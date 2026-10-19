Ilyet ritkán látni vidéken: több száz kortárs alkotó művei egy nagyszabású kiállításon

A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik 2026. október 18-tól a Szombathelyi Képtárban. A Magyar Festészet Napja központi kiállítása, az Élő Magyar Festészet 2026 a doyenek, a középgeneráció és a fiatal festőnemzedék műveit helyezi egymás mellé: mintegy 120–140 alkotáson keresztül mutatva meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. Ehhez kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének hallgatói tárlata is a Képtár alagsorában, az Új Irokéz Galriában: a K mint Chiméra +30 címmel.

A Magyar Festészet Napja több mint két évtizede kapcsolja össze a magyar festészeti élet szereplőit. A 2002-ben művészek és szakmai közösségek összefogásából indult kezdeményezéshez az előző évek tapasztalatai alapján évente mintegy 150 kiállítás, szakmai és kulturális program kapcsolódik, megközelítőleg 50 magyarországi településen. Múzeumok, galériák, művészeti intézmények, alkotóközösségek és művészek részvételével a Magyar Festészet Napja mára országos szakmai együttműködéssé vált.

Ennek az együttműködésnek kiemelt központi eseménye az Élő Magyar Festészet, amely évről évre egyetlen kiállításban állítja egymás mellé a magyar festészet három alkotói generációját. A doyenek életművei, a pályájuk meghatározó szakaszában járó középgeneráció és a fiatal festőnemzedék munkái nem kronologikus áttekintésként, hanem a kortárs magyar festészet egyidejű és egymással párbeszédben álló pozícióiként jelennek meg - írták a Szombathelyi Képtár sajtóközleményében.

A három generáció együttese egyszerre rajzol ki különbségeket és kapcsolódásokat. Megmutatja, hogyan élnek tovább és alakulnak át festészeti hagyományok, milyen kérdések foglalkoztatják a jelen meghatározó alkotóit, és milyen új szemléletekkel lép színre a következő generáció. Az Élő Magyar Festészet így nem pusztán reprezentatív csoportos tárlat, hanem a magyar festészet mindenkori jelenének keresztmetszete.

A 2026. évi kiállítás három szekciója önálló szakmai koncepció alapján szerveződik: A Doyenek szekció kurátora Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke; a Középgeneráció kurátora Dr. Horváth Dániel DLA festőművész; a Fiatal generáció kurátora Határ Attila festőművész. A szombathelyi kiállítás társkurátora Zakariás István.

A Szombathelyi Képtár tereiben előreláthatólag 120–140 mű kerül egymás mellé, lehetőséget teremtve arra, hogy a látogató egyetlen kiállításon belül találkozzon különböző generációk alkotói gondolkodásával és festészeti pozícióival.

HÁROM SZAKMAI DÍJ – HÁROM ALKOTÓI GENERÁCIÓ

A kiállításhoz kapcsolódó szakmai díjak rendszere ugyanezt a háromgenerációs gondolatot követi: egyszerre irányítja a figyelmet a kiemelkedő életműre, a kortárs magyar festészet jelenét meghatározó alkotói teljesítményre és a fiatal generációra.

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A Magyar Festészet Napja Életműdíját 2026-ban Lakner László, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas neoavantgárd festő- és grafikusművész kapja. Az 1 000 000 forint összegű díjat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium támogatja.

A középgeneráció szakmai díjában Ferenczy Zsolt festőművész részesül. Az elismerést a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.

A fiatal generáció számára alapított Maticska Jenő-díjat Stohl Alíz festőművész veheti át. Az 500 000 forint összegű díjat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium támogatja.

Ezel egy időben nyílt a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak kiállítása

A Magyar Festészet Napja szombathelyi programjához önálló, az Élő Magyar Festészet Fiatal generáció szekciójától különálló kiállításként kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének hallgatói tárlata, a K mint Chiméra +30.

Az Új Irokéz Galériában megrendezett kiállítás a festőhallgatók sokszínű és kísérletező alkotói világába enged betekintést. A bemutatott művek a környezet aprólékos megfigyeléséből, személyes és érzéki tapasztalatokból, valamint a digitális kultúra vizuális világából egyaránt merítenek. A hallgatók munkáin keresztül olyan nyitott és kísérletező művészi szemlélet rajzolódik ki, amelyben a hagyományos festői eszközök és a jelenkor új médiumai egymással párbeszédben formálják a képet. A tárlat 2026. október 31-ig látogatható (kedd-péntek 14.00-18.00, szombat 10.00-18.00)

Címlapkép: Fotó: MTI/MTVA