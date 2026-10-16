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Egy mosolygós fiatal pár áll egy rusztikus fa kilátótoronyon, és naplementekor gyönyörködik a vidéki táj látványában.
HelloVidék

Életveszélyessé vált a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelye: azonnal döntöttek a lebontásáról

HelloVidék
2026. október 16. 10:15

Újabb, alig több mint tíz éve épült kilátót kell elbontani Magyarországon. A Szekszárdi-dombság egyik kedvelt kirándulóhelyén álló Bati-kereszt kilátót október 19-től lezárják, és az év végéig elbontják, miután a szakértői vizsgálatok súlyos tartószerkezeti károsodásokat tártak fel. A Gemenc Zrt. már keresi a lehetőséget, hogy a népszerű turistalátványosságot újjáépítsék.

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Október 19-én, hétfőn lezárják a Bati-kereszt kilátót, a bontási munkálatokat pedig az év hátralévő részében végzik el – közölte a Gemenc Zrt. az Ökoturisztikai Központ Gemenc Facebook-oldalán. A 2015-ben épült kilátó állapota annyira leromlott, hogy a további használata már nem biztonságos. A szakértői vizsgálatok szerint több helyen is károsodott a faszerkezet, különösen a tartószerkezeti csomópontoknál. A rovarok és gombák okozta meghibásodások, valamint a korhadás a fő tartóelemeket is érintik.

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A probléma ráadásul súlyosabb annál, mint amit a kilátó felületén látni lehet. A Gemenc Zrt. tájékoztatása szerint a faanyag felületi rétegét érintő vegyszeres kezelés miatt a korhadás kívülről viszonylag kis területen látható, a károsodás azonban a szerkezet belsejében jóval jelentősebb. A meghibásodott csomópontok és a fő tartóelemek cseréje nem lenne gazdaságos, és jelenleg nincs olyan műszaki megoldás, amely statikailag megnyugtatóan rendezné a problémát. Ezért döntöttek a kilátó elbontása mellett.

Nem mondanak le a népszerű kirándulóhelyről

A Bati-kereszt kilátó az elmúlt tizenegy évben a Szekszárdi-dombság egyik kedvelt turistacélpontjává vált. A dombság északi részén, annak egyik legmagasabb pontján álló építmény közelében halad a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, a Magyar Zarándokút és a Mária út is. Népszerűségét elsősorban a kilátásnak köszönheti: a magasból különleges panoráma nyílik a Szekszárdi borvidékre és a Sötétvölgy erdőtömbjére. A kilátót hazai és külföldi turisták egyaránt szívesen keresik fel.

A Gemenc Zrt. a közleményében azt is jelezte, hogy felvette a kapcsolatot dr. Sárosi Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével, valamint Berlinger Attilával, Szekszárd polgármesterével. Abban állapodtak meg, hogy közösen keresnek külső forrásokat és pályázati lehetőségeket a kilátó teljes újjáépítésére.
Címlapkép: Getty Images
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