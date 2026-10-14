Helyreigazítás!

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A penzcentrum.hu oldalon 2026. október 4. napján „Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság” címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Komonczi Zsolt Csaba Seszták Miklós kabinetfőnöke volt. Ezzel szemben a valóság az, hogy Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter kabinetfőnöki tisztségét soha nem töltötte be.

Címlapkép: Getty Images

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