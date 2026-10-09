Hamarosan bezárhat a kőszegi dm drogéria, a hír pedig máris megmozgatta a helyieket. A Pogányi úti üzlet megmaradásáért online petíció indult.
Használt autó áráért saját borospincéd is lehet a világhírű borvidéken: van, amihez borkápolna is jár
Egy több száz éves pincejárat, egy borkápolnával felszerelt szőlőfeldolgozó, sőt, egy egész vendéglátóhely is gazdát cserélhet most Tokaj-Hegyalján. A híres borvidéken most egészen különleges ingatlanokat hirdetnek eladásra: van, amelyik a föld alatt rejtőzik, másikban egykor komoly borkészítő munka folyt, és olyan is akad, amelynek története generációkon átível. Az árak is nagyot szórnak: néhány millió forinttól egészen a több százmilliós nagyságrendig terjednek.
Nem véletlen, hogy éppen ezen a vidéken találni ennyi különleges pincét. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 2002 óta az UNESCO világörökségi listáján szerepel. A tájhoz hozzátartoznak a történelmi települések, a szőlőbirtokok és a vulkanikus kőzetekbe vájt, régi pincerendszerek is. A pincék egy része ma is a borászatot szolgálja, másokból vendéglátóhely, borkóstoló vagy turisztikai látványosság lett.
400–500 éves pince húzódik Tokaj belvárosa alatt
Tokaj belvárosában 15 millió forintért kínálnak eladásra egy kétszintes, nagyjából 100 méter hosszú pincét. A hirdetés szerint a Kossuth tér 94/A alatt található járat hozzávetőlegesen 400–500 éves lehet, és teljesen körbejárható, négyzetes kialakítású. Az ingatlanhirdetésben 400 négyzetméteres terület szerepel, az eladó pedig 15 millió forintot kér érte.
A korát egyelőre a hirdetés becsüli ennyire, így ezt érdemes fenntartással kezelni. Az viszont biztos, hogy a történelmi borvidéken egyáltalán nem szokatlanok a régi, föld alatti járatok: a térség pincerendszerei évszázadok óta a helyi borkultúra fontos részei. A kérdés inkább az, hogy egy ilyen ingatlannal mit kezdhet az új tulajdonos, és milyen állapotban van a föld alatti építmény.
Borkápolna és vinotéka is tartozik a mádi ingatlanhoz
Mádon már jóval nagyobb összeget kell előkészítenie annak, aki borászati célra keres ingatlant. Itt 39,9 millió forintért hirdetnek egy 1871 négyzetméteres telken álló szőlőfeldolgozót, amelyhez borkápolna és vinotéka is tartozik. A hirdetés szerint az épület 1992-ben készült, jelenlegi funkciója szőlőfeldolgozó és pince. A leírás alapján a közművek rendelkezésre állnak, az ingatlan pedig jó szerkezeti állapotú, így akár rövid időn belül használatba vehető lehet. A raktárhelyiség tárolási vagy logisztikai célokra is alkalmas.
290 millió forintért árulnak egy vendéglátóhelyet 300 éves pincével
Tokajban a kínálat másik végén is találni figyelemre méltó ingatlant. Egy vendéglátóhelyként és szállásként működő komplexumot 290 millió forintért kínálnak. A hirdetés szerint a föld alatti része egy körülbelül 300 éves pince, amelyet korábban Papok pincéjeként is emlegettek. A leírás szerint a pince mintegy 36 méter hosszú, lovagteremként kialakított fő járattal és két kisebb oldalággal rendelkezik. A hirdetés szerint akár 2000 hektoliter bor tárolására is alkalmas. A föld felett borozó, galéria, apartmanok és grillterasz található, így az ingatlan nem pusztán egy régi pince, hanem egy komplett vendéglátó- és rendezvényhelyszín.
A hirdetés alapján a komplexum borkóstolók, esküvők, családi rendezvények és más programok lebonyolítására is alkalmas lehet. A 290 millió forintos ár természetesen már egy egészen más kategória, mint egy önálló pincejáraté: itt a vevő a vendéglátóhelyet, a szálláslehetőséget és a hozzájuk tartozó infrastruktúrát is megvásárolhatja.
Hercegkúton egy családi pince vár új gazdára
A tokaj-hegyaljai pincék közül különösen érdekesek a hercegkúti pincesorok. A Gomboshegyi pincesor a világörökségi kultúrtáj része, jellegzetes, egymás mellett sorakozó pincebejárataival a térség egyik ismert látványossága. Itt 16,5 millió forintért hirdetnek egy családi tulajdonban lévő, 40–45 méter hosszú pincejáratot. A tulajdonos leírása szerint a legrégebbi részeket még a dédszülők alakították ki kézi munkával, később pedig a család további szakaszokkal bővítette az ingatlant. A pincében villany is van, a belső hőmérséklet pedig a hirdetés szerint jellemzően 9–12 Celsius-fok között alakul. Régebbi borokat is tárolnak benne, a vételár része pedig a meglévő hordózat és bútorzat is lehet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Van azonban egy fontos részlet: a pince bejárati boltívének felső része korábban megrogyott, ezért az ingatlan statikai felmérést és felújítást igényel. A hirdetés szerint évek óta nem használják rendszeresen, így az új tulajdonosnak ezzel a költséggel is számolnia kell.
