2026. október 20. kedd Vendel
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tájkép a Tisza-tó partján, Magyarország
HelloVidék

Fél éven át rögzítették a pusztító aszályt a Tisza-tónál: elkeserítő látványt nyújt a kiszáradó tómeder + Videó

HelloVidék
2026. október 20. 14:15

Poroszlón mutatták be A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilmet, amely áprilistól szeptemberig követi végig a tó változásait. Az alkotás a kiszáradó mederre és a térség ökológiai problémáira is felhívja a figyelmet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Tisza-tó az idei nyáron olyan arcát mutatta meg, amelyre aligha vágytak a környékbeliek és a tó szerelmesei. Az aszály és a vízhiány következtében kritikus állapotok alakultak ki, a kiszáradó meder pedig nemcsak a táj képét változtatta meg, hanem a vízi élővilág jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. Ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilm, amelyet a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban mutattak be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkotás a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének hivatalos konferenciáján debütált. A filmet készítő Paul's Vision közösségi oldalán számolt be a bemutatóról, valamint arról, hogy a valamivel több mint háromperces alkotás elkészítése több mint fél évet vett igénybe.

Áprilistól szeptemberig követték a tó változásait

A film különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétellel mutatja meg a Tisza-tó állapotát: a készítő áprilistól szeptemberig forgatott, így a felvételeken keresztül a hónapok során bekövetkező változások és az aszály hatásai is kirajzolódnak.

A Paul's Vision beszámolója szerint a film bemutatóján több mint százfős szakmai közönség vett részt. Az alkotást kétperces néma csend fogadta, amelyet később taps követett. A készítő ezt a fogadtatást a film egyik legfontosabb visszajelzéseként értékelte.

A forgatás ugyanakkor nemcsak a látvány miatt maradt emlékezetes. Az alkotó saját beszámolója szerint a kiszáradó meder veszélyeit személyesen is megtapasztalta: minden elővigyázatosság ellenére mintegy 25 percre az iszap fogságába került.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Tisza-tó jövőjére is fel akarják hívni a figyelmet

A film célja nem pusztán az, hogy megmutassa az idei aszály következményeit. Készítője szeretné, ha az alkotás beszélgetést indítana a Tisza-tó ökológiai jövőjéről, a vízhiányról és a térség természeti értékeinek megőrzéséről is.

A Tisza-tó nemcsak népszerű kirándulóhely és turisztikai célpont, hanem különleges természeti élőhely is. A vízállás változásai és az aszály hatásai ezért a táj mellett az itt élő növény- és állatvilág szempontjából is fontosak.
Címlapkép: Getty Images
#videó #vízhiány #film #környezetvédelem #klímaváltozás #tó #vízállás #aszály #hellovidék #tisza-tó #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:08
15:03
14:55
14:45
14:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
október 19. 13:51 Megütötték az eurót, rákapcsolt a dollár: mi történik ma a forint piacán?
Pénzcentrum
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Napi 40 ezer forintos fizetéssel keres magyar sofőröket ez a cég: kezdők előtt is nyitva áll a lehetőség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
2
3 hete
Füge ültetése és füge metszése ősszel: így lesz erős és egészséges a növényed
3
2 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
4
2 hete
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
5
2 hete
Tepsis őszi retrofinomságok a nagyi konyhájából: 3 magyaros desszert, ami a sparheltben az igazi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 13:02
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 10:37
Bemondta Kármán András: jön a nyugdíjemelés, átfogó fizetésemelési program is indul Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 20. 14:27
Bóna Szabolcs: Szívesen fogom fizetni a vagyonadót, ha érintett leszek