Halloween alkalmából pókhálókkal, tökökkel és más rémisztő dekorációkkal öltözik ünnepi díszbe. A szervezők kicsiket és nagyokat egyaránt várnak, a látogatók pedig akár jelmezben is érkezhetnek, hogy még hangulatosabb fotókat készíthessenek a fedélzeten. A programot 2026. október 31-én, szombaton két helyszínen rendezik meg. A Szigliget motoros először Balatonfüreden fogadja a látogatókat, majd délután Siófokon folytatódik a halloweeni kaland.

A meghirdetett időpontok a következők:

Balatonfüred, hajóállomás: 11:00–12:30

Siófok, hajóállomás: 16:00–17:30

A fedélzeten a díszítés és a halloweeni hangulat kerül a középpontba, így a program azoknak is érdekes lehet, akik a hagyományos tökfaragás vagy a jelmezes rendezvények helyett valami szokatlanabb őszi kikapcsolódást keresnek.

Jegyet online és a kikötőben is lehet venni

A BAHART közlése szerint a jegyek október 1-jétől érhetők el online, a társaság jegyvásárlási felületén, illetve a helyszíni jegypénztárakban, azok nyitvatartási idejében.

A pontos jegyárakról és az esetleges kedvezményekről érdemes indulás előtt a BAHART hivatalos oldalán tájékozódni.