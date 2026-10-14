Helyreigazítás!

Már most érdemes beírni a naptárba a jövő évi Savaria Karnevál időpontját: a XXVI. Savaria Történelmi Karnevált 2027. augusztus 12. és 15. között rendezik meg...
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A penzcentrum.hu oldalon 2026. október 4. napján „Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság” címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Komonczi Zsolt Csaba Seszták Miklós kabinetfőnöke volt. Ezzel szemben a valóság az, hogy Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter kabinetfőnöki tisztségét soha nem töltötte be.
Van, ahol több ezer forintot spórolhatnak a nyugdíjasok egyetlen fürdőzéssel, Tiszacsegén pédául bizonyos feltételekkel még a belépőért sem kell fizetni.
Október 12-én megkezdődött a tatai Réti VIII. tó lehalászása. A KEMHESZ a saját nevelésű halakat a Duna neszmélyi és táti mellékágaiba telepíti át, a munkálatok...
Különleges felfedezést hozott az idei történelmi aszály a Hortobágyon: egyetlen területen csaknem 3 millió tő henye kunkort becsülnek a természetvédők.
Október 4-től változtatási tilalom lépett életbe Badacsonytomaj teljes közigazgatási területén. A balatoni város vezetése az új helyi építési szabályzat elkészültéig korlátozza a telekalakításokat és az...
Szőlő metszése ősszel, szaporítás vesszőről és új szőlő ültetése ősszel: így alapozd meg most a jövő évi bőséges termést
A szőlő őszi szőlőgondozásánál a metszés, a vesszőről történő szaporítás és az új tőkék ültetése is meghatározó lehet a következő szezonban.
Ásót ragadtak Szombathelyen: egy makacs inváziós növényt próbálnak visszaszorítani a Gyöngyös partján.
Most jött a hír, egy ideig nem látogatható az alsópetényi Prónay-kilátó, mely a Börzsöny környékének egyik kedvelt kirándulóhelye.
Rühesség ütötte fel a fejét egy Heves megyei idősotthonban: megszólalt az igazgató, egy embert elkülönítettek
Az intézmény vezetése és az egészségügyi szakemberek már megkezdték az érintettek kezelését.
Ősszel sem áll le a haltelepítés a Balatonnál: október elején több kikötőben is pontyok kerültek a tóba, a következő hetekben pedig további szállítmányok érkezhetnek.
Közel 140 millió forinttal károsíthatta meg ügyfeleit a zalai vállalkozó: 14 család maradt félbe hagyott építkezéssel Zalában.
Nem egyszerűen korábban érkezett meg az ősz a Börzsönybe: már a nyár közepén látványosan száradni kezdtek a fák lombjai.
Akár állami kisajátításokkal is megállítanák a Balaton még megmaradt természetes partszakaszainak beépítését.
Megvan, miért őrizte a nagyi a régi vaslábast: a szuper szaftos rakott krumpli és brassói káposzta titka
Mindjárt elmondjuk, miért is jó például egy szaftos, nagyi féle rakott krumplit vagy egy erdélyies, savanyú káposztás rakottast épp lyen öntöttvas edényben készíteni.
Ősszel Kőszegen valahogy minden adott egy jó kis kiruccanáshoz. Sült gesztenye illata, macskaköves utcák, erdők és hegyek, a vár körül pedig egy egész hétvégére beindul...
Mintha óriási karmok nyúlnának ki a Duna medréből: különleges, több tízmillió éves földtani képződmények váltak láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállásánál.
Holdbéli táj, kopár tómeder és alig csordogáló patak: lesújtó videó került fel a TikTokra a Lázbérci-víztározóról.
Használt autó áráért saját borospincéd is lehet a világhírű borvidéken: van, amihez borkápolna is jár
Egy több száz éves pincejárat, egy borkápolnával felszerelt szőlőfeldolgozó, sőt, egy egész vendéglátóhely is gazdát cserélhet Tokaj-Hegyalján.
Hamarosan bezárhat a kőszegi dm drogéria, a hír pedig máris megmozgatta a helyieket. A Pogányi úti üzlet megmaradásáért online petíció indult.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.