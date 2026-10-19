Tudtátok, hogy a rókák bizony úszni is tudnak? A székesfehérvári Sóstón egyikük nemcsak a sekély vízben gázolt, hanem egy termetes pontyot is zsákmányolt.
Ilyet ritkán látni vidéken: több száz kortárs alkotó művei egy nagyszabású kiállításon
A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik 2026. október 18-tól a Szombathelyi Képtárban. A Magyar Festészet Napja központi kiállítása, az Élő Magyar Festészet 2026 a doyenek, a középgeneráció és a fiatal festőnemzedék műveit helyezi egymás mellé: mintegy 120–140 alkotáson keresztül mutatva meg a magyar festészet jelenét, folytonosságát és megújulását. Ehhez kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének hallgatói tárlata is a Képtár alagsorában, az Új Irokéz Galriában: a K mint Chiméra +30 címmel.
A Magyar Festészet Napja több mint két évtizede kapcsolja össze a magyar festészeti élet szereplőit. A 2002-ben művészek és szakmai közösségek összefogásából indult kezdeményezéshez az előző évek tapasztalatai alapján évente mintegy 150 kiállítás, szakmai és kulturális program kapcsolódik, megközelítőleg 50 magyarországi településen. Múzeumok, galériák, művészeti intézmények, alkotóközösségek és művészek részvételével a Magyar Festészet Napja mára országos szakmai együttműködéssé vált.
Ennek az együttműködésnek kiemelt központi eseménye az Élő Magyar Festészet, amely évről évre egyetlen kiállításban állítja egymás mellé a magyar festészet három alkotói generációját. A doyenek életművei, a pályájuk meghatározó szakaszában járó középgeneráció és a fiatal festőnemzedék munkái nem kronologikus áttekintésként, hanem a kortárs magyar festészet egyidejű és egymással párbeszédben álló pozícióiként jelennek meg - írták a Szombathelyi Képtár sajtóközleményében.
A három generáció együttese egyszerre rajzol ki különbségeket és kapcsolódásokat. Megmutatja, hogyan élnek tovább és alakulnak át festészeti hagyományok, milyen kérdések foglalkoztatják a jelen meghatározó alkotóit, és milyen új szemléletekkel lép színre a következő generáció. Az Élő Magyar Festészet így nem pusztán reprezentatív csoportos tárlat, hanem a magyar festészet mindenkori jelenének keresztmetszete.
A 2026. évi kiállítás három szekciója önálló szakmai koncepció alapján szerveződik: A Doyenek szekció kurátora Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke; a Középgeneráció kurátora Dr. Horváth Dániel DLA festőművész; a Fiatal generáció kurátora Határ Attila festőművész. A szombathelyi kiállítás társkurátora Zakariás István.
A Szombathelyi Képtár tereiben előreláthatólag 120–140 mű kerül egymás mellé, lehetőséget teremtve arra, hogy a látogató egyetlen kiállításon belül találkozzon különböző generációk alkotói gondolkodásával és festészeti pozícióival.
HÁROM SZAKMAI DÍJ – HÁROM ALKOTÓI GENERÁCIÓ
A kiállításhoz kapcsolódó szakmai díjak rendszere ugyanezt a háromgenerációs gondolatot követi: egyszerre irányítja a figyelmet a kiemelkedő életműre, a kortárs magyar festészet jelenét meghatározó alkotói teljesítményre és a fiatal generációra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- A Magyar Festészet Napja Életműdíját 2026-ban Lakner László, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas neoavantgárd festő- és grafikusművész kapja. Az 1 000 000 forint összegű díjat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium támogatja.
- A középgeneráció szakmai díjában Ferenczy Zsolt festőművész részesül. Az elismerést a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
- A fiatal generáció számára alapított Maticska Jenő-díjat Stohl Alíz festőművész veheti át. Az 500 000 forint összegű díjat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium támogatja.
Ezel egy időben nyílt a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak kiállítása
A Magyar Festészet Napja szombathelyi programjához önálló, az Élő Magyar Festészet Fiatal generáció szekciójától különálló kiállításként kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének hallgatói tárlata, a K mint Chiméra +30.
