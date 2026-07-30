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Új sztár született Nyíregyházán: videón az állatpark legújabb tündéri jövevénye
Újabb aprósággal gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark, ráadásul olyan fiókával, amelynek születésére korábban még nem volt példa. Július 4-én kikelt az első rózsás pelikánfióka, amelyet azóta is mindkét szülője gondosan nevel. A cuki kis madárról videó is készült.
Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban, a július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli – közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark Oktatási és Közönségkapcsolatok Osztályának vezetője az MTI-vel.
Mint írta, a pelikánpár már a költés feladatán is megosztozott, a mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A két szülő azóta is közösen gondoskodik róla: felváltva etetik és védelmezik az apróságot. A pelikánfióka születése azért is különleges, mert a Nyíregyházi Állatpark történetében most először sikerült rózsás pelikánt költetni.
Villámgyorsan nő a kis pelikán
A frissen kikelt pelikán alig nagyobb egy naposcsibénél, ez azonban nem marad sokáig így. A fiókák az első időszakban rendkívül gyorsan fejlődnek, ami természetesen komoly energiaigénnyel jár. A kis pelikánt ezért a szülők naponta többször is etetik. Jelenleg darabos, visszaöklendezett hallal táplálják – ez a pelikánok természetes szülői gondoskodásának része.
A SóstóZoo számára az idei év több szempontból is mozgalmasan alakul. Júliusban például először keltek ki flamingófiókák is az állatpark történetében, a kolónia így hat aprósággal gyarapodott. Közben a látogatók a leopárdcápák érkezését is videón követhették, de korábban a nyíregyházi hangyász születésének pillanatairól is készült látványos felvétel.
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