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Beton.Hofi, ingyenes koncertek, óriásbábok és Isis-fényfestés: ilyen lesz az idei jubileumi Savaria Karnevál

HelloVidék
2026. július 29. 17:15

25 éves a Savaria Történelmi Karnevál, amit idén néhány látványos újdonsággal ünnepelnek meg: augusztus 13. és 16. között ismét benépesül Szombathely belvárosa, érkezik az Isis-fényfestés, új óriásbábok vonulnak fel, és a buszközlekedést is a fesztiválhoz igazítják. A történelmi felvonulás természetesen idén sem maradhat el, a nagyszínpadon pedig Beton.Hofi és Geszti Péter mellett a 32 éves Anima Sound System is fellép. Mutatjuk, milyen programokkal készül a jubileumi karnevál.

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A karnevál egyik legfontosabb eseménye idén is a történelmi felvonulás lesz, amelyet augusztus 14-én és 15-én este 19 órától rendeznek meg. A szervezők több mint kétezer résztvevővel számolnak. A jubileumi év újdonsága, hogy történelmi személyeket megformáló óriásbábok is csatlakoznak a menethez: a közönség Szent Mártonnal, István királlyal és Gizella királynéval is találkozhat, mellettük pedig az ókori Savaria fontos alakjai is megjelennek - hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. 

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Beton.Hofi, Geszti és az Anima is színpadra lép

A Forum Színpadon augusztus 13-án az Anima Sound System és a Savaria Szimfonikus Zenekar közös koncertje nyitja az estét, 22 órakor pedig Beton.Hofi lép színpadra.

Pénteken a Kerekes Band és a francia electroswing formáció, a Lyre le Temps következik. Szombaton az Isis Big Band Pop & Swing műsora után 21 órakor Geszti Péter koncertje érkezik. A vasárnapi zárónapon a Bordó Sárkány és Ferenczi György és a Rackajam játszik, a karnevált pedig a Co Lee Live Band koncertje zárja.

Fényfestés az Iseum falain

A jubileumi program egyik látványos újdonsága az Iseum épületére vetített fényfestés lesz. Az „Isis misztériuma” című produkciót augusztus 13-án és 14-én este 21 órakor láthatja a közönség. Az Iseum a római kori Savaria egyik legfontosabb emléke: az egykor itt álló Isis-szentély a római birodalmi tartományok egyik legnagyobb ismert szentélykomplexuma volt.

Az első este 21.30-kor az Enúma Elish tüzes játék követi a fényfestést, így a program a hagyományos történelmi látványvilágot kortárs fény- és tűztechnikával is kiegészíti.

A Folkudvar is visszatér

Egy év kihagyás után ismét megnyílik a Folkudvar, ahol délutáni és esti programokkal várják a közönséget. Pénteken az Ungaresca Senior Együttes műsora, majd a RitMusa Zenekar koncertje és utcabálja szerepel a programban. Szombaton az Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes lép fel, este pedig a Kaptza Banda ad koncertet, amelyet táncház követ. Vasárnap az Üstökös Kompánia, majd a Dr. Pesovár Ernő AMI csoportjai szerepelnek, a napot pedig a Boglya Népzenei Együttessel közös táncház zárja.

Római hétköznapok, mozaikkészítés és múzeumi programok

A történelmi hangulatot nem csak a felvonulás adja. A karnevál idején a szombathelyi múzeumok is bekapcsolódnak a programba. Az Iseumban az ókori római hétköznapok elevenednek meg, a látogatók pedig többek között Isis-szertartásokhoz, kincskereső programokhoz és ókori fazekassághoz kapcsolódó programokon vehetnek részt. Az OTP Bank épülete alatt található római városrészlethez szakmai vezetést is szerveznek.

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A jubileumhoz egy közös alkotás is kapcsolódik: a szervezők nagyméretű római témájú mozaikot készítenek, amelynek központi motívuma a 25-ös szám és a római kori mozaikokból ismert Salamon-csomó lesz. A látogatók mozaikdarabok megvásárlásával és az alkotás elkészítésében való részvétellel is bekapcsolódhatnak a projektbe. A kész mű a Ferences-kert díszmedencéjébe kerül.

A szervezők a programok kialakításánál az akadálymentességre is figyeltek. A karneválnyitót és a történelmi felvonulást jelnyelvi tolmács segítségével is követhetik a siket és nagyothalló látogatók, vasárnap pedig külön program foglalkozik azzal, hogyan érzékelheti a zenét egy siket ember.

Érdemes előre tervezni a közlekedést is

A karnevál idején a BLAGUSS Szombathely sűríti a járatokat, és az üzemidőt is meghosszabbítja: a nagyobb koncertek előtt és után több városrész felé gyakrabban indulnak buszok, egyes vonalakon pedig nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek majd. Az éjszakai járatok egészen hajnali fél kettőig járnak.

Aki inkább busszal érkezne, annak augusztus 1-jétől 1500 forintos karneváli bérletet is kínálnak, amellyel a rendezvény idején korlátlanul lehet utazni.

A karneválra készülőknek ezért idén is érdemes előre átnézniük a programot: a történelmi felvonulás és az Iseum fényfestése mellett nagykoncertek, Folkudvar, múzeumi programok és családi események várják a látogatókat. Négy napon át egymást érik majd a rendezvények Szombathely belvárosában, hiszen ismét Közép-Európa egyik legnagyobb historikus fesztiválja költözik a városba.
Címlapkép: Getty Images
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