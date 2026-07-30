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Pesten ennyiért mit kapsz? Eladó a legendás vidéki étterem: panorámás terasz és lovagi terem is jár hozzá
Nem mindennapi vendéglátóhely került eladósorba Miskolcon: 139 millió forintért új gazdát keres egy több mint 600 négyzetméteres, patinás vendéglő a Kisavason. Csak összehasonlításként: Budapesten ma sok helyen ennyiért egy lakást lehet venni, Miskolcon viszont egy komplett, 220 fő befogadására alkalmas étterem, panorámás tetőterasz és egy különleges hangulatú pincerendszer lehet az új tulajdonosé. A műemléki épületben söröző, lovagi hangulatú étterem és teljesen felszerelt konyha is helyet kapott – a hirdetés szerint a városban szinte mindenki ismeri ezt a különleges helyet.
Egy kis középkori hangulat, titokzatos pincerendszerrel és pazar, panorámás terasszal? Mindez egy jobb pesti családi ház áráért? Az Ingatlan.com oldalán megjelent hirdetés szerint most akár ez is elérhető – igaz, ehhez Miskolcig kell utazni. A Kisavason ugyanis egy olyan különleges vendéglátóhely került eladósorba, amelyet nehéz lenne egyszerű étteremként bemutatni. Az Alabárdos Miskolc egyik ismert, patinás vendéglátóhelye: az emeleti étterem ólomüveg ablakaival, fekete gránit burkolatával és lovagi fegyverdekorációival középkori hangulatot idéz. A hely kínálatában magyaros és nemzetközi fogások is szerepeltek, a hirdetés szerint egyes ételek látványos befejezését – például a flambírozást – a vendégek előtt végezték.
A 620 négyzetméteres, több szinten kialakított épületben söröző, borozó, étterem, professzionális konyha, raktárak és a működéshez szükséges kiszolgálóhelyiségek is helyet kaptak. A Kisavason található ingatlanért most 139 millió forintot kérnek, a hirdetés szerint pedig nem pusztán egy épületet kínálnak: egy évtizedek alatt ismertté vált, sajátos hangulatú vendéglátóhely várja új gazdáját.
Ahol lovagi fegyverek között vacsorázhatunk
A hely egyik legizgalmasabb része alighanem az emeleti étterem, amelyre nehéz lenne azt mondani, hogy szokványos. Az Ingatlan.com hirdetése szerint az I. kategóriájú étterem színes ólomüveg ablakokkal, fekete gránitpadlóval és lovagi fegyvereket idéző dekorációval hozza a középkori hangulatot. Egyszerre mintegy 50 vendég fér el odafent, de ha az egész épületet nézzük, jóval nagyobb a kapacitás: a földszinti sörözőben 70, a pinceborozóban pedig akár 100 vendéget is fogadhatnak. Vagyis egy nagyobb társaságot sem kell feltétlenül máshová küldeni: összesen 220 főnek jut hely.
És akkor ott van még az épület alatt húzódó pincerendszer is. A borozónak kialakított pince nemcsak a hangulat miatt érdekes: a hirdetés szerint természetes klímája is kedvez a vendéglátásnak. Nem kell tehát külön díszletet építeni a középkori hangulathoz, a helyszín önmagában is elég karakteres.
Az emeleten egy professzionális, európai szintű melegkonyha is helyet kapott, közvetlenül hozzá kapcsolódó előkészítőkkel, hűtőkkel, raktárakkal, mosogatókkal és tálalóval. Vagyis aki újra étteremként vinné tovább a helyet, annak a hirdetés alapján a konyhai háttér miatt sem kellene nulláról indulnia.
A felső szint tartogat még egy érdekes lehetőséget: a mintegy 144 négyzetméteres résznek külön utcai bejárata van, jelenleg raktárak, öltözők és zuhanyzók találhatók itt. A hirdetés szerint azonban akár egy különálló lakás is kialakítható belőle, három hálószobával, nappalival és egy mintegy 40 négyzetméteres, városi panorámát kínáló tetőterasszal. És ha mindez nem lenne elég, a szintek között még egy étellift is segíti a vendéglátóhely működését.
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Nem először keresi új tulajdonosát
A korábbi hirdetések alapján az Alabárdos Étterem és Söröző már 2021-ben is a piacon volt, az akkori irányár azonban nem ismert. Úgy tűnik, a miskolci vendéglátás egyik legismertebb helye továbbra is arra a vevőre vár, aki hosszú távon is fantáziát lát a történelmi hangulatú épületben.
A miskolci étterem eladása sem egyedi eset. Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy új tulajdonost keres a város egyik legismertebb szállodája, a több mint 130 éves miskolci Pannonia Hotel is. Az ingatlan jelenleg is működő hotelként üzemel, és több mint 1,25 milliárd forintért kínálják eladásra.
Nem ez az egyetlen patinás vendéglátóhely, amely mostanság eladó
Hogy miért kerül egyre több ismert vendéglátóhely és szálloda az ingatlanpiacra, arra részben a vendéglátás helyzete is magyarázatot adhat. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) legfrissebb, 2025. évi helyzetértékelése szerint Magyarországon már naponta átlagosan 4–5 vendéglátóhely húzza le a rolót. A KSH adatai alapján 2025 végén 41 900 vendéglátóhely működött az országban, ami egy év alatt 1700-zal, 2019-hez képest pedig közel 9500-zal kevesebb. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 1400-zal, a munkahelyi vendéglátóhelyeké pedig 278-cal csökkent egyetlen év alatt.
Az MVI összegzése szerint leginkább az italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek, valamint az éttermek, büfék és gyorséttermek tűnnek el, miközben a cukrászdák száma csökkent a legkisebb mértékben. A vendéglátás ugyan országosan már elérte, sőt egyes területeken meg is haladta a járvány előtti forgalmat, a vállalkozások helyzete ettől még korántsem könnyű. A növekvő működési költségek, a munkaerőhiány, a béremelések és a visszafogott lakossági fogyasztás miatt sok vendéglátósnak egyre nagyobb kihívást jelent nyereségesen működni. Egy ilyen környezetben nem meglepő, hogy időről időre olyan, évtizedek óta ismert helyek is eladósorba kerülnek, mint ez a miskolci étterem.
Címlapfotó: Google Maps
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