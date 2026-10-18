Fontos hírt kaptak a Telekom-ügyfelei: változik a számlák befizetése, ezeknek az ügyfeleknek csak pár napjuk maradt

Október 31-én véget ér a Magyar Telekom és a Díjnet együttműködése, így a szolgáltató számláit ezután már nem lehet a Díjneten rendezni. A még nyitott számlák kifizetésére a hónap végéig van lehetőség ezen a felületen, az új számlákról pedig közvetlenül a Telekom küld majd értesítést.

Változásra kell készülniük azoknak a Telekom-ügyfeleknek, akik eddig a Díjneten keresztül intézték a számlafizetést. A szolgáltató tájékoztatása szerint a két vállalat együttműködése 2026. október 31-én megszűnik, az ezt követően kiállított Telekom-számlák pedig már nem jelennek meg a Díjnet-fiókokban.

Az átállás első lépése már megtörtént: augusztus 28. óta nem lehet új Telekom-regisztrációt indítani a Díjnet felületén. A meglévő felhasználók számára tehát a hónap végi fizetési határidő a fontos.

Október végéig lehet fizetni a Díjneten

Október 31. az utolsó nap, amikor a még nyitott Telekom-számlákat ki lehet egyenlíteni a Díjnet rendszerében - tájékoztatja ügyfeleit a Telekom. Ez a felületen történő fizetés lehetőségének végét jelenti, a számlákon szereplő fizetési határidőt tehát továbbra is figyelni kell.

Úgyhogy aki megszokásból mindig a Díjnet-fiókjában keresi a Telekom számláit, annak novemberben már másképp kell intéznie a befizetést.

Közvetlenül a Telekomtól érkezik az értesítés

Az átállás után az új számlákról már közvetlenül a Telekom küld e-mailt. Ehhez a Díjneten regisztrált e-mail-címet használják, így az érintetteknek ezt a postafiókot érdemes figyelniük.

A változásról szóló tájékoztatás a Telekom számláinak díjnetes kezelésére vonatkozik. A lényeg tehát, hogy a számlafizetési kötelezettség megmarad, az ügyintézés helye változik: az új számlákat már a Telekomnál kell rendezni.