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Megvan a 2027-es Savaria Karnevál időpontja: ekkor rendezik meg Szombathelyen

HelloVidék
2026. október 14. 11:15

Már most érdemes beírni a naptárba a jövő évi Savaria Karnevál időpontját: a XXVI. Savaria Történelmi Karnevált 2027. augusztus 12. és 15. között rendezik meg Szombathelyen – közölték a szervezők.

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A döntésnél a közönség és a fesztiválon részt vevő kiállítók véleményét is figyelembe vették, így a Savaria Karnevál jövőre is augusztus közepén várja majd a látogatókat.

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A szervezők szerint a dátum szándékosan került már most nyilvánosságra: szeretnék megkönnyíteni a látogatók, a fellépők, a művészek, a kereskedők és a leendő közreműködők előzetes tervezését. Így mindenkinek több ideje marad arra, hogy felkészüljön a 2027-es rendezvényre.

A XXVI. Savaria Történelmi Karnevált tehát 2027. augusztus 12–15. között tartják Szombathelyen.

@vaol.hu

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Címlapkép: Getty Images
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