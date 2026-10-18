Óriási akciót robbantott a Pepco október közepén: ennek rengeteg családanya örülni fog, ezeket keresi most mindenki

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Női télikabátokkal, bokacsizmákkal és meleg kiegészítőkkel készült a hűvösebb időre a Pepco, a gyerekeknek pedig Mancs őrjáratos ruhákból is lehet válogatni. A női kabátok 8000 forinttól indulnak, a mesefigurás pulóverek és nadrágok között pedig 1800 forintos darabok is szerepelnek.
Október 15. és 21. között, illetve a készlet erejéig érvényes a Pepco téli ruhákat felvonultató ajánlata, így ezen a hétvégén is érdemes lehet körülnézni annak, aki kabátot, cipőt vagy néhány melegebb ruhadarabot keres.
A kínálatban a női felsőruházat mellett Mancs őrjáratos gyerekruhák és kisebb kiegészítők is helyet kaptak.
Női kabátok tízezer forintig
A bemutatott női kabátok közül a kapucnis, steppelt télikabát 8000 forintba kerül. A szőrmerészletekkel díszített, rövidebb fazont 9500, a díszgombos téli modellt pedig 10 000 forintért kínálják.
A kabátok mellé a kötött balaklava sapka és a rojtos bézs sál egyaránt 2500 forint, míg az univerzális méretű, bolyhos téli kesztyűért 650 forintot kérnek. Cipőből is többféle került az ajánlatba, a magasabb talpú fekete bokacsizma 4000, a puha belső résszel készült, bélelt outdoor bokacsizma 6000 forintba kerül.
Mancs őrjáratos szett már 3600 forintból
A gyerekruhák között ezúttal a Mancs őrjárat szereplői is megjelennek. A barna, kapucnis pulóver és a hozzá illő mintás nadrág darabonként 2900 forint, így a kettő együtt 5800 forintból jön ki.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ennél olcsóbb a sötétkék összeállítás, amelynek pulóverét és nadrágját is 1800 forintért kínálják, vagyis a két darab összesen 3600 forintba kerül. A termékleírás szerint mindkét összeállítás ruhadarabjai 100 százalék pamutból készültek.
A mesefigurás kiegészítők között a három párból álló, lányoknak szánt zokniszett 1200 forintos áron szerepel, 23-30-as méretjelöléssel. Ugyanennyibe kerül a két darabos bugyiszett is, a Mancs őrjáratos számfestő készletet pedig 1000 forintért kínálják.
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