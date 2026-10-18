2026. október 18. vasárnap Lukács
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felejtsd el a bolti Haribot: így készíthetsz fillérekből egészséges halloweeni gumicukrot otthon
HelloVidék

Felejtsd el a bolti Haribot: így készíthetsz fillérekből egészséges halloweeni gumicukrot otthon

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 18. 11:30

Ki ne szeretné a gumicukrot? A színes maciknak nehéz ellenállni, de ha szeretnénk tudni, mi kerül az édességbe, érdemes otthon is kísérletezni. Halloweenre például egy igazi őszi alapanyaggal, a csipkebogyóval dobhatjuk fel a házi gumicukrot. A vadon termő piros bogyó nemcsak különleges, kissé fanyar ízt adhat neki, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Mutatjuk, hogyan készülhet belőle egyszerű, gyümölcsös finomság, és azt is, valóban egészségesebb-e a bolti változatnál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ősszel sokfelé találkozhatunk az utak mentén, erdőszéleken és bokros területeken a vadrózsa piros terméseivel. A csipkebogyó a népi gyógyászatban régóta ismert, a konyhában pedig leggyakrabban teát, szörpöt, lekvárt vagy hecsedlit készítenek belőle. Pedig más formában is érdemes kipróbálni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csipkebogyó egyik legfontosabb értéke a C-vitamin-tartalma. Ennek mennyisége ugyanakkor függ a növény fajtájától, a termés érettségétől, a termesztési körülményektől és a feldolgozástól is. A gyümölcs emellett polifenolokat és más antioxidáns vegyületeket is tartalmaz, amelyek a szervezetben zajló oxidatív folyamatokkal kapcsolatos kutatásokban is fontos szerepet kapnak. A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a kollagénképződéshez és a vas felszívódásához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csipkebogyós gumicukor önmagában megelőzi vagy kezeli a betegségeket. Persze arra is érdemes figyelni, hogy a C-vitamin hőérzékeny: a hosszabb főzés és a magas hőmérséklet csökkentheti a mennyiségét. Ha tehát szeretnénk minél többet megőrizni a gyümölcs értékes összetevőiből, nem érdemes sokáig forralni.

Így készül a házi csipkebogyós gumicukor

Korábban a Hellovidék már hozott egy egyszerű, három alapanyagra épülő házi gumicukorreceptet, amelyben gyümölcslé, zselatin és méz adta az édesség alapját. Most ezt a változatot gondoltuk tovább csipkebogyóval. A lényeg ugyanaz: néhány hozzávaló, egy szilikonforma és egy kis türelem kell hozzá.

Hozzávalók:

  • 150 ml sűrű, átszűrt csipkebogyópüré
  • 100 ml 100 százalékos almalé
  • 10 g porzselatin
  • 1 teáskanál méz, ízlés szerint

Elkészítés lépésről lépésre

  1. Készítsük elő a csipkebogyót! A friss terméseket alaposan mossuk meg, távolítsuk el a szárukat és a virágmaradványokat. Kevés vízben, rövid ideig főzzük őket puhára. Ezután törjük át a gyümölcsöt, majd nagyon finom szűrőn passzírozzuk át. A cél, hogy a magok és a szúrós szőrök ne kerüljenek a pürébe. Ha szükséges, szűrjük át még egyszer.
  2. Készítsük elő a zselatint! A porzselatint a csomagoláson szereplő útmutató szerint duzzasszuk meg. Közben az almalevet melegítsük fel, de ne forraljuk hosszan.
  3. Keverjük össze az alapanyagokat! A megduzzadt zselatint oldjuk fel a meleg almalében, majd keverjük hozzá a csipkebogyópürét. Ha édesebben szeretjük, egy kevés mézzel is ízesíthetjük. A mézet csak akkor adjuk hozzá, amikor a keverék már nem forró.
  4. Jöhetnek a formák! A még folyékony keveréket töltsük szilikon gumicukorformákba. Ha nincs otthon ilyen, egy kisebb, lapos edény is megfelel, amelyből később apró kockákra vághatjuk a megszilárdult édességet.
  5. Tegyük a hűtőbe! Legalább 2–3 órára tegyük hűtőbe a formákat, amíg a gumicukor teljesen meg nem dermed. Ezután óvatosan nyomjuk ki a formákból, és már kóstolhatjuk is.

Tényleg egészségesebb, mint a bolti gumicukor? Halloweenre is remek ajándék lehet

A házi gumicukor legnagyobb előnye, hogy mi döntjük el, milyen alapanyagokat használunk, mennyi édesítőt adunk hozzá, és kerül-e bele egyáltalán hozzáadott cukor. A gyümölcspüré valódi gyümölcsöt ad az édességhez, a zselatin pedig biztosítja a jól ismert, ruganyos állagot. És nem kell feltétlenül a csipkebogyónál maradnunk! Ősszel érik a kökény, piroslik a galagonya, de más gyümölcsökkel is bátran kísérletezhetünk. Alma, körte, szilva vagy akár bogyós gyümölcsök is kerülhetnek a keverékbe, a mentával és a citromfűvel pedig különleges ízeket adhatunk hozzá. A lehetőségeknek szinte csak a képzeletünk szab határt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A színes, apró gumicukrok ráadásul nemcsak a gyerekek kedvencei lehetnek: a közelgő Halloweenre akár saját készítésű, ehető ajándékot is összeállíthatunk belőlük. Töltsük a masszát apró tök, denevér vagy más rémisztő formájú szilikonformákba, csomagoljuk átlátszó tasakba, kössük át egy narancssárga vagy fekete szalaggal, és máris kész a személyes meglepetés.

Fontos azonban, hogy a méz is hozzáadott cukornak számít, az almalé pedig természetes cukrokat tartalmaz. A házi gumicukor ezért nem automatikusan cukormentes vagy kalóriaszegény, és a hőkezelés a csipkebogyó C-vitamin-tartalmának egy részét is csökkentheti.

Aki a bolti édességek helyett egyszerűbb összetételű finomságot keres, annak mindenképpen érdemes kipróbálnia a fenti receptet. A csipkebogyó savanykás íze, a különböző gyümölcsök aromája és a saját ízlésünk szerint összeállított kombinációk egészen új szintre emelhetik a házi gumicukrot.

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gyümölcs #ősz #recept #konyha #gasztro #édesség #vitamin #főzés #egészséges életmód #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény a "Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság” címmel megjelent cikkünkre.

FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:01
10:33
10:05
09:28
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
Pénzcentrum
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
Ezért fizet hónapról hónapra egyre többet rengeteg iPhone-tulaj az Apple-nek: sokan észre sem veszik a hibát
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 18. vasárnap
Lukács
42. hét
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
Október 18.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
2
2 hete
Füge ültetése és füge metszése ősszel: így lesz erős és egészséges a növényed
3
2 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
4
2 hete
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
5
2 hete
Tepsis őszi retrofinomságok a nagyi konyhájából: 3 magyaros desszert, ami a sparheltben az igazi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezet nélküli hitel
Ebben az esetben a hitelszerződésen kívül nincs biztosíték a hitel megtérülésére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 10:05
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 07:01
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
Agrárszektor  |  2026. október 18. 10:02
Óriási változás jön sok iskolában: rengeteg diák érintett