Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
Elhunyt gróf Károlyi László, Fót díszpolgára, a Károlyi család örökségének egyik ismert őrzője. A halálhírt Fót városa közösségi oldalán közölte.
Az 1931-ben szöletett Károlyi László életének jelentős része a fóti Károlyi-kastélyhoz kötődött. A családnak 1944-ben kellett elhagynia az országot, amikor László még gyermek volt. Évtizedeket töltött külföldön: élt többek között Svájcban, Dél-Amerikában és Angliában, dolgozott mezőgazdaságban, építkezésen és üzletemberként is. Peruban saját kávéültetvényt hozott létre, emellett szenvedélyes lovas volt, military versenyeken is indult. Életútjáról később Soha nem adjuk fel… címmel könyv is megjelent.
1995-ben tért vissza végleg Fótra, és feleségével, Károlyi Lászlóné Kenyeres Erzsébettel a kastély egy részében telepedett le. A házaspár célja nem csupán az volt, hogy újra otthon legyenek az egykori családi rezidencián: igyekeztek felkutatni és visszaszerezni a Károlyi család korábban szétszóródott tárgyi emlékeit, festményeit és bútorait is.
Fót hivatalos települési arculati kézikönyve szintén kiemeli, hogy Károlyi László elsődleges célja az értékmentés és az egykori berendezések eredeti környezetbe való visszahelyezése volt. A kastély története különösen szorosan összefonódott a nevével. A háború után államosított épületben évtizedeken át gyermekintézmény működött, Károlyi László pedig 1995-től a kastély egy kisebb részét bérelhette.
A család itt egy kastély- és családtörténeti gyűjteményt is kialakított. Károlyi László Fóthoz való kötődését élete végéig megőrizte. A füzérradványi települési oldalnak adott korábbi interjújában is arról beszélt, hogy bár életének jelentős részét külföldön töltötte, ötven év után hazatért, és nem akarta feladni a kapcsolatát Magyarországgal és egykori otthonával.
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A város polgármestere úgy búcsúzott tőle: „Nem szabad feladni, soha nem adjuk föl!” – ez volt Károlyi László egyik sokat idézett mondata.
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