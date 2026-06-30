Súlyos szárazság és perzselő hőség: íme a kisokos, hogyan mentsük meg a kertet vízhiány idején

Rémisztő hőség és aszály, amitől, bármennyit is öntözünk, szárad el minden a kertben – sokakban az elmúlt napokban felmerült: ennyi volt a háztáji kertészkedés? Mit lehet ilyenkor tenni, mikor lehet egyáltalán locsolni, amikor az országban egyre több településen vízkorlátozásokat vezetnek be? A NÉBIH szakemberei most kisokossal segítenek: a tematikus összefoglaló közérthető, gyakorlati tanácsokkal mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, és átvészelni az aszályos időszakokat.

Ha hihetünk a hazai időjárás-előrejelzéseknek, még holnapig biztosan kitart az extrém, 40 fok körüli hőkupola, és csak lassú enyhülés látszik a következő napokra. Az egyre gyakoribb nyári aszályos időszakok miatt a kertészkedésben is felértékelődik a tudatos vízhasználat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kertművelő programjának új „Víztudatos kertészkedés” kisokosa most gyakorlati tanácsokkal segít abban, hogyan lehet kevesebb vízből is élhető, ellenálló kertet fenntartani. A tematikus összefoglaló közérthető, gyakorlati útmutatást ad arra, hogyan csökkenthető a kertek vízigénye, hogyan használható fel hatékonyabban a csapadék, és miként készíthetők fel a növények az egyre gyakoribb extrémen százraz időszakokra.

A NÉBIH Kisokos egyik fontos üzenete, hogy a víztakarékosság nem az öntözéssel kezdődik, hanem a talajjal. A jó szerkezetű, humuszban gazdag föld szivacsként képes tárolni a vizet, míg a tömörödött, szervesanyag-szegény talaj gyorsan kiszárad, és nem tudja megtartani a csapadékot. A megoldások között kiemelt szerepet kap a komposzt használata, a talajjavítás és szervesanyag-utánpótlás, valamint a talajtakarás, azaz a mulcsozás. A mulcsréteg ugyanis nemcsak csökkenti a párolgást, hanem stabilabb talajhőmérsékletet is biztosít, így a növények gyökérzete kevésbé sérül a hőhullámok idején.

Nem mindegy, mikor és hogyan öntözünk

A kisokos hangsúlyozza: a gyakori, kis mennyiségű locsolás helyett a ritkább, de alapos öntözés hatékonyabb. A cél az, hogy a víz eljusson a gyökérzónáig, ne csak a felszínt nedvesítse.

A javaslatok szerint:

a kora reggeli öntözés a leghatékonyabb,

a déli locsolás jelentős párolgási veszteséggel jár,

a mélyöntözés erősebb, szárazságtűrőbb gyökérzetet fejleszt.

A túlöntözés legalább akkora gond lehet, mint a vízhiány

A tartósan nedves talajban romlik a gyökerek oxigénellátása, ami gyökérrothadáshoz és egyéb növényegészségügyi problémákhoz vezethet. Aszályos időszakban nem minden növény egyformán „szomjas”.

Elsőként a frissen ültetett növényeket, a balkonládák és dézsás növényeket, valamint a veteményest kell öntözni. Külön figyelmet igényelnek a fiatal gyümölcsfák és az érzékenyebb dísznövények is. A már jól begyökeresedett cserjék és idősebb fák általában jobban bírják az átmeneti vízhiányt.

A hervadás sem mindig egyenlő a kiszáradással

Figyelmeztető jel lehet a száraz talaj, a reggel is lekonyuló lomb, a lassuló növekedés vagy a levelek, virágok idő előtti hullása. A legegyszerűbb ellenőrzés továbbra is kézzel történik: néhány centiméter mélyen a talaj állapota sokat elárul.

A fenntartható öntözés nem a gyakori locsolásról szól, hanem a tudatos vízhasználatról. A mélyöntözés, a talaj nedvességének rendszeres ellenőrzése, a mulcsozás és a csepegtető rendszerek mind segítenek abban, hogy kevesebb vízzel is stabilabb legyen a kert. A cél nem a folyamatosan nedves talaj, hanem az ellenálló, jól fejlődő növényállomány.

Esővíz és tudatos növényválasztás

Magyarországon az elmúlt években egyre gyakoribbak a hosszabb száraz időszakok, miközben a csapadék sokszor rövid idő alatt, nagy mennyiségben zúdul le. A hirtelen esők jelentős része a burkolt felületekről elfolyik, így nem jut vissza a kert talajába. Ezért egyre fontosabb az esővíz összegyűjtése és helyben tartása a fenntartható kertgazdálkodásban. Az esővíz ráadásul lágyabb, kevesebb oldott ásványi anyagot tartalmaz, mint a vezetékes víz, így sok növény számára kedvezőbb is.

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Az esővíz hasznosításának legegyszerűbb módja az esővízgyűjtő hordó. Az ereszcsatornához kötött tárolók gyorsan felszerelhetők, és nagyobb mennyiségű vizet is képesek összegyűjteni. Nagyobb kertekben egyre elterjedtebbek az úgynevezett esőkertek is. Ezek mélyebb fekvésű, növényekkel beültetett területek, amelyek felfogják a hirtelen lezúduló csapadékot, majd fokozatosan elszivárogtatják azt.

A víztakarékos kert egyik alapelve, hogy a csapadék nem „elfolyó víz”, hanem értékes erőforrás. Az esővíz gyűjtése, helyben tartása és tudatos felhasználása egyszerre csökkenti a vízfogyasztást, és segít abban, hogy a kert jobban átvészelje az aszályos időszakokat.

A víztakarékos kert egyik leghatékonyabb eszköze maga a növényválasztás

A klímaváltozás miatt a nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, ezért egyre fontosabb, hogy olyan fajok kerüljenek a kertekbe, amelyek eleve jól bírják a hőséget és a vízhiányt. A klímatudatos kert nem feltétlenül mediterrán hangulatú, inkább alkalmazkodó.

Számos faj bizonyítottan jól viseli a szárazabb időszakokat. Ilyen például a levendula, a zsálya, a macskamenta, a cickafark, a kasvirág vagy a különböző díszfüvek. Ezek kevesebb öntözést igényelnek, mégis hosszú távon is díszítik a kertet. Megfelelő talajelőkészítéssel és ültetéssel jól alkalmazkodnak a változó időjáráshoz - erről a HElloVidék korábban itt írt..

Gyakorlati szemlélet: kis lépésekből áll össze a víztakarékos kert

A Kisokos szerint a fenntartható kert nem egyetlen módszeren múlik, hanem több, egymást kiegészítő gyakorlat összehangolásán. A talaj állapotának javítása, a mulcsozás, a tudatos öntözés és az esővíz helyben tartása együtt képes érdemben csökkenteni a vízigényt, és stabilabb, szárazságtűrőbb kert kialakítását teszi lehetővé. A hangsúly a fokozatosságon van: már néhány alapvető lépés – például a komposzt rendszeres használata vagy a talaj takarása – is látványos különbséget hozhat a vízmegtartásban és a növények állapotában. Ehhez nem feltétlenül kell nagy beruházás, inkább következetes kertészeti szemlélet.

A hosszabb távú eredmény a kevesebb öntözés mellett is stabilabb növényállomány. A jól felépített talaj és a megfelelően megválasztott növények együtt csökkentik a hirtelen hőhullámok és aszályos időszakok hatását, így a kert ellenállóbbá válik az időjárási szélsőségekkel szemben.

A teljes „Víztudatos kertészkedés” kisokos itt érhető el!