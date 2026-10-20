Fél éven át rögzítették a pusztító aszályt a Tisza-tónál: elkeserítő látványt nyújt a kiszáradó tómeder + Videó

Poroszlón mutatták be A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilmet, amely áprilistól szeptemberig követi végig a tó változásait. Az alkotás a kiszáradó mederre és a térség ökológiai problémáira is felhívja a figyelmet.

A Tisza-tó az idei nyáron olyan arcát mutatta meg, amelyre aligha vágytak a környékbeliek és a tó szerelmesei. Az aszály és a vízhiány következtében kritikus állapotok alakultak ki, a kiszáradó meder pedig nemcsak a táj képét változtatta meg, hanem a vízi élővilág jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. Ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilm, amelyet a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban mutattak be.

Az alkotás a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének hivatalos konferenciáján debütált. A filmet készítő Paul's Vision közösségi oldalán számolt be a bemutatóról, valamint arról, hogy a valamivel több mint háromperces alkotás elkészítése több mint fél évet vett igénybe.

Áprilistól szeptemberig követték a tó változásait

A film különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétellel mutatja meg a Tisza-tó állapotát: a készítő áprilistól szeptemberig forgatott, így a felvételeken keresztül a hónapok során bekövetkező változások és az aszály hatásai is kirajzolódnak.

A Paul's Vision beszámolója szerint a film bemutatóján több mint százfős szakmai közönség vett részt. Az alkotást kétperces néma csend fogadta, amelyet később taps követett. A készítő ezt a fogadtatást a film egyik legfontosabb visszajelzéseként értékelte.

A forgatás ugyanakkor nemcsak a látvány miatt maradt emlékezetes. Az alkotó saját beszámolója szerint a kiszáradó meder veszélyeit személyesen is megtapasztalta: minden elővigyázatosság ellenére mintegy 25 percre az iszap fogságába került.

A Tisza-tó jövőjére is fel akarják hívni a figyelmet

A film célja nem pusztán az, hogy megmutassa az idei aszály következményeit. Készítője szeretné, ha az alkotás beszélgetést indítana a Tisza-tó ökológiai jövőjéről, a vízhiányról és a térség természeti értékeinek megőrzéséről is.

A Tisza-tó nemcsak népszerű kirándulóhely és turisztikai célpont, hanem különleges természeti élőhely is. A vízállás változásai és az aszály hatásai ezért a táj mellett az itt élő növény- és állatvilág szempontjából is fontosak.