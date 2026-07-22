Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt

Augusztusban bárki licitálhat a Salgótarján közelében, erdő közepén álló Salgó Hotelre. A 37 szobás, négyszintes szálloda kikiáltási ára 84,5 millió forint, vagyis egy nagyobb budapesti panellakás áráért akár egy komplett erdei hotelt is megszerezhet az új tulajdonos.

Nem mindennapi ingatlan kerül hamarosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésére: egy 37 szobás, erdő közepén álló szállodára lehet licitálni augusztusban. A Salgó Hotel Salgótarján külterületén, a szlovák határ közelében található, a Karancs-Medves vidékén.

A hotel kikiáltási ára 84,5 millió forint, ami egy nagyobb budapesti panellakás árával összemérhető összeg. A NAV az ingatlan értékét 130 millió forintra becsülte, az árverésen azonban ennek 65 százalékáról indulhat a licit. Ráadásul nem egy bezárt, évek óta üresen álló épületről van szó: a Salgó Hotel a jelenlegi információk szerint ma is működik. A Szallas.hu oldalán 2026-os vendégértékelések is találhatók a szálláshelyről, a hotel hivatalos Facebook-oldala pedig júliusban is aktuális nyitvatartási információkat tett közzé.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Erdő közepén, várak és túraútvonalak közelében

A Salgó Hotel 440 méteres tengerszint feletti magasságban, egy erdős területen található. A NAV leírása szerint az épületből közvetlenül elérhetők a Karancs-Medves népszerű túraútvonalai. A közelben található többek között a Salgó vára, a Boszorkánykő, a Somoskői vár, valamint a Medves-fennsík, amely Közép-Európa legnagyobb bazaltfennsíkjaként ismert.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A szálloda aszfaltozott úton megközelíthető, a parkolóban 45 autó számára van hely, a legközelebbi buszmegálló pedig körülbelül 500 méterre található.

37 szoba, négyszintes épület, 1200 négyzetméter

A NAV árverési hirdetménye szerint a szálloda 1200 négyzetméteres alapterületű, négyszintes épület. A 37 szobás hotelhez a környék természeti látnivalói miatt jelentős turisztikai potenciál is társulhat. Az ingatlan különlegessége, hogy nem egy városi szállodáról van szó: az épület közvetlenül a Karancs-Medves erdős vidékén található, így a túrázás, a természetjárás és a várturizmus is fontos vonzerő lehet a jövőbeli üzemeltető számára.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az árverésre augusztus 10-től négy napon keresztül kerül sor, és magánszemélyek, valamint vállalkozások is licitálhatnak. A részvételhez előzetesen 13 millió forint árverési előleget kell befizetni. Ezt az összeget az a licitáló, aki nem nyeri meg az árverést, az eljárás végén visszakapja. A NAV a hotel értékét 130 millió forintra becsülte, a kikiáltási ár azonban ennek 65 százaléka, vagyis 84,5 millió forint.

42 millió forintos tartozás miatt árverezik

A szálloda értékesítésére azért kerül sor, mert a jelenlegi tulajdonosnak összesen mintegy 42 millió forintnyi tartozása van a NAV felé. A NAV árverési felületén szereplő adatok szerint a teljes követelés összege közel 40 millió forint, amelynek döntő része adótartozás. Az árverés tehát különleges lehetőséget jelenthet annak, aki turisztikai célú ingatlanban gondolkodik: 84,5 millió forintért egy 37 szobás, erdei környezetben található szálloda kerülhet új tulajdonoshoz.

A Salgó Hotel pontos árverési adatai a NAV Elektronikus Árverési Felületén érhetők el.

Címlapfotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal