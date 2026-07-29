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Forrás: Pénzcentrum; Szelidi-tó
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Ismét megnyílik a népszerű strand: feloldották a fürdési tilalmat, újra várják a fürdőzőket

Pénzcentrum
2026. július 29. 14:52

Ismét megszűnt a fürdési tilalom a Bács-Kiskun megyei Szelidi-tó strandjain - tájékoztatta a dunapatai polgármester a KoronaFM-et. A strandok lezárásáról még múlt hét pénteken érkezett a hír, immár második alkalommal kellett idén fürdési tilalmat elrendelni. Most azonban ismét lehet fürdeni, viszont arra érdemes figyelni, hogy közeledik egy újabb hőséghullám, amely rossz hatással lehet a tavaink vízminőségére.

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Ismét engedélyezett a fürdőzés a Szelidi-tóban, miután a legfrissebb laboratóriumi vízminőségi vizsgálat kiváló eredményt mutatott - erről tájékoztatta Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere a kalocsai rádiót.  A polgármester szerint a kalocsai kórház és a háziorvosok részéről pedig nem érkezett jelzés a tóban való fürdőzéssel összefüggő egészségügyi panaszokról. 

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Ismét fogadja a fürdőzőket a Szelidi-tó, miután múlt héten - már másodszor - fürdési tilalmat rendeltek el. Először július elején - az első nagy hőséghullámot követően - zárták le a strandokat, ez esetben is pár napon belül feloldották a tilalmat. Legutóbb pedig július 24-től nem lehetett fürdeni, de a legfrissebb vizsgálatok alapján a tó vize ismét megfelelő minőségű, így használhatók a strandok.

Dusnoki Csaba kiemelte, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő, ezért mindenkit szeretettel várnak a Szelidi-tóra fürdőzni. Viszont arról is beszélt a rádióban, hogy a baktériumok elszaporodását számos tényező befolyásolhatja, többek között a meleg, vagy éppen a szél vagy egy helyi, pontszerű szennyeződés. Fontos, hogy a június rekordokat döntő tartós hőség után a most következő hétvégén ismét kánikula jön. Több megyében, köztük Bács-Kiskunban is harmadfokú, vagyis vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Ez a fürdővizek minőségét is jelentősen befolyásolja.

Nem a Szelidi-tó volt egyébként az egyetlen, amit le kellett zárni idén: július 23-tól a Velencei-tó hat strandján - az agárdi Park Strand Kempingben, a gárdonyi Tini strandon, a velencei Északi strandon, a Korzó és Szabadstrandon, valamint a Resort & Spa strandon - lépett életbe fürdési tilalom. Múlt péntektől a dunaújvárosi Szalki-sziget szabadstrandján sem szabad fürdeni a korlátozás feloldásáig. Fejér megyében, ahol ezek a strandok találhatók, szintén harmadfokú riasztás lesz érvényben péntektől.

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Címlapkép: Pénzcentrum
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