Használt autó áráért saját borospincéd is lehet a világhírű borvidéken: van, amihez borkápolna is jár

Egy több száz éves pincejárat, egy borkápolnával felszerelt szőlőfeldolgozó, sőt, egy egész vendéglátóhely is gazdát cserélhet most Tokaj-Hegyalján. A híres borvidéken most egészen különleges ingatlanokat hirdetnek eladásra: van, amelyik a föld alatt rejtőzik, másikban egykor komoly borkészítő munka folyt, és olyan is akad, amelynek története generációkon átível. Az árak is nagyot szórnak: néhány millió forinttól egészen a több százmilliós nagyságrendig terjednek.

Nem véletlen, hogy éppen ezen a vidéken találni ennyi különleges pincét. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 2002 óta az UNESCO világörökségi listáján szerepel. A tájhoz hozzátartoznak a történelmi települések, a szőlőbirtokok és a vulkanikus kőzetekbe vájt, régi pincerendszerek is. A pincék egy része ma is a borászatot szolgálja, másokból vendéglátóhely, borkóstoló vagy turisztikai látványosság lett.

400–500 éves pince húzódik Tokaj belvárosa alatt

Tokaj belvárosában 15 millió forintért kínálnak eladásra egy kétszintes, nagyjából 100 méter hosszú pincét. A hirdetés szerint a Kossuth tér 94/A alatt található járat hozzávetőlegesen 400–500 éves lehet, és teljesen körbejárható, négyzetes kialakítású. Az ingatlanhirdetésben 400 négyzetméteres terület szerepel, az eladó pedig 15 millió forintot kér érte.

A korát egyelőre a hirdetés becsüli ennyire, így ezt érdemes fenntartással kezelni. Az viszont biztos, hogy a történelmi borvidéken egyáltalán nem szokatlanok a régi, föld alatti járatok: a térség pincerendszerei évszázadok óta a helyi borkultúra fontos részei. A kérdés inkább az, hogy egy ilyen ingatlannal mit kezdhet az új tulajdonos, és milyen állapotban van a föld alatti építmény.

Borkápolna és vinotéka is tartozik a mádi ingatlanhoz

Mádon már jóval nagyobb összeget kell előkészítenie annak, aki borászati célra keres ingatlant. Itt 39,9 millió forintért hirdetnek egy 1871 négyzetméteres telken álló szőlőfeldolgozót, amelyhez borkápolna és vinotéka is tartozik. A hirdetés szerint az épület 1992-ben készült, jelenlegi funkciója szőlőfeldolgozó és pince. A leírás alapján a közművek rendelkezésre állnak, az ingatlan pedig jó szerkezeti állapotú, így akár rövid időn belül használatba vehető lehet. A raktárhelyiség tárolási vagy logisztikai célokra is alkalmas.

Mád neve nem véletlenül cseng ismerősen a borrajongóknak: a település a Tokaji borvidék egyik meghatározó része. Egy ilyen ingatlan nem egyszerűen egy pince, hanem egy már kialakított borászati helyszín, amelynek hasznosításában a meglévő terek és a helyi turizmus is szerepet kaphatnak.

290 millió forintért árulnak egy vendéglátóhelyet 300 éves pincével

Tokajban a kínálat másik végén is találni figyelemre méltó ingatlant. Egy vendéglátóhelyként és szállásként működő komplexumot 290 millió forintért kínálnak. A hirdetés szerint a föld alatti része egy körülbelül 300 éves pince, amelyet korábban Papok pincéjeként is emlegettek. A leírás szerint a pince mintegy 36 méter hosszú, lovagteremként kialakított fő járattal és két kisebb oldalággal rendelkezik. A hirdetés szerint akár 2000 hektoliter bor tárolására is alkalmas. A föld felett borozó, galéria, apartmanok és grillterasz található, így az ingatlan nem pusztán egy régi pince, hanem egy komplett vendéglátó- és rendezvényhelyszín. Forrás: Költözz be

A hirdetés alapján a komplexum borkóstolók, esküvők, családi rendezvények és más programok lebonyolítására is alkalmas lehet. A 290 millió forintos ár természetesen már egy egészen más kategória, mint egy önálló pincejáraté: itt a vevő a vendéglátóhelyet, a szálláslehetőséget és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát is megvásárolhatja.

Hercegkúton egy családi pince vár új gazdára

A tokaj-hegyaljai pincék közül különösen érdekesek a hercegkúti pincesorok. A Gomboshegyi pincesor a világörökségi kultúrtáj része, jellegzetes, egymás mellett sorakozó pincebejárataival a térség egyik ismert látványossága. Itt 16,5 millió forintért hirdetnek egy családi tulajdonban lévő, 40–45 méter hosszú pincejáratot. A tulajdonos leírása szerint a legrégebbi részeket még a dédszülők alakították ki kézi munkával, később pedig a család további szakaszokkal bővítette az ingatlant. A pincében villany is van, a belső hőmérséklet pedig a hirdetés szerint jellemzően 9–12 Celsius-fok között alakul. Régebbi borokat is tárolnak benne, a vételár része pedig a meglévő hordózat és bútorzat is lehet.

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Van azonban egy fontos részlet: a pince bejárati boltívének felső része korábban megrogyott, ezért az ingatlan statikai felmérést és felújítást igényel. A hirdetés szerint évek óta nem használják rendszeresen, így az új tulajdonosnak ezzel a költséggel is számolnia kell.

Forrás: Ingatlan.com

Miskolcon néhány millióért is lehet pincés borházat találni

Nem csak Tokaj-Hegyalján érdemes körülnéznie annak, aki borospincét vagy présházat keres. Miskolcon, a történelmi Avas területén is találni ilyen ingatlanokat, amelyek között jóval olcsóbb lehetőségek is akadnak. A Nagyavas Alsó soron 6,8 millió forintért hirdetnek egy 38 négyzetméteres borházat. Az ingatlan 1950 előtt épülhetett, a leírás szerint konyha-étkező, szoba, padlástéri szoba és erkély is található benne, a ház alatt pedig borospince húzódik.

Forrás: Ingatlan.com

Az Avas pincéi Miskolc régi borkultúrájának fontos emlékei. A városrészben egymás mellett sorakozó borházak és pincék között ma is akadnak olyanok, amelyeket borozásra, baráti összejövetelekre vagy hétvégi kikapcsolódásra használnak. A 6,8 milliós ár elsőre kedvezőnek tűnhet, de egy ilyen ingatlannál vásárlás előtt érdemes megnézni a közműveket, az épület állapotát, a pince szerkezetét és azt is, hogy pontosan milyen célra használható.