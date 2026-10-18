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Almafa metszése ősszel: így gondoskodj az almafáról a bőséges jövő évi termésért

Pénzcentrum
2026. október 18. 09:05

Mikor kell megmetszeni az almafát, és milyen ágakat szabad levágni a tél közeledtével? Az almafa metszése ősszel sok kerttulajdonosban vet fel kérdéseket, hiszen nem mindegy, mikor és milyen mértékben nyúlunk hozzá a koronához. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az őszi metszés időzítéséről, a fiatal és idős fák gondozásáról, és lépésről lépésre bemutatjuk a helyes metszés menetét is.

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Almafa metszése ősszel – szükséges-e a tél előtt?

A gyümölcsfák metszése, így az almafa rendszeres metszése is fontos szerepet játszik abban, hogy a fa egészséges maradjon, és évről évre megfelelő mennyiségű, jó minőségű gyümölcsöt teremjen. A metszéssel eltávolíthatjuk a sérült, beteg vagy elöregedett ágakat, szabályozhatjuk a korona sűrűségét, és elősegíthetjük, hogy a napfény a belső termőrészekhez is eljusson.

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Az almafa metszése ősszel azonban nem feltétlenül szükséges teendő. Ilyenkor elsősorban az elhalt, sérült vagy beteg ágak eltávolítására koncentráljunk, lombhullás után pedig szükség esetén mérsékelt ritkítást is végezhetünk. A nagyobb koronaalakító és fenntartó metszést viszont jobb tél végére, február–márciusra halasztani, amikor a keményebb fagyok már többnyire elmúltak, de a fa még nem kezdett el kihajtani.

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Mikor és milyen időjárásban metszhetjük az almafát?

Az almafa őszi metszésével célszerű megvárni a lombhullást, amikor a fa már nyugalmi állapotba került, és az ágrendszere is jobban átlátható. Ez az időjárástól függően általában október végére vagy novemberre esik, de nem a naptárat, hanem a fa állapotát kell figyelni. A még lombos almafán ne végezzünk nagyobb metszést, mert a levelek fontos szerepet játszanak a téli felkészüléshez szükséges tartalék tápanyagok felhalmozásában.

Az időzítés mellett az időjárásra is figyeljünk, hiszen a friss metszési sebek érzékenyek a kedvezőtlen körülményekre. Az őszi munkához az alábbi szempontokat vegyük figyelembe:

  • Száraz, csapadékmentes napot válasszunk, mert a nedves körülmények elősegíthetik egyes kórokozók terjedését.
  • Fagymentes időben dolgozzunk, amikor az ágak nem ridegek, és kisebb a metszés közbeni sérülések veszélye.
  • Kerüljük a jelentős lehűlés előtti metszést, mert a friss vágási felületek körüli szöveteket az erős fagy károsíthatja.

Ha az ősz végén nem találunk megfelelő alkalmat a metszésre, nincs ok az aggodalomra. Az almafa fenntartó metszése tél végén, a rügyfakadás előtt is elvégezhető, és a nagyobb beavatkozásokhoz általában ez a kedvezőbb időszak.

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Mely ágakat vágjuk le ősszel az almafáról?

Az almafa metszése ősszel elsősorban a beteg, sérült és elhalt ágak eltávolítását jelenti, de a lombhullás után szükség esetén mérsékelt ritkítást is végezhetünk. Az alábbi szempontok alapján válogassuk ki a metszésre szoruló részeket:

  • Elszáradt és letört ágak: ezeket távolítsuk el, hogy megelőzzük a további károsodást.
  • Beteg ágak: a fertőzés jellegének megfelelően metsszük ki az érintett részeket, ügyelve az eszközök fertőtlenítésére.
  • Egymást keresztező, dörzsölő ágak: általában a gyengébb vagy kedvezőtlenebb irányba növőt vágjuk le, ha a két ág sérti egymás kérgét.
  • Befelé növő ágak: szükség esetén ritkítsuk őket, hogy több fény jusson a korona belsejébe.
  • Vízhajtások: a meredeken felfelé törő hajtások közül a koronát sűrítőket ritkíthatjuk, de a megfelelő helyzetűeket meghagyhatjuk későbbi termőágak nevelésére.

Az almafa értékes termőrészeit ugyanakkor fontos megőrizni. A rövid, gyakran kissé göcsörtös termőgallyak és termőnyársak fontos szerepet játszanak a gyümölcsképzésben, ezért ne távolítsuk el őket indokolatlanul. Ritkításukat inkább hagyjuk a tél végi fenntartó metszésre.

Fiatal és idős almafa metszése – mire figyeljünk?

