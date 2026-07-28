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Megállt az élet a Dunánál: le kellett állítani az átkelőhajót a rekordalacsony vízállás miatt
Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának: le kellett állítani a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A problémát nem egyszerűen a sekély víz okozza, hanem a gödi part közelében kialakult jelentős feliszapolódás is akadályozza a biztonságos közlekedést.
A szigetmonostori önkormányzat tájékoztatása szerint a szakmai vizsgálatok alapján nem a szigeti oldali mederszakasz okozza a fennakadást, hanem a gödi part közelében kialakult hordaléklerakódás. A Facebook-közlemény szerint Göd közigazgatási területén, a parttól mintegy 50 méterre egy hosszanti mederborda, valamint a ponton előtt körülbelül 20 méterre kialakult feltöltődés akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését.
Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy emiatt önmagában egy újabb ponton telepítése – vagy akár egy harmadik ponton kialakítása – sem oldaná meg a problémát. A tartós és biztonságos megoldást a szükséges mederkotrás jelentheti.
A helyzet rendezéséhez jelenleg a haváriakotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a gyorsított hatósági engedély akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok várhatóan a következő héten elindulhatnak.
A beavatkozás azonban csak rövid távú megoldást jelenthet
A tervek szerint később egy nagyobb volumenű kotrással kívánják hosszabb távon rendezni a hajózási problémát. A Göd és Szigetmonostor közötti átkelő esete jól mutatja, milyen nehéz helyzetet okoz a Duna tartósan alacsony vízállása. A folyó vízszintjének csökkenése nemcsak a közlekedést érinti: a meder változásai és a talajvízszint süllyedése a környező területekre, így például a mezőgazdaságra is hatással lehetnek.
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A szakemberek szerint a folyó szabályozása, a kotrások és a vízmegtartás kérdése összetett probléma: miközben a hajózás és az infrastruktúra működéséhez időnként szükség van beavatkozásokra, ezek hosszú távú környezeti hatásait is mérlegelni kell.
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