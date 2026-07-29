Gútai Vásár és Búcsú 2026: itt a gútai vásár időpontja és minden fontos tudnivaló

A Gútai Vásár és Búcsú 2026-ban augusztus 14. és 16. között várja a látogatókat Gútán, Szlovákia délnyugati részén. A felvidéki magyar város rendezvényének központi eleme ezúttal is a kirakodóvásár lesz, de a bódésorok, vásári ételek és vidámparki játékok mellett koncertek és esti bulik is kapcsolódnak a programhoz. Ha szívesen részt vennél egy külhoni vásári forgatagban, ebben a cikkben minden fontos tudnivalót megtalálsz. Megmutatjuk, hol lesz pontosan a Gútai Vásár 2026-ban, hogyan juthatsz oda Magyarországról autóval vagy tömegközlekedéssel, és azt is, milyen programokra számíthatsz a 2026-os gútai kirakodóvásár ideje alatt.

Mikor lesz a Gútai Vásár és Búcsú 2026-ban?

2026-ban augusztus 14. és 16. között várja az érdeklődőket a Gútai Vásár és Búcsú. A 41. alkalommal megrendezett esemény péntektől vasárnapig tart, így a látogatóknak egy teljes, hosszú hétvége áll rendelkezésükre, hogy felfedezzék a vásári forgatagot.

A kirakodóvásár árusai mindhárom napon reggel 8-tól este 10-ig kínálhatják a portékáikat. De a standok zárásával még nem ér véget a nap, hiszen a kísérőprogramok akár éjszakába nyúlóan gondoskodnak a fesztiválhangulatról.

Hol rendezik meg a Gútai Vásárt?

A Gútai Vásár és Búcsút természetesen ezúttal is Gútán, hivatalos nevén Kolárovóban rendezik meg, Szlovákia délnyugati részén. A vásár központi helyszíne Gúta belvárosa: a rendezvény gerincét jelentő bódésor a Kossuth utca (Kossuthova ulica) és a főszínpadnak is helyet adó Templom tér (Kostolné námestie) között terül el.

Bár Gúta Szlovákiában található, döntően magyarlakta városról van szó, ahol a Magyarországról érkezők is könnyen eligazodhatnak. A szervezők részéről alapvetés a magyar nyelvű vásári tájékoztatás, ráadásul a közterületek és intézmények nagy része is magyarul van kitáblázva. Útvonaltervezéskor azonban célszerű a Kolárovo nevet is beírni a tervezőbe, mert a szlovákiai térképes rendszerekben ez a város hivatalos neve.

Utazás autóval Magyarországról Gútára

Magyarországról autóval legegyszerűbben komáromi határátkeléssel lehet Gúta felé tervezni az utat. A szlovák oldalon Komárno (Révkomárom) és Kolárovo (Gúta) közötti, fél óra alatt megtehető szakasz nem autópálya, tehát ezen az útvonalon haladva nem kell szlovák autópályadíjat fizetnünk. Ha viszont más irányból, kerülővel megyünk a városba, mindenképp ellenőrizzük a tervezéskor, hogy érintünk-e díjköteles autópályát vagy gyorsforgalmi utat.

A rendezvény idején a belvárosban lezárásokra és forgalmi változásokra kell számítani, különösen a vásári terület környékén. A városvezetés ezeket az információkat jellemzően online teszi közzé, ezért indulás előtt érdemes ránézni Gúta hivatalos honlapjára vagy Facebook-oldalára is, ahol a parkolási rendről és az ideiglenes korlátozásokról is megjelenhetnek friss közlemények.

Tömegközlekedéssel a Gútai Vásárra

Ha valaki a tömegközlekedést preferálja, akkor sem kell bonyodalmas utazással számolnia. A magyarországi vonatos vagy buszos szakaszt érdemes Komáromig tervezni. Ha itt kelünk át a határon, Révkomáromból rendszeresen induló helyközi buszokkal mehetünk is tovább Gútára, amiknek a hivatalos menetrendjét online is ellenőrizhetjük.

Mire számítsunk a gútai vásár látogatójaként?

Bár rengeteg változatos program is várja az érdeklődőket, az augusztusban 41 éves rendezvény elsődlegesen egy kirakodóvásár. A belvárosi bódésoron kézműves termékek, ajándéktárgyak, ruházati cikkek, játékok, termelői áruk és különféle vásári ételek közül lehet válogatni.

Rutinos vásározók jól tudják, hogy nem minden árusnál lehet kártyával fizetni, ezért készpénzzel is érdemes készülni. Ez feltehetően itt sem lesz másképp, ráadásul a szlovákiai helyszín miatt a Gútai Vásárra eurót kell magunkkal vinni.

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A vásár belvárosi helyszíne miatt a nagyobb tömegre, a lassabb haladásra és a parkolóhelyek gyors telítődésére is érdemes számítani. Aki autóval érkezik, indulás előtt nézze meg a város aktuális közleményeit az útlezárásokról és a parkolási rendről, mert ezek a vásár napjain eltérhetnek a megszokottól.

A Gútai Vásár és Búcsú 2026-os programkínálata

A Gútai Vásár és Búcsú nem véletlenül kapta a nevét. A mára egyre ritkábbá váló, hagyományos búcsúk több eleme is visszaköszön a három nap során: hagyományőrző kulturális programok, ügyességi vetélkedők, körhinták és más utazó vidámparki játékok is színesítik a kínálatot.

Mindeközben a modern rendezvények hangulatáról sem kell lemondani, hiszen a 2026-os programban bőven helyet kapnak a koncertek és esti bulik is: fellép többek között a Republic, a Karthago, Nagy Feró és Kalapács József. Augusztus 15-én pedig kora estétől éjfélig a nosztalgiáé lesz a főszerep a ’90-es éveket idéző retróbulin, ahol a Happy Gang x Cory, a Rednex és Captain Jack is színpadra áll.

További országos kirakodóvásárok 2026-ban

Aki a Gútai Vásár után más nagyobb kirakodóvásárt is felvenne a 2026-os naptárába, annak érdemes átnéznie az országos állat- és kirakodóvásárok 2026-os gyűjteményét. A határ menti és nagy múltú vásárok közül külön figyelmet érdemel a párkányi Simon-Júda vásár, és az erdélyi feketetói vásár.

De arra is bőven van lehetőség, hogy országhatáron belül, akár kisebb volumenű vásárokat látogassunk: a dorozsmai, a ruzsai vagy a szekszárdi vásár csak néhány a rendszeresen megrendezésre kerülő kirakodóvásárok közül.