2026. július 19. vasárnap Emília
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország 4 6 Anglia
ENG
 Vége
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Ma 21:00
Döntő
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Duna bajai mellékága, a Sugovica alacsony vízállásnál 2026. július 11-én.
HelloVidék

Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa

Pénzcentrum
2026. július 19. 08:02

Az extrém hőség és a tartós aszály következtében vasárnap hajnalra mindössze 27 centiméterre csökkent a Duna vízállása Mohácsnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint. Bár a folyami forgalom nem állt le, a hajózásban fokozott óvatosságra van szükség, a folyamatos apadás ráadásul akár történelmi negatív rekordot is eredményezhet – írja a bama.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna-folyam Baranya vármegyei szakaszán egyelőre nincs érvényben hajózási korlátozás, így a mohácsi komp is zavartalanul közlekedett a hétvégén. A teher- és személyhajóknak ugyanakkor kiemelt körültekintéssel kell haladniuk a sekély szakaszokon – bár a legfrissebb előrejelzések szerint hamarosan enyhe vízszintemelkedés várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani, kritikusan alacsony vízállás nem példa nélküli a térségben, hiszen a helyiek jól ismerik az éves szinten akár az 5-6 métert is elérő, a part látképét folyamatosan formáló vízszintingadozást.

Tavaly a folyó szintje alig haladta meg a valaha mért legkisebb értéket, így az idei szárazság könnyen új rekordalacsony szintet hozhat.

- emeli ki a cikk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sosem látott vízkatasztrófa közeleg Magyarországon: az erőművek már a legrosszabbra készülnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Sosem látott vízkatasztrófa közeleg Magyarországon: az erőművek már a legrosszabbra készülnek
A tartós kisvízhelyzet Európa-szerte, így Magyarországon is súlyos problémákat okoz.

Hasonló helyzet alakult ki 2018 és 2019 nyarán is, utóbbi évben a rendkívüli kisvíz miatt napokig nem szállíthatott 3,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohács és Újmohács között közlekedő komp.

A rendkívül alacsony vízállás ugyanakkor különleges látványosságokat is felszínre hoz. A Külső-Béda magasságában fekvő Gabriella-zátonynál ilyenkor kibukkannak a vízből az elsüllyedt uszályroncsok, amelyeket a jelenlegi, rendkívüli szárazságban akár száraz lábbal, gyalogosan is meg lehet közelíteni.
Címlapkép: Getty Images
#duna #hőség #vízügy #folyó #baranya #szárazság #hajózás #vízállás #aszály #hellovidék #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:02
07:45
06:03
06:02
20:27
Pénzcentrum
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a nyári szabadságról: értékes napokat bukhatsz, ha erre nem figyelsz
Választási korhatár csökkentése: számos európai országban szavazhatnak már a 16 évesek is
NAPTÁR
Tovább
2026. július 19. vasárnap
Emília
29. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
2 napja
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
3
1 hete
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
4
4 napja
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
5
2 hete
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 06:03
Mindenki erre várt egész évben: jön a spanyol-argentin döntő, ma megtudjuk, ki nyeri a vébét
Pénzcentrum  |  2026. július 19. 06:02
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
Agrárszektor  |  2026. július 19. 06:03
Kipusztíthatatlan növények a kertbe: ezek még a legdurvább hőséget is túlélik