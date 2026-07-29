Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit

Nyakunkon az újabb hőkupola, vele a 37–40 fokos hőség. A pokoli forróságot azonban nemcsak túlélni lehet: a tűző napsütést akár a kamránk javára is fordíthatjuk, hiszen a nyári meleg remek alkalom az aszalásra. Lassan érik a szilva, a nyári alma és a körte, de nemcsak gyümölcsöt tehetünk el télire: a kertben vagy balkonon nevelt fűszer- és gyógynövények közül is sok megőrizhető így a hidegebb hónapokra. De hogyan érdemes nekiállni otthon? Milyen eszközökre van szükség, mennyibe kerül egy aszalógép, és mire figyeljünk, hogy valóban finom, jól eltartható aszalvány készüljön? Mutatjuk a legfontosabb praktikákat, lépéseket és tippeket.

Az aszalás az egyik legősibb tartósítási eljárás, amellyel nemcsak gyümölcsöket, hanem zöldségeket, fűszer- és gyógynövényeket is eltehetünk télire. Kánikulában, a száraz, forró nyári napokon pedig szinte adja magát ez a módszer: ha már a hőségben mi is alig bírjuk a meleget, érdemes a napsütést a kamránk javára fordítani. Nagyanyáink is így mentették át a nyári bőséget a hidegebb hónapokra, ma azonban már nem kell hozzá kemencét építeni vagy napokon át őrizni a gyümölcsöt: a természetes napfény, a sütő vagy egy jól megválasztott aszalógép is segítségünkre lehet.

A házi aszalvány ráadásul nemcsak finom és természetes, hanem a pénztárcánkat is kímélheti: sok esetben jóval kedvezőbb áron készíthetjük el, mint amennyibe a bolti változat kerül. Szinte valamennyi gyümölcs alkalmas lehet aszalásra: az alma, a körte, a szilva, a meggy, a cseresznye, a kajszibarack, a szamóca, az áfonya vagy akár a feketeszeder is. A fügével sokan próbálkoznak, de a nálunk termett füge sajnos általában nem alkalmas a klasszikus aszalásra.

De nemcsak gyümölcsből készülhet finom aszalvány: érdemes kipróbálni a zöldségeket is. Jól aszalható például a sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a pasztinák, a vörös- és póréhagyma, a zellergumó, de még a sóska és a spenót is. A fűszernövényekről se feledkezzünk meg: a petrezselyem, a kapor, a lestyán, a majoránna vagy a citromfű aromáját is megőrizhetjük így. És természetesen a termesztett vagy gyűjtött gombákból is különleges, ízletes aszalvány készülhet. Mutatjuk is mindjárt, milyen eszközökkel, módszerekkel és praktikákkal vághatunk bele az otthoni aszalásba!

Ősrégi módszer: a fatüzelésű barack, körte és szilva aszalás

Régen nem kis adagokban, konyhai eszközökkel készítették az aszalványokat: a gyümölcsöt nagy, fatüzelésű, kemenceformájú aszalókban tartósították, elsősorban szilvát, de más gyümölcsök is kerültek a rácsokra. A Göcsej falvai – például Becsvölgye, Pálfiszeg, Kustánszeg és Csonkahegyhát – hagyományos szilvaaszaló településeknek számítottak. Ma azonban már csak kevés porta őrzi ezt az ősi módszert.

Az egyik utolsó hagyományos aszaló a csonkahegyháti Gyenese családé, akik a gyümölcstermesztés mellett ma is továbbviszik a göcseji kemencés aszalás hagyományát. Munka mellett, őstermelőként őrzik azt a családi tudást, amely generációkon át része volt a helyi gazdálkodásnak – erről Kiss Katalin mesélt korábban az Agrárszektornak.

A kemencés aszalás korántsem egyszerű munka: Zalában hagyományosan nyár végétől késő őszig fűtötték be az aszalókat. A szilva mellett ősszel almát és körtét is aszaltak, de ahol volt rá lehetőség, más gyümölcsök is bekerülhettek a kemencébe. A terméseket úgynevezett cserényekre – vagyis az aszalórácsokra – helyezték, majd a megfelelő hőmérsékletet folyamatosan figyelve, türelmes munkával szárították. A cserényeket időről időre cserélni kellett, a gyümölcsöt pedig átforgatni és válogatni, hogy egyenletesen készüljön el.

A hagyományos kemencés szilvaaszalás akár 36 órán át is eltarthatott, körülbelül 80 fokos hőmérsékleten. Mire elkészült, a gyümölcs eredeti tömegének csak töredéke maradt meg, az ízek viszont sokkal koncentráltabbá váltak. A munkát ráadásul az időjárás is befolyásolta: egy erősebb szél könnyen lehűthette az aszalót, így a gazdáknak nemcsak a gyümölcshöz, hanem a körülményekhez is érteniük kellett.

