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Rendkívüli! Földrengés volt Magyarországon: mozogtak az ágyak, rezegtek az ablakok
Megmozdult a föld szerda hajnalban Székesfehérvár közelében: a Richter-skála szerinti 2-es erősségű rengést a környéken élők is érezték. A földmozgás epicentruma mintegy 9 kilométerre volt a várostól, Csórról bejelentés is érkezett a szeizmológiai obszervatóriumhoz. Károkról egyelőre nem tudni.
Október 21-én, helyi idő szerint 5 óra 42 perckor mozdult meg a föld Székesfehérvár térségében – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. A műszerek által regisztrált földmozgás magnitúdója 2,0 volt, epicentruma Székesfehérvártól mintegy 9 kilométerre helyezkedett el.
Bár a szeizmikus esemény ereje nem volt jelentős, a csendes hajnali órákban sokakat megijesztett a hirtelen jött jelenség, és azonnal kiszaladtak az udvarra. Főként Csór és Inota lakói érzékelték, Csóron volt, aki az ágy mozgására ébredt, rezgő ablakokra, szekrény mozgására. A szakemberekhez eljuttatott tájékoztatás szerint károkról nem érkezett bejelentés. A földrengés adatai és a lakossági észlelés a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos oldalán is elérhetők.
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