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Már szavaztak is a balatoni gigaberuházásokról: a már futó építkezéseket is felfüggeszthetik?

HelloVidék
2026. október 21. 09:15

Idén október 13. és 15. között, ezer fő megkérdezésével készült friss felmérés szerint a magyar társadalom egyértelműen a természetvédelmet helyezi előtérbe a gazdasági érdekekkel szemben a balatoni beruházásoknál. A többség szigorú állami beavatkozást, az építkezések leállítását, sőt akár építési tilalmat és területkisajátítást is támogatna a tó megóvása érdekében - tudósított a 21kutatokozpont.hu.

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A 21 Kutatóközpont kutatása szerint a válaszadók közel kétharmada, 65 százaléka úgy véli, hogy a tópartot túlságosan beépítették az utóbbi időben, és mindössze 15 százalékuk van ezzel ellentétes véleményen. A Balaton-parti beépítések közvetlen következményeként csökkennek az ingyenesen hozzáférhető partszakaszok, amivel a válaszadók 60 százaléka elégedetlen, kevésnek tartva a szabadstrandok számát. Míg a Tisza Párt és más politikai formációk szavazói körében kiemelkedően magas azok aránya, akik kevesellik a szabadstrandokat és túlzottnak tartják a beépítést, a Fidesz szimpatizánsai jóval megosztottabbak a kérdésben.

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A beruházások megítélésénél a lakosság több mint háromnegyede (77%) a természetvédelmi szempontokat tartja fontosabbnak a gazdasági és befektetői érdekeknél, és ez az álláspont minden párt szavazótáborában többséget élvez. A válaszadók 72 százaléka támogatná a projektek engedélyezésének és kivitelezésének felfüggesztését mindaddig, amíg egy átfogó tudományos vizsgálat nem tisztázza azok pontos környezeti hatásait. Ha egy már folyamatban lévő építkezésről derülne ki, hogy veszélyezteti a tó ökoszisztémáját, minden második megkérdezett azonnal leállítaná a beruházást, és mindössze 40 százalékuk engedélyezné a folytatást módosított feltételek mellett.

A magyarok többsége (55%) elsősorban az államtól várja a Balaton természeti értékeinek megóvását, míg a helyi önkormányzatokat csupán 22 százalékuk tartja elsődleges felelősnek.

Az állami fellépés kapcsán a társadalom kifejezetten nyitott a határozottabb intézkedésekre: a válaszadók 72 százaléka támogatná az ökológiailag érzékeny területek állami kisajátítását, 84 százalékuk pedig a teljes építési tilalom bevezetését is pártolná a kiemelt fontosságú partszakaszokon. Bár a Fidesz szavazói körében a radikálisabb lépések támogatottsága némileg mérsékeltebb, a többség ebben a táborban is egyetért a szigorításokkal.

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Az eredményekből egyértelműen kirajzolódik, hogy a lakosság többsége határozott, természetvédő állami fellépést sürget a befektetőkkel szemben.

A politikai beállítottságon túl a véleménykülönbségeket a demográfiai tényezők is jól magyarázzák: az idősebbek, a kisebb településeken élők és az alacsonyabb iskolai végzettségűek általában megengedőbbek a beruházásokkal szemben. Emellett a személyes kötődés is meghatározó: minél ritkábban látogat valaki a Balatonra, annál kevésbé elkötelezett a tó szigorú védelme iránt, noha a természeti értékek megóvása még a tavat egyáltalán nem látogatók körében is elsőbbséget élvez a gazdasági érdekekkel szemben.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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