Nem kell rögtön kemencét építeni, vagy drága aszalógépet venni

Nem véletlen, hogy egyre többen próbálkoznak otthon az aszalással: a bolti aszalványok ára ma már igencsak borsos lehet. Egy kilogramm aszalt szilváért 5000–6000 forintot is elkérhetnek, az aszalt alma és az aszalt áfonya ára is 5000 forint körül mozoghat, míg a jobb minőségű aszalt sárgabarack kilogrammja akár 7000–8000 forintba is kerülhet az online piactereken. A különlegesebb aszalványok ára ennél is magasabb lehet: például aszalt aloe verát akár 10 ezer forintos kilónkénti áron is találni, míg a vegyes zöldségaszalványok kilogrammja általában 2200–3000 forint körül alakul.

Ennek egyik oka, hogy az aszalás során a gyümölcs elveszíti víztartalmának nagy részét: 5–6 kilogramm friss gyümölcsből általában mindössze 1 kilogramm aszalvány marad, fajtától és nedvességtartalomtól függően. Egy 10 kilogrammos láda friss alma vagy szilva így végül körülbelül 1,5–2 kilogramm kész aszalványt adhat.

A saját kertből származó gyümölcsből készült házi aszalvány ráadásul nemcsak finom és természetes, hanem hosszú távon a családi kasszát is kímélheti. Otthon mi döntjük el, mi kerül bele: adalékanyagok és felesleges tartósítószerek nélkül készíthetünk egészséges nassolnivalót vagy értékes téli alapanyagot.

A jó hír még, hogy ehhez ma már nem kell külön kemencét építeni: néhány egyszerű eszközzel, egy sütővel vagy egy kisebb aszalógéppel otthon is belevághatunk.

Aszalás házilag: tippek és lépések

Nem kell hozzá rögtön drága berendezés: az aszalást többféle módon is kipróbálhatjuk otthon. A módszer kiválasztása főként attól függ, mennyi időnk van, milyen alapanyagot szeretnénk tartósítani, és mennyire szeretnénk kontrollálni a folyamatot.

1. Napfényes aszalás – a legrégebbi módszer, de időjárásfüggő

A természetes napenergia használata az egyik legősibb aszalási eljárás, de csak megfelelő körülmények között működik jól. A félbevágott, kimagozott szilvát vagy más gyümölcsöt tiszta rácsra, tálcára helyezzük úgy, hogy a levegő minden oldalról érhesse. Fontos, hogy ne közvetlenül a földre vagy zárt edénybe kerüljön, mert a jó szellőzés elengedhetetlen.

A gyümölcsöt érdemes vékony hálóval vagy muszlinnal letakarni a rovarok és a szennyeződések ellen, és napos, száraz, jól szellőző helyet választani számára. A folyamat általában 3–7 napot is igénybe vehet, az időjárástól, a gyümölcs víztartalmától és a darabok méretétől függően. Éjszakára célszerű fedett helyre vinni, mert a lehűlő levegő és a pára visszanedvesítheti az aszalványt.

Tipp: a napon történő aszalásnál nemcsak a meleg számít, hanem az alacsony páratartalom és a folyamatos légmozgás is.

2. Szilva, füge, sárgabarack aszalás sütőben

A sütő szinte minden háztartásban adott, ezért sokan ezzel próbálják ki először az otthoni aszalást. A gyümölcsöt megtisztítjuk, félbevágjuk, kimagozzuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük úgy, hogy a vágott felület felfelé nézzen.

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A sütőt 50–70 °C közötti hőmérsékletre állítsuk (légkeveréses sütő előny), és hagyjunk egy kis rést az ajtón, hogy a távozó pára kijuthasson. Az aszalás általában 6–12 órát vesz igénybe, a gyümölcs fajtájától és méretétől függően. Időnként érdemes ellenőrizni, szükség esetén megfordítani a darabokat.

Hátránya, hogy a sütő hosszú ideig történő működtetése energiaköltséggel jár, és egyszerre általában kisebb mennyiséget lehet benne feldolgozni.

Aszalás aszalógépben – a legegyszerűbb és legkiszámíthatóbb megoldás

Az elektromos aszalógépek azért váltak egyre népszerűbbé, mert egyenletes hőmérsékletet és folyamatos légáramlást biztosítanak, így nem kell az időjáráshoz vagy a sütő használatához alkalmazkodni. A készülékek kifejezetten arra készülnek, hogy lassan, kíméletesen vonják ki a nedvességet az alapanyagokból.

