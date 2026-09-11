6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!

Nemcsak a városban élő kutyák igénylik a mozgást, hanem a falusi, kertes házakban tartott ebek is. Bár az udvaron vagy a környéken is jól elvannak, azért az igazi mégiscsak az, amikor kiszabadulhatnak a természetbe. Nekünk, gazdiknak sem árt egy kis kikapcsolódás: végre elmúlt az irtózatos hőség, előkerülhetnek a túracipők, és indulhat a közös kaland. Ha pedig nem tudjuk, merre induljunk, a Kutyabarát Utazás vadiúj, interaktív kalandtérképe is segíthet megtalálni a következő úti célt. Mi pedig hozunk 6+1 kutyás kirándulást, amelyek egy őszi hétvégi kiruccanáshoz is jó választásnak bizonyulhatnak.

Mielőtt belevágnánk őszi túraajánlónkba, ha kutyás kirándulást tervezünk, azért nem árt néhány dologra előre gondolni. A pórázt mindenképpen tedd be a hátizsákba, és ahol a szabályok vagy a körülmények megkívánják, tartsd is rajta a kutyát, az erdőben ugyanis vadakkal és más kirándulókkal is találkozhattok. A terep sem mindenhol egyforma: köves, csúszós, meredekebb szakaszok is jöhetnek, ezért a túra hosszát és nehézségét mindig a kutya kondíciójához igazítsd. Melegebb, napos időben különösen fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz, az árnyékos pihenő és a kora reggeli vagy késő délutáni indulás, hiszen a kutyák a lihegéssel hűtik magukat, és könnyebben túlmelegedhetnek.

És persze indulás előtt azt is érdemes végiggondolni: bírni fogja-e kedvenced a távot és a terepet. Egy rövidebb, folyamatos emelkedővel tarkított túra is komolyabb terhelés lehet egy idős, kölyök vagy kevésbé edzett kutyának. Ha pedig útközben elfárad, ne az legyen a cél, hogy mindenáron teljesítsük a távot – a közös kirándulás akkor jó, ha mindkettőtöknek élmény.

Merre induljunk ősszel? Kutyabarát túrák egyetlen térképen.

Ha éppen azt sem tudjuk, merre induljunk a négylábú társunkkal, egy interaktív térkép is segíthet megtalálni a következő közös kaland helyszínét. A Kutyabarát Utazás friss kalandtérképén a tappancsok jelzik a kutyabarát helyeket, a különböző ikonok pedig abban segítenek, hogy gyorsan kiderüljön, milyen élmény vár ránk.

Mi pedig most 5+1 olyan úti célt is összegyűjtöttünk, ahol ősszel is érdemes bakancsot húzni, és nekivágni a természetnek a kutyával együtt. Jöjjön 5+1 túra, ahol a közös séta a gazdinak és a négylábú útitársnak is jó program lehet:

1. Zebegényi Sárkánydomb – panoráma a Dunakanyarra, kutyával is jó célpont

Zebegény önmagában is jó célpont egy őszi kiruccanáshoz, de ha kutyával érkeztek, érdemes felkeresni a település fölött magasodó Sárkánydombot is. A hely korábban a papírsárkány-eregető fesztiváloknak adott otthont, ma pedig elsősorban a kilátás és a szabad tér miatt lehet jó program a négylábúval. A Sárkánydomb környékén egy rövidebb sétát is tehettek, de ha a kutyátok ennél komolyabb mozgásra vágyik, Zebegény környékén több hosszabb túraútvonal közül is választhattok.

A Börzsönyben azért érdemes számolni erdei, helyenként emelkedősebb tereppel, ezért a póráz itt is legyen kéznél. Ha már Zebegény: egy nagyobb kirándulásba akár a Nagymaros felé vezető útvonalak is beleférhetnek.

2. Iharosi-erdő – erdei utak és sziklák Biatorbágyon

Budapesttől egy karnyújtásnyira, a Zsámbéki-medencében fekszik Biatorbágy, amelyet nemcsak a híres viadukt miatt érdemes felkeresni. A település környékén több erdei útvonal közül is választhatunk, az Iharos pedig kifejezetten népszerű rekreációs terület. Az Iharosi-erdőben és a környező hegyeken kellemes sétákat, hosszabb túrákat is tehetünk, a Nyakas-kő környéke pedig már izgalmasabb kihívást is tartogat. Az Iharos a helyi leírások szerint a futók és kutyasétáltatók körében is kedvelt, és hosszabb túrák kiindulópontja lehet.

Kutyával is jó választás lehet, ha nem feltétlenül egy többórás, nagy szintkülönbségű túrára vágytok, hanem inkább erdei sétát és egy kis panorámát keresnétek Budapest közelében. A környéken azonban több különböző útvonal kapcsolódik össze, ezért indulás előtt érdemes megtervezni, pontosan mekkora kört szeretnétek bejárni.

3. Szépalma és a Bakony – irány az erdő a négylábú útitárssal

A Bakonyban, Porva-Szépalmapuszta környékén is érdemes bakancsot húzni, ha a kutyánkkal együtt mennénk erdei túrára. Szépalmáról például egy 14 kilométeres, a Kőris-hegyhez vezető túra is indul, amelynek során a Bakony legmagasabb pontját, a 709 méteres csúcsot is elérhetjük. A Szépalma saját programjai között is szerepel ez a túra, amely körülbelül négyórás kirándulás.

