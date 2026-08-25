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Meseszép fotókon a Balaton madárcsodái: ritka vendégek is akadtak a gyűrűzők hálójába
HelloVidék

Meseszép fotókon a Balaton madárcsodái: ritka vendégek is akadtak a gyűrűzők hálójába

HelloVidék
2026. augusztus 25. 13:15

Mozgalmas hat napon vannak túl a Fenékpusztai Madárgyűrűző Állomáson: augusztus 17. és 22. között 1036 madarat gyűrűztek meg, miközben 217 korábban jelölt példányt is visszafogtak. Az őszi vonulás kezdetén több különleges faj is előkerült a hálókból.

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Fenékpusztán ilyenkor már javában zajlik az őszi vonulás, ezért a madárgyűrűzőknek bőven akadt dolguk. A legtöbb példány a nádiposzáta-fajok közül került elő, de kékbeggyel, tövisszúró gébiccsel, mezei verébbel, barátkával, valamint különböző cinege- és fecskefajokkal is találkoztak - írta a Zaol.hu.

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A hat nap egyik meglepetése egy haris volt, amely a szokásos hálóállások egyikében akadt fenn. A ritkább vendégek között karvaly, kerti geze és sisegő füzike is szerepelt, a gyűrűzőknek pedig különösen érdekes találkozás volt a nyaktekercs megjelenése. Néhány fürjet is sikerült befogni és meggyűrűzni, ezekhez egy, a megszokott hálóállásoktól távolabb felállított hálót használtak. A gyűrűzés nem pusztán a fajok azonosítását szolgálja: a későbbi visszafogásokból a szakemberek következtetni tudnak a madarak mozgására, vonulására és arra is, milyen területeket használnak pihenésre vagy táplálkozásra.

Nem áll le a munka Fenékpusztán

A madárgyűrűző állomáson a következő napokban is folytatódik a tábor. Augusztus 23. és 30. között Havasi Máté vezeti a gyűrűzést, ezt követően Dudok Eszti veszi át a munkát.

A Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás évtizedek óta fontos helyszíne a hazai vonuláskutatásnak. Az állomáson 1985 óta folyik munka, 1987-től minden nyáron, 2005 őszétől pedig folyamatosan gyűrűzik a madarakat. A mostani több mint ezer madár tehát nem egyszerűen egy látványos szám: az őszi vonulás egyik mozgalmas időszakába pillanthatunk bele a Balaton nyugati medencéjének közelében.
Címlapkép: Getty Images
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