A megtisztított, feldarabolt gyümölcsöt a lyukacsos tálcákra kell helyezni úgy, hogy a levegő szabadon áramolhasson közöttük. Érdemes nem túlzsúfolni a rácsokat, és ha a gépben több szint van, időnként megcserélni a tálcák helyét, hogy mindenhol egyenletes legyen a száradás. Gyümölcsök esetében általában 50–60 °C közötti hőmérséklet az ideális. A szilva aszalási ideje nagyjából 8–16 óra, de ezt befolyásolja a gyümölcs mérete, érettsége és víztartalma is. Az aszalást addig kell folytatni, amíg a gyümölcs elveszíti nedvességének nagy részét, de még kellemesen rugalmas marad.

A kész aszalvány kívül száraz, de nem feltétlenül kemény: a szilva például akkor tökéletes, ha nem folyik belőle lé, nem ragad erősen, ugyanakkor még kissé húsos, hajlékony marad. Ha a gyümölcs belsejében még nedvességet érzünk, érdemes tovább szárítani – az aszalásnál a türelem az egyik legfontosabb hozzávaló.

A fűszernövények ennél gyorsabban elkészülnek: a menta, a citromfű vagy a kakukkfű levelei akár néhány óra alatt kiszáradhatnak. Akkor megfelelőek, ha könnyen morzsolhatók. Az elkészült aszalványokat száraz, hűvös, fénytől védett helyen érdemes tárolni: a gyümölcsöket jól záródó üvegben vagy dobozban, a fűszernövényeket pedig akár befőttesüvegben is.

Milyen aszalógépet érdemes választani?

A kínálat ma már nagyon széles: az egyszerű, néhány tálcás készülékektől egészen a nagyobb, digitális vezérlésű gépekig sokféle modell közül választhatunk. Vásárlás előtt érdemes átgondolni, milyen gyakran és milyen mennyiségben használnánk a gépet. Fontos szempont például a teljesítmény (a legtöbb háztartási modell 200–700 watt közötti), a tálcák száma és mérete, a pontos hőmérséklet-szabályozás, az időzítő funkció, valamint az, hogy a készülék biztosítja-e a levegő egyenletes áramlását minden szinten.

Az árak széles skálán mozognak: a kisebb, néhány tálcás háztartási aszalógépek ára körülbelül 15–25 ezer forinttól indul, ezek alkalmi használatra, kisebb mennyiségekhez megfelelőek lehetnek. A középkategóriás, nagyobb kapacitású, jobb szabályozási lehetőségekkel rendelkező modellek általában 30–60 ezer forint körül érhetők el, míg a prémium kategóriás, rozsdamentes kialakítású vagy professzionálisabb készülékek ára akár 100 ezer forint fölé is mehet.

Ha valaki évente csak néhány adag almát, szilvát vagy gyógynövényt szeretne eltenni, egy kisebb gép is elegendő lehet. Nagyobb kert, bőséges termés vagy rendszeres aszalás esetén viszont érdemes nagyobb kapacitású modellt választani.

Így tárold az aszalványt, hogy sokáig elálljon

A jól elkészített aszalvány megfelelő tárolással hónapokig megőrzi minőségét. A legfontosabb, hogy száraz, hűvös, fénytől védett helyen tartsuk, lehetőleg jól záródó üvegben vagy légmentesen zárható dobozban. A nedvességtől mindenképpen óvni kell, mert a visszanedvesedett gyümölcs könnyebben romolhat, penészedhet.

Az aszalt szilva és más gyümölcsaszalványok megfelelő körülmények között általában 6–12 hónapig is eltarthatók. Nagyobb mennyiségnél érdemes kisebb adagokra osztani őket, így mindig csak annyit bontunk fel, amennyire éppen szükségünk van.

Ha még tovább szeretnénk növelni az eltarthatóságot, az elkészült aszalványt le is fagyaszthatjuk: megfelelően csomagolva, légmentesen lezárva a fagyasztóban akár hosszabb ideig is megőrizheti minőségét. Ez különösen akkor lehet praktikus, ha nagyobb mennyiséget készítettünk egyszerre a nyári gyümölcsökből.

Az aszalás egyik előnye, hogy a víz eltávolításával a gyümölcs ízei és természetes cukortartalma koncentrálódik, miközben értékes rostokat és ásványi anyagokat is megőriz. Emiatt az aszalvány kis mennyiségben tápláló, energiadús nassolnivaló lehet – ugyanakkor érdemes mértékkel fogyasztani, hiszen a friss gyümölcshöz képest jóval több cukor található benne azonos tömegben.

Az aszalt gyümölcs nemcsak önmagában finom: kerülhet müzlibe, süteményekbe, salátákba, kompótokba, de húsételek – például a klasszikus aszalt szilvával töltött fogások – különleges kiegészítője is lehet.