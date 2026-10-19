Itt a bejelentés: 800 millióból újult meg a balatoni turisták egyik kedvenc helye

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A Tóti Lengyel Gáspár Látogatóközpontban berendezett kiállítás Szigliget történetét tárja az érdeklődők elé, a Palonai Magyar Bálint Történelmi Tanösvény a település nyolc nevezetességén kalauzolja végig a látogatókat – írja az MTI.
A megnyitó ünnepségen Balassa Dániel, Szigliget független polgármestere elmondta, hogy 600 millió forint pályázati forrásból és 200 millió forint kormányzati támogatásból épült meg a látogatóközpont, a település nyolc történelmi nevezetességét összekötő tanösvény, a kerékpárút és a strandparkoló, valamint megújult a Csonkatorony néven ismert Avasi templomrom.
A Tóti Lengyel Gáspár Látogatóközpontban, amely a 17. századi szigligeti várkapitányról kapta a nevét, megnyílt a Szigliget földön-vízen-levegőben című tárlat
– tette hozzá.
A kiállítás három korszakot mutat be
Az első teremben a honfoglalás korát megelőző régészeti leleteket és a középkori Avasi templom történetét lehet megismerni. A második teremben a törökkori balatoni hajós harcászattal lehet közelebbről megismerkedni, a harmadik teremben pedig második világháborús harcászati események tárulnak a látogatók elé. Megtekinthetők a Szigliget felett 1944-ben lelőtt amerikai Liberátor repülőgép közelmúltban fellelt darabjai is.
A polgármester hozzátette, az új Palonai Magyar Bálint Történelmi Tanösvény szintén Szigliget várának egykori, 16. századi kapitányáról kapta a nevét. A vár alatti kezdőponttól az útvonal a várat és a megújult Paál József Kiállítóteret bejárva az Ófalun keresztül vezet az Avasi templomromhoz. A tanösvény a Szentháromság-kápolna melletti kilátóponthoz, majd az egykori Farkas-villához vezet, és az Óvárnál fejeződik be.
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Városnéző alkalmazás is segíti a településen való eligazodást és a túrát.
A beruházás részeként újjáépítették az egykori Farkas-villa melletti támfalat és lépcsőt, a támfal tetején kilátópontot alakítottak ki, és kerékpárutat építettek, amely a balatoni kerékpárutat köti össze a település strandjával. Újjáépült a strand mellett parkoló is. Balassa Dániel hozzáfűzte: a látogatóközpont szomszédságában a közeljövőben 15 millió forintos beruházással játszóteret építenek.
Balatincz Péter, a térség országgyűlési képviselője (Tisza Párt) beszédében azt emelte ki, hogy a fejlesztés méltó folytatása a 2021-ben megvalósult szigligeti várfelújításnak. Mint mondta, éves szinten több mint 200 ezer látogató érkezik a várba, akiket mostantól gazdag programkínálat vár a településen.
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