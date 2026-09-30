Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló

A Hortobágy látványos hagyományőrző eseménye 2026 őszén is visszatér, október 24-én ismét Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep lesz. Változatos programkínálatának köszönhetően kiemelkedik a behajtási ünnep Hortobágy 2026-os eseményei közül: a pásztorok és jószágaik felvonulása, kézműves vásár, pásztorételek, családi programok és Darufesztivál is várja az érdeklődőket.

Évente két alkalommal is a hortobágyi pásztorok és jószágaik kerülnek a figyelem középpontjába. Tavasszal a legelőkre történő kihajtást, ősszel pedig az állatok téli szállásra való visszatérését ünneplik – utóbbi 2026-ban épp az októberi hosszú hétvégére esik. Összegyűjtöttük, pontosan mikor és hol lesz a a behajtási ünnep 2026-ban, hogyan lehet eljutni a helyszínre, milyen programokra lehet számítani, és mit érdemes tudni Hortobágy behajtás tematikájú hagyományairól.

Mikor lesz a behajtási ünnep Hortobágyon 2026-ban?

A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet 2026. október 24-én, szombaton rendezik meg Hortobágyon. Szent Dömötör napja október 26., ám mivel ez 2026-ban hétfőre esik, az elmúlt évekhez hasonlóan a legközelebb eső szombaton rendezik meg a hortobágyi Behajtási Ünnepet.

2026-ban az október 23-i munkaszüneti nap péntekre esik, így a szombati behajtási ünnep az októberi háromnapos hosszú hétvége közepére kerül. Ez azoknak is kedvez, akik távolabbról érkeznének, hiszen nem kell egyetlen napba besűríteniük az oda- és visszautazást, illetve a rendezvény programjait.

Mi a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep?

A behajtási ünnep a hagyományos pásztorgazdálkodás éves rendjének egyik fontos fordulópontját idézi meg. A tavasztól őszig a pusztai legelőkön tartott jószágokat a hidegebb idő beköszöntével visszahajtották téli szállásukra, a mai hortobágyi rendezvény pedig ezt a régi gyakorlatot eleveníti fel látványos, közösségi formában.

Hortobágy behajtás hagyományai azért Szent Dömötör napjához kötődnek, mert ő juhászok – különösképp az alföldi juhászok – egyik fő védőszentje. A legeltető állattartás kultúrájában Dömötör-naphoz nemcsak maga a behajtás kapcsolódott, hanem közös lakomák és mulatságok is, amelyeket egyes vidékeken juhtornak, juhbálnak vagy gulyásbálnak is neveztek.

Hol rendezik meg a Hortobágy behajtást?

A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep hagyományosan Hortobágy központjában, a település rendezvényhelyszínein és azok környékén kap helyet. Mivel az ország legnagyobb területű községéről van szó, egy Hortobágy térkép jó szolgálatot tehet a település felfedezésében. Persze nem kell aggódni a távolságok miatt, gyalogosan is könnyedén bejárhatók a legfontosabb látnivalók és a behajtási ünnep 2026-os helyszínei: a Vásártér, a Kilenclyukú híd, a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja, a Pásztormúzeum és a Hortobágyi Csárda.

Megközelítés autóval

Hortobágy a 33-as főút mentén fekszik, ezért autóval Debrecen és Tiszafüred felől is egyszerűen elérhető. Budapest irányából az M3-as autópálya, majd Füzesabony felől a 33-as főút jelenti az egyik legegyszerűbb útvonalat.

A rendezvény napján a szokásosnál erősebb forgalomra érdemes számítani. A 2025-ös Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep az önkormányzat szerint rekordszámú látogatót vonzott, ezért 2026-ra kibővítették a rendezvények idején használható, fizetős parkolási övezetet. A parkolás napi díja 2026-ban személygépkocsi és legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsi esetében 2000 forint, autóbusszal pedig 5000 forint.

Érkezés tömegközlekedéssel

Hortobágy a Füzesabony–Debrecen vasútvonalon található, mindkét irányból nagyjából óránként közlekedő személyvonatokkal biztosított a település megközelítése. A vasúti kapcsolat mellett menetrend szerinti autóbusz-járatokkal is megközelíthető Hortobágy, többek között Debrecen, Balmazújváros és Tiszafüred térsége felől.

Mivel a Behajtási Ünnep az október 23-i hosszú hétvégére esik, a közösségi közlekedés rendje is eltérhet a megszokott hétvégi menetrendtől. Az ünnepi közlekedési rend részleteit – a buszok és a vonatok esetében is – a MÁV-csoport rendszerint közvetlenül az ünnep előtti napokban teszi közzé.

Behajtási ünnep Hortobágy 2026: milyen programok várják a látogatókat?

