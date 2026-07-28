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Lovasi, Grecsó és az Anima Sound System egy helyen: augusztusban felpezsdül a Káli-medence

HelloVidék
2026. július 28. 17:15

Ha augusztusban a Balaton-felvidéken járunk, érdemes Salföld felé is venni az irányt: három napra ismét megtelik élettel a Bánya kert, ahol könyvek, koncertek, nagy találkozások és jó pár különleges program vár. Augusztus 13. és 15. között visszatér a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál, ezúttal is olyan nevekkel, mint Lovasi András, Grecsó Krisztián és az Anima Sound System.

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A fesztivál augusztus 13. és 15. között költözik be a salföldi Bánya kertbe, amely a Káli-medence egyik különleges atmoszférájú helyszíne. A rendezvény idén a Margó 15 éves ünnepi évadának egyik állomása, ahol a szervezők a nyári kikapcsolódást kulturális élményekkel kapcsolják össze. A háromnapos programban irodalmi beszélgetések, koncertek és különböző előadások kapnak helyet. A zenei fellépők között ott lesz többek között a Beck@Grecsó formáció, Lovasi András egy szál gitáros estjével, valamint az Anima Sound System is - írta a Veol.hu.

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Az irodalom kedvelőit több ismert alkotó várja: a programok során találkozni lehet többek között Háy Jánossal, Jehan Paumeróval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsi beszélgetéseivel. A fesztiválon helyet kap Kemény Zsófi EgyÉletem című előadása, valamint a Margó-díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is.

„Egy fesztiváltól történeteket, inspirációkat és feltöltődést várunk az önfeledt kikapcsolódás mellett. A Nyári Margó írókat, könyveket és dalszövegeket helyez a középpontba: gondolatokat, véleményeket, különböző nézőpontokat, amelyek alakítják az életünket. Salföldön” – mondta Valuska László fesztiváligazgató.

A szervezők szerint a fesztivál célja, hogy a könyvek és az olvasás a nyári programok között is fontos szerepet kapjanak, miközben az alkotókkal való személyes találkozások új élményeket adnak a látogatóknak. A programkínálat nem merül ki az esti koncerteknél és beszélgetéseknél: a résztvevők meseterápián vehetnek részt Kecskés Karina színésznő vezetésével, emellett irodalomterápiás programokat és vezetett kerékpártúrát is szerveznek. A gyerekeket a Vánkosban külön programok várják. A fesztivál további részleteiről a Margó hivatalos oldalán, a margofeszt.hu-n lehet információkat találni.
Címlapkép: Getty Images
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