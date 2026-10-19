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Egy vadon élő vörös róka (Vulpes vulpes) épp most úszott át a vízen egy nádasba. A szájában egy tojás van, amelyet egy kacsa- vagy libafészekből vett el.
HelloVidék

Hoppá, ezt a mázlista pecást: róka fogott pontyot a székesfehérvári Sóstón + Videó

HelloVidék
2026. október 19. 18:45

Nem mindennapi jelenetet videóztak le a természetjárók a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Területen: egy vörös róka a sekély vízben zsákmányolt egy termetes pontyot, majd a költőszigetre cipelte, ahol jóízűen elfogyasztotta a vacsoráját.

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A történtekről a Sóstó Székesfehérvár Facebook-oldal számolt be. Mint írták, az elmúlt időszak alacsonyabb vízállása miatt a rókák olyan területekre is bejuthatnak, amelyeket normál vízszint mellett nem tudnak megközelíteni.

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„Több természetjáró is megfigyelte, ahogy rókák osontak a költőszigetre” – írták a bejegyzésben. A ragadozók a sekélyebb víz miatt most könnyebben felfedezhetik a korábban számukra rejtett területet, ami magasabb vízállásnál nem jellemző.

Nem mindennapi zsákmányt szerzett a róka

A vörös róka elsősorban kisemlősökkel táplálkozik, de meglehetősen változatos az étrendje. A rendelkezésre álló tápláléktól függően rovarokat, madarakat, tojásokat, kétéltűeket, dögöt, illetve növényi táplálékot, például gyümölcsöt is fogyaszthat. A halászat azonban nem tartozik a faj legjellemzőbb táplálékszerzési módjai közé. Ettől még a rókák opportunista ragadozók: ha könnyen megszerezhető táplálék kerül az útjukba, azt is kihasználhatják.

A Sóstón most éppen ilyen lehetőség adódott. A sekély vízben a róka hozzáférhetett a ponthoz, amelyet aztán a költőszigetre vitt, hogy ott nyugodtan elfogyassza. A természetvédelmi terület Facebook-oldala találóan fogalmazott: „Róka fogta csuka… helyett ponty.”

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A Sóstó Székesfehérvár természetvédelmi területének egyik különlegessége éppen az, hogy a városi környezet közvetlen közelében is számos vadon élő állatnak biztosít élőhelyet. A rókák jelenléte önmagában nem számít rendkívülinek, ezúttal azonban a vízállás változása egy olyan területre is beengedte őket, ahová máskor nemigen jutnak el.
Címlapkép: Getty Images
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