A rendezvény központi látványossága idén is a pásztorok és jószágaik felvonulása, illetve a behajtás lesz. Ezeken magyar racka juhok, nóniusz lovak, négyökrös bivalyfogat és hatökrös magyar szürke szarvasmarha-fogatok is megjelennek juhászok, csikósok és gulyások kíséretében. Várhatóan 2026-ban is sor kerül az ehhez kapcsolódó látványos eseményre, a pásztortűz meggyújtására, amely a legeltetési szezon lezárását jelképezi.

Ugyan nem hirdetik hagyományos, országos kirakodóvásárként, ám azok hangulatát és lényegét abszolút megidézi a Behajtási Ünnepet kísérő, egész napos kézműves vásár. A hortobágyi vásárok szabályzata alapján a kínálatnál fontos szempont a Hortobágyhoz és a pusztai hagyományokhoz való kapcsolódás, így a vásár szervesen illeszkedik az esemény hagyományőrző jellegéhez.

Szintén a behajtás napjára, az ünnep részeként hirdetik meg a Hortobágyi Nemzeti Park Darufesztiválját. Ezen a helyszínen a legkisebbek természetismereti játékokat, kézműves foglalkozásokat fedezhetnek fel, miközben a nagyokat, felnőtteket is várják a hagyományőrző események és ismeretterjesztő programok.

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A Hortobágy behajtás napi ünnepségének programterve a Hortobágyi Nemzeti Park oldalán érhető el. A helyszínekről, időpontokról és az ezekkel kapcsolatos tudnivalókról a szervezők a behajtási ünnep előtti hetekben még további tájékoztatást adatnak saját felületeiken.



Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park

Egyéb hasznos tudnivalók a látogatóknak

Tervezéskor mindenképp érdemes az október végi időjárást szem előtt tartani, hiszen a rendezvény legtöbb programja szabadtéri. A nyílt pusztai környezet sajátosságaival is számolni kell: itt a szél és a hűvösebb idő jóval erősebbnek érződik, mint a településen belül.

A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja a település központjában több praktikus szolgáltatást is kínál. Az akadálymentesített épületben található mosdó, ingyenes wifi, valamint kávézó bankkártyás fizetési lehetőséggel.

Miben más a kihajtás és a behajtás Hortobágy kultúrájában?

A hortobágyi pásztorkultúrában a kihajtás és a behajtás nem egyszerűen két állattartási művelet, hanem az év rendjét kijelölő események. A tavaszi, Szent György napjához kötődő kihajtás az új legeltetési időszak kezdetét, az őszi, Szent Dömötör-napi behajtás pedig a szezon lezárását és a pásztorév egy fontos szakaszának végét jelzi.

Mindkettőből önálló hagyományőrző rendezvény alakult ki Hortobágyon. A Szent György-napi Kihajtási Ünnep és a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep így együtt mutatja meg azt az éves ritmust, amely évszázadokon át meghatározta a pusztai állattartást és a pásztorközösségek életét.

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Hortobágyi Hídi Vásár: hagyományőrzés augusztusban is

A környék másik nagy hagyományőrző eseménye a Hortobágyi Hídi Vásár, amelynek gyökerei a térség régi állat- és kirakodóvásáraihoz nyúlnak vissza. A 19. század elejétől a Hortobágy fontos kereskedelmi helyszínné vált, ahol lovakat, szarvasmarhákat és más haszonállatokat adtak-vettek, az állatvásárt pedig kézművesek és kereskedők kirakodóvására kísérte.

Míg a ki- és behajtási ünnepségek középpontjában a pásztorok és jószágaik állnak, a hagyományosan augusztus 20. környékére időzített Hídi Vásár elsősorban a vásári, kézműves és népművészeti hagyományokat viszi tovább. Ebben a szellemben zajlott a Hídi Vásár 2026-ban, és erre a hagyományőrző jellegre számíthatnak azok is, akik 2027 augusztusában szeretnének részt venni a rendezvényen.

További vásárok és hagyományőrző rendezvények 2026-ban

A Hortobágyhoz hasonlóan több településen is ma is élő hagyomány az országos állat- és kirakodóvásár. Többek között Dabason, Dunaújvárosban és Szekszárdon is rendszeresen, évente több alkalommal rendeznek nagy vásárokat.

Az évente egyszer megrendezett nagyobb kirakodóvásárok közül ősszel különösen ismertek a Simon–Júdás-napi vásárok. Ezek közül Sárvár vására az egyik legismertebb, de a hagyomány az országhatáron túl is él: Párkányban 2026-ban október 8. és 11. között rendezik meg a felvidéki magyar hagyományokat őrző Simon–Júda vásárt.