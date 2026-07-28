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Csapdába ejtik a tihanyi Belső-tó sztárjait: nagy változás jön a félszigeten, minden látogatót figyelmeztetnek
Különleges természetvédelmi akció kezdődött Tihanyban: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei ürgéket fognak be a Belső-tó partján, hogy az elszaporodott állomány egy részét más élőhelyre telepítsék át. A költöztetés az állomány hosszú távú védelmét szolgálja.
A tihanyi Belső-tó környékén élő ürgék régóta a félsziget egyik kedvelt természeti látványosságai közé tartoznak, az állomány azonban az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett. Emiatt a szakemberek most beavatkoznak: ürgecsapdákat helyeztek ki, amelyek segítségével mintegy 100–120 egyedet fognak be és helyeznek át egy másik területre.
A hírt Tihany polgármestere, Kötél Balázs osztotta meg közösségi oldalán. A közzétett videóban elmondta, hogy az akció nem az ürgék eltávolítását, hanem éppen az állomány védelmét szolgálja.
A településvezető hangsúlyozta, hogy Tihanyban a költöztetés után is jelentős számú ürge marad, így a látogatók továbbra is megfigyelhetik ezeket a különleges rágcsálókat. A szakemberek és a helyiek ismét arra kérik a turistákat, hogy ne etessék és ne próbálják megérinteni az állatokat. Az ürgék vadon élő állatok, amelyeknek az emberi közelség és a nem megfelelő táplálék is problémát okozhat.
A tihanyi ürgeállomány egyben természetvédelmi érték is: a faj Magyarországon védett, fennmaradását elsősorban a megfelelő élőhelyek biztosítása és a természetes viselkedésük megőrzése segíti. A mostani áttelepítés célja, hogy az állomány egyensúlya hosszú távon is fenntartható maradjon.
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