EZ IS ÉRDEKELHET A bakonyi indián, Cseh Tamás nyomában: 5+1 csodahely, ahol nyár végén is érdemes túrázni Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.

Ha rövidebb útvonalat keresünk, a környéken több lehetőség közül választhatunk: a Borzavár–Szépalma–Zirc túra 13,6 kilométeres, 312 méter szintemelkedéssel. Szépalma ráadásul nemcsak túrázóknak lehet érdekes: a ménesbirtokon állatokkal kapcsolatos programok is vannak, a hely pedig kutyával érkező vendégeket is fogad.

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4. A Zemplén rejtett csodája – Megyer-hegyi Tengerszem

A Megyer-hegyi tengerszem az egyik legkülönlegesebb zempléni kirándulóhely: az egykori malomkőbánya helyén kialakult tengerszemet meredek sziklafalak veszik körül. A Megyer-hegyen már a 15. században működött malomkőbánya, a kitermelés pedig egészen 1907-ig folyt. A tengerszemhez vezető túra rövid, de nem teljesen sík, ezért kutyával is érdemes olyan tempót választani, amit kedvencünk kényelmesen bír. Az út során erdei szakaszok, lépcsők és kövesebb részek is előfordulnak, a tengerszemhez érve pedig egészen különleges látvány tárul elénk.

Mivel a tengerszem védett természeti terület, itt különösen fontos, hogy a kijelölt útvonalon maradjunk, és a kutyát is az előírásoknak megfelelően vezessük. A helyszín ősszel különösen látványos lehet, amikor a környező erdők lombjai már színesednek. A terület hivatalosan is természetvédelmi terület.

5. Badacsony kutyával – vulkanikus hegy, erdei ösvények, balatoni kilátás

A Badacsony akkor is jó választás, ha nem akarunk egész nap túrázni, de egy kis kaptató belefér. A szőlők közül hamarosan az erdőbe érünk, aztán jönnek a kövesebb, sziklásabb részek és persze a balatoni kilátás. Minél feljebb jutunk, annál többet látunk a tóból, közben pedig a hegy jellegzetes bazaltformáit is testközelből fedezhetjük fel. A klasszikus badacsonyi túra a hajóállomás környékéről is indulhat, és több látnivalót érinthet a Rózsakőtől a Kisfaludy-kilátóig. A hivatalos badacsonyi túraleírás szerint az útvonal egyik látványos része a 465 lépcsőfokos Bujdosók lépcsője, amely a bazaltoszlopok között vezet felfelé.

A Kisfaludy-kilátó a Badacsony legmagasabb pontján, 438 méteres magasságban áll, a tetejéről pedig a Balaton és a Tapolcai-medence tanúhegyei is láthatók. Kutyával itt különösen a terepre érdemes figyelni: a köves, lépcsős emelkedők egy kevésbé edzett ebnek komolyabb terhelést jelenthetnek. Cserébe a változatos útvonal és a panoráma miatt igazán jó őszi program lehet.

6. Kutyás kirándulás a Tengelici Benyovszky tanösvényen

Ha nem szeretnétek hegyet mászni, irány Tolna vármegye, Tengelic és azon belül Felsőtengelic: a Tengelici Parkerdő sokkal nyugodtabb programot kínál. A Felsőtengelici Benyovszky tanösvény 2,4 kilométer hosszú, és a korábbi Gindly–Benyovszky kastélypark területén vezet keresztül. Az út során idős fák, erdei utak és a régi uradalom emlékei kísérik a sétát, miközben a Benyovszky családhoz kapcsolódó emlékhelyeket is érintjük.

A tanösvény szabadon látogatható, a kiindulópont pedig a Tengelic és Kölesd közötti útról, egy körülbelül 800 méteres bekötőúton érhető el. Kutyával is kellemes rövidebb program lehet, ha nem egy egész napos, komolyabb túrára készülünk. A terület ugyanakkor védett természeti terület, ezért itt is érdemes figyelni a természetvédelmi előírásokra.

+1 Ős-Dráva tanösvény – 3 kilométer az Ormánság vadregényes tájain

Ha valami egészen másra vágytok, irány az Ormánság és Szaporca. Az Ős-Dráva tanösvény a Duna–Dráva Nemzeti Park egyik érdekes kirándulóhelye, ahol nem hegyet kell mászni: a Dráva menti táj, az ártéri élőhelyek és a régi tájhasználat kerülnek a középpontba. A hivatalos leírás szerint a tanösvény 3 kilométer hosszú, kilenc állomásból áll, és önállóan is bejárható a kihelyezett táblák vagy a hozzá tartozó hanganyag segítségével. A séta közben a régi tájhasználatról, a folyószabályozásról és az ártéri gazdálkodásról is lehet tanulni.

A kiindulópont az Ős-Dráva Látogatóközpont Szaporcán, amely szeptemberben és októberben minden nap 9 és 17 óra között látogatható. Kutyával itt is érdemes előre tájékozódni az aktuális természetvédelmi előírásokról, és pórázzal készülni. A sík, három kilométeres útvonal viszont jóval kevésbé megterhelő, mint egy bakonyi vagy badacsonyi emelkedős túra.