Miskolcon néhány millióért is lehet pincés borházat találni
Nem csak Tokaj-Hegyalján érdemes körülnéznie annak, aki borospincét vagy présházat keres. Miskolcon, a történelmi Avas területén is találni ilyen ingatlanokat, amelyek között jóval olcsóbb lehetőségek is akadnak. A Nagyavas Alsó soron 6,8 millió forintért hirdetnek egy 38 négyzetméteres borházat. Az ingatlan 1950 előtt épülhetett, a leírás szerint konyha-étkező, szoba, padlástéri szoba és erkély is található benne, a ház alatt pedig borospince húzódik.
Az Avas pincéi Miskolc régi borkultúrájának fontos emlékei. A városrészben egymás mellett sorakozó borházak és pincék között ma is akadnak olyanok, amelyeket borozásra, baráti összejövetelekre vagy hétvégi kikapcsolódásra használnak. A 6,8 milliós ár elsőre kedvezőnek tűnhet, de egy ilyen ingatlannál vásárlás előtt érdemes megnézni a közműveket, az épület állapotát, a pince szerkezetét és azt is, hogy pontosan milyen célra használható.
Ebben az aszályos, hihetetlenül száraz őszben is akadnak kincsek a kiszáradt erdőszéleken: már messziről világítanak a tűzpiros bogyók. Apropó, ismeritek a galagonyát?
Közeledik a Simon-Júdás-napi vásár: Sárvár 2026-ban is várja a látogatókat, itt a részletes program és minden más tudnivaló
Október 23–24-én ismét megtelik Sárvár belvárosa árusokkal, vendéglátósokkal és vásározókkal a Simon Júdás napi vásáron.
Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat.
Elképesztő pofátlanság a Balatonnál: alig egy hete nyílt meg az új látványosság, máris ellopták a lényeget
Alig egy hete nyílt meg Fonyód új családi attrakciója, máris akadt, aki szépen ellopta belőle a lényeget. A Fonyódi Meseösvény kincsesládájából eltűnt a lakattal lezárt...
Új fogadóépület, legalább 5000 négyzetméternyi plusz zöld, megújuló sétányok és kapcsolódás a Balatoni Bringakörúthoz – kiválasztották a keszthelyi Városi Strand fejlesztésének tervezőjét.
A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő Sástó Magyarország legmagasabban fekvő tava, és a környék egyik kedvelt kirándulóhelye. A tó azonban mára hűlt helye:(
Hatalmas a baj a leégett vidéki gyógyfürdőnél: azonnali hatállyal szerződést bontottak, nyomozás indulhat
Felmondta a tamási fürdő helyreállítására kötött szerződést a város önkormányzata, amely 2025-ben 910 millió forintos állami támogatást kapott a rekonstrukcióra.
Időzített bomba ketyeg a magyar erdőkben: egyre gyorsabban terjed ez a cuki, de annál veszélyes ragadozó
Elsőre akár aranyosnak is tűnhet a magyar erdőben egyre sűrűbben felbukkanó mosómedve, a háttérben azonban komoly természetvédelmi problémák húzódhatnak meg.
Azt hitted, októberre kihalt a Balaton? Sztárfellépők, ingyenes programok és halas finomságok jönnek
Ősszel is érdemes lehet útra kelni a Balatonhoz, különösen akkor, ha egy jó halas fogás, egy koncert vagy egy családi program is belefér a hétvégébe.
Újabb helyszínen bukkantak a védett közönséges vízilófarkra a Kis-Balatonon, ráadásul a korábban ismertnél jóval nagyobb, több ezer hajtásból álló állományt fedeztek fel.
Nem mindennapi látványban lehetett részük azoknak, akik a Nyírszőlős melletti elkerülő úton jártak: egy hatalmas termetű jávorszarvas tűnt fel az út közelében. Az állatról videó...
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
Egy keszthelyi iskolai program során tragikus körülmények között életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős diáklánya.
Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó
Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több...
Átépítenék a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út jelenlegi csomópontját az Őrtorony kilátó közelében. A tervek szerint körforgalom épülne, módosulna a Balatoni...
A látogatóktól mintegy 50 méterre adott le lövést egy vadász egy, a keszthelyi vadászati múzeum parkjába betévedt szarvasbikára.
Hévízhez közel, 178 millióért árulják ezt a különleges zalai épületet. Jó pár évvel ezelőtt étterem, borospince és néprajzi múzeum is működött benne. Aztán közbe szólt...
Felfoghatatlan tragédia Mezőcsáton: vályogház omlott egy munkásra, hat gyermek és tizenhat unoka gyászolja
Életét vesztette egy 67 éves férfi Mezőcsáton, amikor felújítási munkálatok közben ráomlott egy vályogépület fala.
Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.