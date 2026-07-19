Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa

Az extrém hőség és a tartós aszály következtében vasárnap hajnalra mindössze 27 centiméterre csökkent a Duna vízállása Mohácsnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint. Bár a folyami forgalom nem állt le, a hajózásban fokozott óvatosságra van szükség, a folyamatos apadás ráadásul akár történelmi negatív rekordot is eredményezhet – írja a bama.hu.

A Duna-folyam Baranya vármegyei szakaszán egyelőre nincs érvényben hajózási korlátozás, így a mohácsi komp is zavartalanul közlekedett a hétvégén. A teher- és személyhajóknak ugyanakkor kiemelt körültekintéssel kell haladniuk a sekély szakaszokon – bár a legfrissebb előrejelzések szerint hamarosan enyhe vízszintemelkedés várható.

A mostani, kritikusan alacsony vízállás nem példa nélküli a térségben, hiszen a helyiek jól ismerik az éves szinten akár az 5-6 métert is elérő, a part látképét folyamatosan formáló vízszintingadozást.

Tavaly a folyó szintje alig haladta meg a valaha mért legkisebb értéket, így az idei szárazság könnyen új rekordalacsony szintet hozhat.

- emeli ki a cikk.

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Hasonló helyzet alakult ki 2018 és 2019 nyarán is, utóbbi évben a rendkívüli kisvíz miatt napokig nem szállíthatott 3,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohács és Újmohács között közlekedő komp.

A rendkívül alacsony vízállás ugyanakkor különleges látványosságokat is felszínre hoz. A Külső-Béda magasságában fekvő Gabriella-zátonynál ilyenkor kibukkannak a vízből az elsüllyedt uszályroncsok, amelyeket a jelenlegi, rendkívüli szárazságban akár száraz lábbal, gyalogosan is meg lehet közelíteni.