Az Új Irokéz Galériában megrendezett kiállítás a festőhallgatók sokszínű és kísérletező alkotói világába enged betekintést. A bemutatott művek a környezet aprólékos megfigyeléséből, személyes és érzéki tapasztalatokból, valamint a digitális kultúra vizuális világából egyaránt merítenek. A hallgatók munkáin keresztül olyan nyitott és kísérletező művészi szemlélet rajzolódik ki, amelyben a hagyományos festői eszközök és a jelenkor új médiumai egymással párbeszédben formálják a képet. A tárlat 2026. október 31-ig látogatható (kedd-péntek 14.00-18.00, szombat 10.00-18.00)
Címlapkép: Fotó: MTI/MTVA
Új látogatóközponttal és tanösvénnyel gazdagodott Szigliget - hozzuk a részleteket!
Évszázadokig rejtőzött a föld alatt: eltűnt középkori falu titokzatos templomát tárták fel Harta mellett
A Viski Károly Múzeum munkatársai egy Árpád-korban már álló templom alapfalait, egykori temetkezéseket és különleges középkori leleteket is feltártak.
Nem mindegy, mikor és hogyan kerülnek földbe az eperpalánták. Az eper ültetése ősszel néhány egyszerű szabály betartásával sikeres lehet, mutatjuk a legfontosabb lépéseket.
Ki ne szeretné a gumicukrot? Csipkebogyóból és más őszi gyümölcsökből otthon is készíthetünk finomságot, akár Halloweenre ajándékba is. De tényleg egészségesebb a boltinál?
Ősszel is megmetszenéd az almafádat? Megmutatjuk, mikor ajánlott az almafa metszése ősszel, hogyan végezd helyesen, és mit jobb tél végére hagyni.
Mézeskalácsos hódfarok, a főúri lakomák titkos csemegéje: 50 ezres bírság járhat érte, mi így próbáltuk ki
Vajon milyen lehet a hód íze? Elővesszük a régi recepteket, és azt is kiderítjük, mivel lehetne ma helyettesíteni, ha nem akarjuk a barátainkat egy igazi...
Aranyáron mérik az ősz slágergyümölcsét a piacokon: itt veszik meg potom pénzért az élelmes magyarok
Mennyi most a birsalma ára a piacokon, és hol szedhetjük magunknak olcsóbban? Mutatjuk a lelőhelyeket, és azt is, mire figyeljünk a birsalmasajt és a lekvár...
Nem mindennapi programmal készül Halloweenre a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART): október 31-én a Szigliget motoros fedélzetén is megelevenedik a borzongató őszi hangulat.
Elkészült a 71-es főút mellett kialakított erdősáv Zánkán. A területen több mint tízezer növényt ültettek, amelyek idővel természetes védelmet nyújthatnak az otthonoknak.
Újabb, alig több mint tíz éve épült kilátót kell elbontani Magyarországon. A Szekszárdi-dombság egyik kedvelt kirándulóhelyén álló Bati-kereszt kilátót október 19-től lezárják.
A pünkösdi rózsa ültetése ősszel és a megfelelő metszés is hozzájárulhat a szép virágzáshoz. Ismerd meg a legfontosabb teendőket lépésről lépésre!
Ha szereted a halloweeni hangulatot, október közepén érdemes Balatonfűzfő felé venni az irányt. Október 17-én ismét megrendezik a Borzongás Fesztivált.
Vészhelyzet a magyar csatornánál: a halak teljes pusztulása fenyegetett, sürgősen lépni kellett + Fotók
A kiszáradás szélére sodródott a Szőny–Füzitői-csatorna, a folyamatos vízszintcsökkenés miatt ugyanis már a halállomány és a vízi élővilág fennmaradása is veszélybe kerülhetett.
Ha nyernél a lottón, most akár saját gyógyfürdőd is lehet: ennyiért árulják a híres vasi komplexumot
a megütnéd a lottóötöst, és mindig is arról álmodoztál, hogy egyszer saját fürdőd legyen, most itt a lehetőség. Szeleste gyógyfürdőjét ugyanis 1,3 milliárd forintért kínálják...
Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is
Tegnap lett volna 84 éves Nádas Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, aki 2026. augusztus 26-án hunyt el gombosszegi otthonában.
Érik a paradicsom, csak éppen nem a kertben, hanem a Balaton kiszáradt medrében. Balatonföldváron a víz visszahúzódása után bukkantak fel a termő tövek.
"Azt hitték, majd féláron is odaadom": 3 igaz történet arról, milyen ára van ma nőként a vidéki boldogulásnak
Három nő, három történet a vidéki boldogulásról, a lehetőségekről és az áldozatokról. Riportunk apropója a vidéki nők világnapja, amelyet október 15-én tartanak.
Nagybörzsönyben több lakóépület – köztük Palisca Mária háza és két szomszédos épület – falán két éve súlyos, vastag repedések jelentek meg. A jelenség azóta is...
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.