Azt hitted, októberre kihalt a Balaton? Sztárfellépők, ingyenes programok és halas finomságok jönnek

Aki azt hiszi, hogy októberben már lehúzzák a rolót a balatoni városok, annak érdemes lesz Siófok felé venni az irányt. Október 9. és 11. között ugyanis ismét benépesül a város főtere: a XIII. Siófoki Halfesztivál három napon át halas ételekkel, gasztroprogramokkal, családi programokkal és ingyenes koncertekkel várja a látogatókat.

Ősszel is érdemes lehet útra kelni a Balatonhoz, különösen akkor, ha egy jó halas fogás, egy koncert vagy egy családi program is belefér a hétvégébe. Siófokon október második hétvégéjén rendezik meg a XIII. Siófoki Halfesztivált, amely három napon át várja az érdeklődőket a város főterén. A rendezvény fókuszában természetesen idén is a hal áll. A szervezők szerint a hagyományos halételek mellett kreatívabb, modernebb halas fogásokkal is találkozhatnak a látogatók.

A gasztronómiai programokat szombaton a HalPiknik főzőverseny, vasárnap pedig a Fish Food verseny színesíti. A versenyek győzteseiről szakmai zsűri dönt, amelynek tagja többek között Vomberg Frigyes és Fodor Noel, a 2023-as Bocuse d’Or magyar bajnoka.

Pénteken Bereczki Zoltán koncertjével indul az este

A pénteki program már délelőtt elkezdődik: 10 órakor a Kicsi Gesztenye Klub műsora várja a gyerekeket, majd mestersolymász- és íjászbemutató, táncos produkciók következnek. Az este azonban már a zenéről szól: 19:30-kor Bereczki Zoltán ad nagykoncertet. A gyerekeknek közben egész nap rendelkezésre áll a LádaVasút mini hullámvasút is.

Szombaton főzőverseny és Kowalsky meg a Vega

Szombaton is délelőtt kezdődnek a programok. Az Apacuka gyermekkoncertje után ismét lesz solymászbemutató, délután pedig kihirdetik a HalPiknik főzőverseny eredményét. A programot többek között japán dobszínház, táncbemutatók, balett és íjászbemutató színesíti. Aki pedig nem szeretne lemaradni az esti nagykoncertről, annak érdemes 19:30-ra visszatérnie a főtérre: a Kowalsky meg a Vega lép színpadra.

Vasárnap a Parno Graszt zárja a fesztivált

Vasárnap is lesznek gyerekprogramok, solymászat és íjászat, délután pedig a Fish Food verseny eredményhirdetésére is sor kerül. A nap folyamán Csuti Csaba és a Bónusz együttes, valamint különböző tánccsoportok lépnek fel. A gyerekeket a Bolha Cirkusz várja, este pedig 19 órakor a Parno Graszt koncertjével zárul a fesztivál, vendégként Dánielfy Gergővel.

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A három nap alatt állandó programokkal is készülnek. A Levendula Játszóház és Alkotóműhely 9 és 18 óra között őszi kézműves-foglalkozással és halacskák készítésével várja a gyerekeket, a Csupa Csoda Vándorjátszótér pedig interaktív játékokat kínál.

A fesztiválon Siófok mellett más „halas városok” is bemutatkoznak

Többek között Baja, Hódmezővásárhely, Paks, Szeged és Szolnok érkezik saját turisztikai és gasztronómiai különlegességeivel. A rendezvényen Siófok testvérvárosai is megjelennek.

A háromnapos rendezvény így nemcsak azoknak lehet érdekes, akik kifejezetten a halas ételek miatt érkeznek. A gasztronómiai programok mellett családi rendezvények, bemutatók és esti koncertek is szerepelnek a kínálatban.