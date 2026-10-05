Budapesti panel áráért kastélyt, saját iskolát is vehetsz vidéken: elképesztő ingatlanokra bukkantunk

Kastélyt venni nem feltétlenül csak milliárdosok hóbortja – legalábbis a mostani vidéki ingatlanhirdetéseket látva. Borsodban olyan különleges épületek kerültek eladósorba, amelyek között egykori iskolákat, kultúrházat, kastélyt, szőlőfeldolgozót és több száz éves pincéket is találni. Az árak között is akadnak meglepetések: van, amit egy budapesti lakás áráért kínálnak, másért viszont közel 300 millió forintot kérnek.

Miskolc-Perecesen egy egészen különleges ingatlan bukkant fel a hirdetések között: 68,8 millió forintért egy teljes, egykori iskolaépületet kínálnak eladásra. A helyi védelem alatt álló, tekintélyt parancsoló épület a 19. és 20. század fordulóján épült, és egykor a környék bányászközösségének gyermekei tanultak itt. Ahogy az Ingatlan.com hirdetésében is szerepel, a Szén utcai főépület két részben, téglából készült, amelyek félszint-eltolással kapcsolódnak egymáshoz. Mindkét épületrész háromszintes, pincével, földszinttel és emelettel, a teljes alapterület pedig mintegy 1130 négyzetméter. Az ingatlanhoz egy 2634 négyzetméteres telek is tartozik - vette észre a Boon.hu.

A telken ráadásul egy különálló, 78 négyzetméteres épület is áll, amely nagyjából harminc éve épült, és egykor az iskola konyhája, illetve étterme működött benne. A hirdetés szerint mindkét épület szerkezetileg jó állapotú, ugyanakkor korszerűsítésre és esztétikai felújításra szükség lehet.

Forrás: Ingatlan.com

A különleges hangulatú épületet a hirdető az angol vidék kúriáihoz hasonlítja, és nem is csak iskolaként lehetne elképzelni: megfelelő átalakítással szálláshely, turisztikai célú létesítmény vagy akár idősek otthona is kialakítható lehetne benne.

54 millióért egy fiatalabb iskolaépület is eladó

Nem ez az egyetlen iskola, amely most vevőt keres Borsodban. Nemesbikken 54 millió forintért kínálnak egy 509 négyzetméteres egykori iskolaépületet, amely egy 1199 négyzetméteres telken áll. A tulajdoni lapon továbbra is „kivett általános iskola és egyéb épület és udvar” megnevezéssel szerepel.

A perecesi, száz évnél is idősebb épülettel szemben ez egy jóval fiatalabb ingatlan: 1994-ben épült, földszint plusz tetőtér kialakítású, tégla szerkezetű épület. A hirdetés szerint átlagos műszaki állapotban van, gáz-cirkó fűtéssel és műanyag, hőszigetelt nyílászárókkal. Az ingatlan Nemesbikk központközeli, családi házas környezetében található, könnyen megközelíthető helyen. Bár eredetileg iskolának épült, a hirdetés szerint nem feltétlenül kellene visszatérnie az oktatáshoz: intézményi, irodai, szolgáltató vagy más célra is hasznosítható lehet.

Forrás: Ingatlan.com

Kultúrház 24 millióért

Bodrogolasziban 24 millió forintért kínálnak eladásra egy egykori kultúrházat. A település központjában álló épületegyüttes 205 négyzetméteres, a hozzá tartozó telek pedig 966 négyzetméteres. A tulajdoni lapon hivatalosan is „kivett kultúrház” megnevezéssel szerepel. Az épület ugyan felújításra szorul, de a hirdetés szerint éppen az lehet benne az érdekes, hogy az új tulajdonos többféle célra is átalakíthatja. Művelődési alapítványok, tánccsoportok, irodalmi és színjátszó körök próbatermeként is használható lehet, de akár nyári művészeti táborok helyszíne is kialakítható belőle.

Fotó: Ingatlan.com

A táborozás feltételei ráadásul helyben is megoldhatók: az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági Sportszálló étteremmel együtt 40–50 fő számára tud szállást és étkezést biztosítani. Vagyis nem feltétlenül csak maga az épület jelenthet lehetőséget, hanem egy komplett, csoportok fogadására alkalmas programhelyszín is kialakítható köré.

A környék pedig ehhez kifejezetten jól jöhet: Sárospatak történelmi látnivalói, a zempléni táj és a Bodrog folyó is könnyen elérhető programokat kínálhatnak az ide érkező csoportoknak. A hirdetés szerint a folyón hajózásra is van lehetőség, így egy ilyen ingatlan nemcsak próbateremként, hanem művészeti táborok vagy közösségi programok bázisaként is érdekes lehet.

Saját kastély egy budapesti lakás áráért?

Igen, ez most tényleg lehetséges: a ragályi Fehér-kastély 91,9 millió forintos kikiáltási áron keresi új tulajdonosát. A közel 500 négyzetméteres épületben 16 szoba és öt félszoba található, hozzá pedig egy több mint 16 ezer négyzetméteres telek is jár.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ragály története egészen a 13. századig nyúlik vissza, a kastély pedig a helyiek szerint különleges helyet foglal el a település történetében. A meglévő nemesi kúriát az 1820-as években a Szabó család építtette át klasszicista stílusban, és fehérre festették – innen ered a „Fehér kastély” elnevezés. Az épület ma is őriz érdekes részleteket: az emeleti díszteremben például szinte eredeti állapotában maradt meg a majolika padló, a falakban pedig máig felfedezhetők az egykori birtokosra utaló, „R.F.” monogrammal ellátott téglák.

Fotó: Ingatlan.com

És ha ez még nem lenne elég különleges, a kastély egykori fűtési rendszere is igazi mérnöki érdekesség: a falakban kialakított üregekben öntöttvas kályhák melegítették a falakat, így próbálták egyenletesebbé tenni a hőeloszlást az épületben. A kastélyt egykor gondozott angolkert és díszcserjék vették körül – most pedig az a kérdés, vajon ki lát majd fantáziát benne, és mi lesz a következő fejezete.