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Fél éven át rögzítették a pusztító aszályt a Tisza-tónál: elkeserítő látványt nyújt a kiszáradó tómeder + Videó
Poroszlón mutatták be A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilmet, amely áprilistól szeptemberig követi végig a tó változásait. Az alkotás a kiszáradó mederre és a térség ökológiai problémáira is felhívja a figyelmet.
A Tisza-tó az idei nyáron olyan arcát mutatta meg, amelyre aligha vágytak a környékbeliek és a tó szerelmesei. Az aszály és a vízhiány következtében kritikus állapotok alakultak ki, a kiszáradó meder pedig nemcsak a táj képét változtatta meg, hanem a vízi élővilág jövőjével kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. Ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilm, amelyet a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban mutattak be.
Az alkotás a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének hivatalos konferenciáján debütált. A filmet készítő Paul's Vision közösségi oldalán számolt be a bemutatóról, valamint arról, hogy a valamivel több mint háromperces alkotás elkészítése több mint fél évet vett igénybe.
Áprilistól szeptemberig követték a tó változásait
A film különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétellel mutatja meg a Tisza-tó állapotát: a készítő áprilistól szeptemberig forgatott, így a felvételeken keresztül a hónapok során bekövetkező változások és az aszály hatásai is kirajzolódnak.
A Paul's Vision beszámolója szerint a film bemutatóján több mint százfős szakmai közönség vett részt. Az alkotást kétperces néma csend fogadta, amelyet később taps követett. A készítő ezt a fogadtatást a film egyik legfontosabb visszajelzéseként értékelte.
A forgatás ugyanakkor nemcsak a látvány miatt maradt emlékezetes. Az alkotó saját beszámolója szerint a kiszáradó meder veszélyeit személyesen is megtapasztalta: minden elővigyázatosság ellenére mintegy 25 percre az iszap fogságába került.
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A Tisza-tó jövőjére is fel akarják hívni a figyelmet
A film célja nem pusztán az, hogy megmutassa az idei aszály következményeit. Készítője szeretné, ha az alkotás beszélgetést indítana a Tisza-tó ökológiai jövőjéről, a vízhiányról és a térség természeti értékeinek megőrzéséről is.
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