A fiatal almafák metszésénél a legfontosabb feladat a korona kialakítása. Olyan erős, megfelelő irányba növő ágakat kell nevelnünk, amelyek később a termés súlyát is elbírják. A túl sűrűn elhelyezkedő vagy egymással versengő ágak közül a kedvezőbb helyzetűeket hagyjuk meg, de kerüljük az erős visszavágást, mert az késleltetheti a fa termőre fordulását.

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Az idősebb almafáknál ezzel szemben a már kialakult korona karbantartása és a termőképesség megőrzése a cél. Ha a fa elöregedett, ifjító metszéssel segíthetjük az új termőrészek kialakulását: ilyenkor a régi ágak egy részét fiatalabb, megfelelő irányba növő oldalágakig vágjuk vissza. Az erősen elhanyagolt fákat azonban ne próbáljuk egyetlen metszéssel rendbe hozni, mert a drasztikus visszavágás sok vízhajtás képződését idézheti elő. Az ifjítást inkább több évre elosztva végezzük.

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Almafa metszése ősszel lépésről lépésre

Mielőtt munkához látnánk, készítsük elő a megfelelő eszközöket: a vékonyabb ágakhoz éles, tiszta metszőollóra, a vastagabbakhoz ágvágó ollóra, a nagyobb ágak eltávolításához pedig metszőfűrészre lesz szükségünk. Gondoskodjunk védőkesztyűről, szükség esetén szemvédőről, és legyen kéznél a metszőeszközök fertőtlenítésére alkalmas szer is.

Az almafa metszése lépésről lépésre:

  1. Vizsgáljuk át a koronát. Járjuk körbe a fát, keressük meg az eltávolítandó ágakat. A metszést ne kezdjük el találomra, mert könnyen több ágat vághatunk le a kelleténél.
  2. Kezdjük az egészségügyi metszéssel. Először a sérült és elhalt részeket távolítsuk el, a beteg ágakat pedig a fertőzés jellegének megfelelően metsszük vissza. A beteg részek levágása után fertőtlenítsük az eszközöket.
  3. A ritkítást fokozatosan végezzük. Egyszerre csak egy-egy kiválasztott ágat távolítsunk el, majd lépjünk hátrébb, és nézzük meg, hogyan változott a korona szerkezete. Így elkerülhetjük, hogy a szükségesnél több ágat vágjunk le.
  4. Ügyeljünk a vágás helyére. Ha egy teljes ágat eltávolítunk, az ágtőnél található megvastagodott részt, az úgynevezett ággallért hagyjuk épen. Közvetlenül az ággallér külső oldalán vágjunk, így nem sértjük meg azt, és hosszú csonkot sem hagyunk.
  5. A vastagabb ágakat több lépésben fűrészeljük le. Először a törzstől nagyjából 20–30 centiméterre, az ág alsó oldalán fűrészeljünk be az ág vastagságának körülbelül egyharmadáig. Ezután néhány centiméterrel kijjebb, felülről fűrészeljük át az ágat. Végül a megmaradt csonkot az ággallér külső oldalánál távolítsuk el. Ezzel megelőzhetjük, hogy a leszakadó ág felszakítsa a törzs kérgét.
  6. Gyűjtsük össze a nyesedéket. A munka végén szedjük össze a levágott ágakat. Az egészséges nyesedéket felapríthatjuk és komposztálhatjuk, a beteg vagy fertőzésgyanús részeket viszont külön zsákoljuk be, és a helyi hulladékkezelési szabályok szerint gondoskodjunk az elszállításukról, hogy ne maradjanak fertőzési források a kertben.
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Almafa őszi gondozása metszés után

Az almafa őszi gondozása nem ér véget a metszéssel, hiszen a tél közeledtével a növényvédelemre is figyelmet kell fordítanunk. Fontos összegyűjteni a fertőzött, lehullott leveleket és az ágakon maradt, összeszáradt gyümölcsöket, az úgynevezett gyümölcsmúmiákat, amelyeken különböző kórokozók telelhetnek át. A metszés után ellenőrizzük a vágási felületeket is. A 2–3 centiméternél nagyobb átmérőjű sebeket lehetőleg még aznap kezeljük megfelelő fasebkezelő készítménnyel

Az őszi növényvédelem fontos része a lemosó permetezés is, amely segíthet csökkenteni a fán áttelelő kórokozók és kártevők számát. A kezelést már 60–80%-os lombhullásnál elvégezhetjük, száraz, szélcsendes, és fagymentes időben, az almafán engedélyezett készítmény használati előírásait betartva. A fiatal fák törzsét emellett célszerű megfelelő hálóval védeni ott, ahol nyulak, rágcsálók vagy vadak károsíthatják a kérget.
Címlapkép: Getty Images
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