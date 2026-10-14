Ahol néhány éve még strandolók úsztak és gyerekek pancsoltak, ott most száraz meder, kisebb vízfoltok és pocsolyák láthatók.
Megvan a 2027-es Savaria Karnevál időpontja: ekkor rendezik meg Szombathelyen
Már most érdemes beírni a naptárba a jövő évi Savaria Karnevál időpontját: a XXVI. Savaria Történelmi Karnevált 2027. augusztus 12. és 15. között rendezik meg Szombathelyen – közölték a szervezők.
A döntésnél a közönség és a fesztiválon részt vevő kiállítók véleményét is figyelembe vették, így a Savaria Karnevál jövőre is augusztus közepén várja majd a látogatókat.
A szervezők szerint a dátum szándékosan került már most nyilvánosságra: szeretnék megkönnyíteni a látogatók, a fellépők, a művészek, a kereskedők és a leendő közreműködők előzetes tervezését. Így mindenkinek több ideje marad arra, hogy felkészüljön a 2027-es rendezvényre.
A XXVI. Savaria Történelmi Karnevált tehát 2027. augusztus 12–15. között tartják Szombathelyen.
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