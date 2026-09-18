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Íme, az Alföld titkos tengerszeme: döbbenetes, hogyan keletkezett a tó pokoli krátere + Fotók
Első pillantásra békés, fákkal körülölelt kis tó bújik meg a szántóföldek között Nagyhegyes határában. Nehéz elhinni, hogy a ma kedvelt kirándulóhely egy több mint hatvan évvel ezelőtti, hatalmas erejű földgázkitörés nyomán született.
Van egy különleges hely a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyhegyes határában, amelyről első látásra aligha gondolná az ember, milyen történetet rejt. A Kráter-tó ma zöldellő fák között megbújó, békés vízfelület, körülötte sétánnyal és pihenőhelyekkel. A szántóföldek közepén fekvő kis oázis azonban egyáltalán nem természetes tóként született.
A történet 1961. augusztus 23-án kezdődött.
Nagyhegyes térségében az 1920-as évektől folyt földgázkitermelés, és a munkálatok során több komoly gázkitörés is történt. Az egyik legsúlyosabb 1961 nyarán következett be. A Hajdúszoboszló 36-os jelű kutatófúrásnál elemi erővel tört fel a földgáz, amely öngyulladás után lángra kapott. A település hivatalos dokumentuma szerint több mint 100 méter magas lángoszlop alakult ki, a tűz pedig közel két napig égett. Más, korabeli beszámolókat is feldolgozó források szerint a lángok időnként ennél is magasabbra csaptak.
A kitörés ereje hatalmas volt: a föld fellazult, a felszín átalakult, és a kitermelés helyén szabályos, mély kráter alakult ki. Az önkormányzati forrás szerint a mélyedés eredetileg mintegy 150 méter átmérőjű volt, a kitörés során pedig jelentős földsánc keletkezett körülötte. A korabeli esemény nagyságát jól mutatja, hogy a húsz kilométerre fekvő Debrecenből is látták a hatalmas lángokat. Egy későbbi helyi beszámoló szerint a tűz éjszaka olyan erősen világított, hogy a környéken szinte nappali fény volt.
A pokoli kráterből előbb-utóbb tó lett
A gázkitörés után visszamaradt hatalmas mélyedést később vízzel töltötték fel. A nagyhegyesi önkormányzat történeti leírása szerint a Keleti-főcsatornából vezettek vizet a kráterbe, a környéket pedig nyárfákkal ültették be. Az évtizedek alatt aztán szinte teljesen megváltozott a táj. A korábbi, mesterségesen kialakított vízfelületet ma sűrű növényzet és erdő veszi körül, így aki most érkezik ide, már egy nyugodt, zöld kirándulóhelyet lát.
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A tó körül az évtizedek alatt sajátos mikroklíma alakult ki, ami a környező növényzet fejlődésének is kedvezett. A fás, védett terület ma valóságos kis oázisként bújik meg a nyílt szántóföldek között – a település hivatalos leírása is így említi. A Kráter-tó mára kedvelt kirándulóhely lett: a tó körül sétaút vezet, a területet pedig pihenőhelyekkel is kiépítették. Az önkormányzat 2006-ban fejlesztéseket is végzett a környéken.
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