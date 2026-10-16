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Most örülhet, akinek itt van háza a Balatonnál: elképesztő mi létesült a 71-es főút mellett
Nem kevés növény került a földbe Zánkán: több mint tízezerrel gazdagodott a 71-es főút melletti terület, ahol mostanra elkészült az új erdősáv. A zöldsáv nemcsak a környék látványán változtathat, hanem a közelben kialakítandó Erdőalja utca leendő lakóinak is jól jöhet: az a cél, hogy valamennyire felfogja a főút felől érkező port és zajt.
Elkészült és hivatalosan is átadták a 71-es főút mellett kialakított erdősávot Zánkán. A területen több mint tízezer növényt telepítettek, amelyek idővel természetes védelmet nyújthatnak a közelben épülő otthonoknak - írta a Veol.hu. A fejlesztésről a településen készült fotógaléria is beszámol. A növényeket a Boróka Kertészet munkatársai telepítették, és az ültetés mellett az öntözésről, valamint a permetezésről is gondoskodtak.
A több mint tízezer növény persze még nem jelent azonnali zöldfalat a főút mellett. A frissen telepített állománynak időre van szüksége, hogy megerősödjön és besűrűsödjön. Ha megfelelően fejlődik, később természetes pufferzónát képezhet az út és az új lakóterület között. A növényzet a porterhelés mérséklésében is segíthet, a közlekedési zajt azonban önmagában nem feltétlenül szünteti meg. Hogy mennyire lesz hatékony az erdősáv, az a növények fejlődésén és a telepítés kialakításán is múlik.
Új lakóterület mellé kerül az erdősáv
A fejlesztés az Erdőalja utca környékét érinti, ahol a tervek szerint új lakóházak épülhetnek. A most elkészült zöldsáv így hosszabb távon a környék élhetőségét is javíthatja.
Az igazán látványos változásra még várni kell: a most elültetett növényeknek időre van szükségük ahhoz, hogy betöltsék tervezett szerepüket. Addig a gondozásukon is sok múlik.
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