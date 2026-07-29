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Ma felbolydul Kecskemét: komolyzenei nagyágyúk érkeznek a Kodály Fesztiválra

MTI
2026. július 29. 13:15

Ma startol Kecskeméten az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál. Az idei programban a zene mellett képzőművészeti és más társművészeti produkciók is helyet kapnak, jubiláló együttesekkel és rendhagyó előadásokkal. A következő napokban többek között Nádasdy Ádám irodalmi estje, Vivaldi Négy évszak című művének előadása is várja a közönséget – összegyűjtöttük hát, milyen programokkal készülnek idén a fesztiválon.

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Július 29-én, szerdán veszi kezdetét Kecskeméten a Kodály Fesztivál, amely augusztus 2-ig gazdag zenei és kulturális programokkal várja a város lakóit és az ide érkező vendégeket. A rendezvényről Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is beszámolt Facebook-oldalán:

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Ismét Kodály Fesztivál! Öt napon át zene, kiállítások, városi séták és különleges találkozások várják a kecskemétieket és a városunkba érkező vendégeket. Kodály városában, középpontban a zene, körülötte a művészet sokszínű világa. Találkozzunk a fesztivál programjain!

– írta a polgármester.

A Hírös Agóra szervezésében megvalósuló fesztivál a hagyományokhoz híven idén is Kodály Zoltán szellemiségét állítja a középpontba. A programok között komolyzenei koncertek, kiállítások, városi séták, táncbemutatók és közösségi események egyaránt helyet kaptak.

A nyitónapon, július 29-én 17 órakor a Hírös Agóra Kulturális Központ kamaratermében rendezik meg a Kodály Fesztivál megnyitóját, amelyet este a Hegy húron pendülünk című koncert követ a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. A fellépők között szerepel a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes is. A következő napokban pedig többek között Nádasdy Ádám irodalmi estje, Vivaldi Négy évszak című művének előadása, a Mesterkurzusok zárókoncertje, valamint Atmoszféra koncert is várja a közönséget.

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A fesztiválhoz több kiállítás is kapcsolódik

A Hírös Agóra kamaratermében Agyagharmóniák címmel Károlyi Mór műveiből nyílik tárlat, míg a Kodály Intézetben Kodály 200 címmel interaktív zeneművészeti kiállítás tekinthető meg. Ugyancsak a Kodály Intézet ad otthont a Planet című alkotásnak, amely a Kecskeméti Animációsfilm Fesztivál ideje alatt készült.

A Kodály Pont Neked programsorozat keretében a fesztivál ideje alatt minden este 19 órától ingyenes szabadtéri fellépések színesítik a belvárost. Színpadra lépnek többek között a Kecskemét Táncegyüttes Népdal Csoportjai, a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium résztvevői, a Kodály Iskola tanulói, a Fafúvós Együttes, valamint az M. Bodon Pál Zeneiskola növendékei.

A szervezők minden korosztályt várnak a július 29. és augusztus 2. között zajló fesztiválra, amely idén is a zene, a közösség és a művészet ünnepe lesz Kecskeméten.
Címlapkép: Getty Images
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