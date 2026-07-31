Súlyos krízis érte el a Balatont: erre senki nem számított 2026-ban

Bár húsz év alatt csaknem megduplázódott a Magyarországon nyilvántartott vitorlások száma, a Balatonon mégis kevesebb hajót érzékelnek a kikötők – írta a HVG.

A KSH adatai szerint 2005-ben valamivel több mint 6 ezer, 2025 végén már több mint 12 ezer vitorlást tartottak nyilván, csakhogy ezek jelentős része az Adrián vagy más külföldi vizeken közlekedik, sok hajót pedig egyáltalán nem használnak.

Az új hajók piaca eközben gyenge. A gyártók szerint a járvány óta visszaesett a kereslet, a bizonytalan gazdasági helyzetben a vásárlók inkább kivárnak, vagy a meglévő hajók felújítására költenek. Soponyai Hunor, a Nauticboat Kft. vezetője szerint még a 2008-2009-es válság idején is élénkebb volt a piac, ezért a hajóépítők ma egyre inkább karbantartásból, korszerűsítésből és felújításból élnek.

A használtpiac ezzel szemben aktívabb. Július közepén 605 vitorlást kínáltak eladásra, 2026 első felében pedig 454 új hirdetés jelent meg, 57 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az eladó hajók átlagéletkora 25,6 év, mediánáruk 7,9 millió forint, miközben az átlagárat a több százmilliós tengeri jachtok 29,3 millió forintra húzzák fel.

A piac ráadásul erősen szezonális: míg egy januárban meghirdetett vitorlás átlagosan 163 nap alatt talál gazdára, a júniusban piacra került hajóknál ez 88 nap. A kép tehát kettős: új hajóból kevés fogy, használtból viszont van kereslet, ezért a magyar hajóipar egyre inkább az öregedő flotta életben tartására rendezkedik be.