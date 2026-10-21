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Eldőlt, vége: bezár a kultikus vidéki büfé, ahol imádták a helyiek a mindig friss piaci lángost
Újabb vidéki hely húzza le a rolót: október 31-én végleg bezár a miskolci Vasgyári piacnál működő Maci Büfé. A lángosozó bezárását az apa-fia páros jelentette be a Facebookon, ahol a vendégeiktől is elbúcsúztak. A hír többeket is meglepett, a kommentelők között akadt, aki csak annyit írt: „Miskolc elesett”. Más szerint azonban nemcsak a borsodi városban, hanem az egész országban egyre nehezebb helyzetben van a vidéki vendéglátás.
„Elérkeztünk a végéhez” – ezzel a bejelentéssel fordult vendégeihez a Maci Büfé. A Facebookon és a TikTokon is közzétett búcsúposzt szerint október 31-én végleg bezárnak. Az üzemeltetők megköszönték mindenkinek, aki náluk fogyasztott, külön kiemelve a törzsvendégeket. Zsókáról sem feledkeztek meg, aki – mint írták – a háttérből támogatta a büfét.
A búcsúüzenetben az apa-fia páros úgy fogalmazott: nem mindig volt minden viharoktól mentes, de mindig szeretettel fordultak a vendégek felé. A bezárásig még arra biztatják a látogatókat, hogy október hátralévő hétvégéin térjenek be hozzájuk, hogy utoljára is elhangozhasson a jól ismert mondat: „Jó étvágyat!”
„Miskolc elesett” – így reagáltak a vendégek
A bejelentés alatt többen is hitetlenkedve fogadták a hírt, volt, aki külön rá is kérdezett, valóban bezár-e a Maci Büfé. „Miskolc elesett” – írta az egyik kommentelő, mire egy másik már az egész országra kiterjesztette a borúlátó értékelést: szerinte nemcsak Miskolcon, hanem országszerte nagy a baj.
Akadt olyan hozzászóló is, aki arra emlékeztetett, hogy a Maci Büfé mindössze két évig működött, más pedig abban reménykedett, hogy valaki majd újranyitja a helyet. Egy biztos: október 31-én újabb vendéglátóhely tűnik el Miskolc kínálatából, a vendégeknek pedig már csak a hónap végéig van lehetőségük betérni hozzájuk egy utolsó lángosra.
Még csak szerda van, de már három újabb borsodi vendéglátóhelyről jött rossz hír
A Maci Büfé bezárása ráadásul csak egy a héten napvilágot látott borsodi hírek közül. A harsányi Harsona Fogadó és Étterem tulajdonosai bejelentették, hogy visszavonulnak, és utódot keresnek a vendéglátóhely üzemeltetéséhez. A miskolci SmokeLand Smoke & Grill Burger, BBQ novemberben végleg bezárja a Szentpéteri kapui éttermét, a Boszorkánykonyha pedig az üzemeltetési jog átadását tervezi. Vagyis még csak szerda van, de máris három újabb hír jelzi, milyen nehéz helyzetben lehetnek a térség vendéglátóhelyei.
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De ahogy a Pénzcentrum is cikkezett róla, rengeteg vendéglátóhely-tulajdonos küzd ma a fennmaradásért Magyarországon. Bezárások, alacsony forgalom, kiszámíthatatlan költségek és megváltozó fogyasztói szokások jellemzik a szektort. A kérdés azonban már nem csak az, hogy túl sok-e az étterem, vagy túl kevés a vendég. Sokkal inkább az: válságban van-e a vendéglátás, vagy egy mélyebb társadalmi probléma látszik meg az éttermek asztalainál?
Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója szerint a Covid-járványt követő energiaválság és az infláció is hozzájárult ahhoz, hogy 2019 után folyamatosan csökkenni kezdett a melegkonyhás vendéglátóhelyek száma. A KSH adatai is jól mutatják a változást: míg 2019 végén még 45 026 kereskedelmi vendéglátóhely működött Magyarországon, 2025 végére számuk 35 109-re csökkent, ami közel 22 százalékos visszaesés. A forgalom képe ugyanakkor árnyaltabb: 2026 első nyolc hónapjában a vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 0,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét. Vagyis nem beszélhetünk egyszerűen arról, hogy mindenhol kevesebbet költenek a vendégek, de az egyre szűkülő piacon a vállalkozásoknak továbbra is komoly kihívásokkal kell megküzdeniük.
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