Kotrógépekkel esnek neki a Dunának: így próbálják újraindítani a kompot a Dunakanyarban + Videó

Nem mindennapi látvány fogadja mostanában a Dunakanyarban járókat: kotrógépek dolgoznak a Duna medrében a Nagymaros és Visegrád közötti komp közelében. A rendkívül alacsony vízállás ugyanis már a komp közlekedését is ellehetetlenítette, ezért a szakemberek a meder mélyítésével próbálják helyreállítani a szükséges hajózási útvonalat.

A Visegrád–Nagymaros komp üzemeltetője július 25-én Facebookon jelezte, hogy az extrém alacsony vízállás miatt átmenetileg szüneteltetik a közlekedést. A mostani munkálatok célja, hogy a kompkikötő térségében ismét megfelelő vízmélység álljon rendelkezésre az átkeléshez. A Dunakanyarból közzétett felvételeken jól látható, hogy munkagépekkel dolgoznak a mederben. A kotrás során a hajóút szempontjából kritikus részeken távolítják el a mederanyag egy részét, így próbálják biztosítani a komp számára szükséges vízmélységet.

A munkálatoktól azt várják, hogy Visegrád és Nagymaros között ismét megindulhasson a kompforgalom. A helyszíni beszámolók szerint a munkagépek és a szakemberek folyamatosan dolgoznak a közlekedés helyreállításán.

A háttérben nem egyszerűen egy szokásos nyári apadás áll

A Duna vízszintje az elmúlt napokban rendkívül alacsonyra süllyedt: a nagymarosi vízmércén július 27–30. között –65 és –68 centiméter körüli értékeket jeleztek, és a vízállás további csökkenése is benne volt az előrejelzésben.

Budapestnél közben július 28-án megdőlt a hivatalos mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállási rekord. Az Országos Vízügyi Igazgatóság adatai szerint ekkor mindössze 31 centimétert mutatott a Vigadó téri vízmérce, vagyis az addigi, 33 centiméteres rekord alá csökkent a Duna.

Július 29-én pedig már 26 centimétert mértek Budapestnél.

A szélsőségesen alacsony vízállás nemcsak a komp közlekedését nehezíti. A Dunán közlekedő nagyobb hajóknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez, több helyen pedig a hajózás is komoly akadályokba ütközik.

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Nemcsak a kompnak okoz gondot az apadás

A Dunakanyar egyik fontos átkelője a helyiek és a turisták számára egyaránt. A Visegrád és Nagymaros közötti komp nemcsak autós közlekedést biztosít a két part között, hanem a kerékpárosok és a gyalogosok számára is fontos átkelési lehetőség.

A mostani helyzet jól mutatja, hogy a folyó rendkívül alacsony vízállása már a mindennapi közlekedésben is érezhető. A kotrás ugyanakkor csak az adott hajózási szakasz problémájának kezelésére szolgál: ha a Duna vízszintje tovább apad, újabb sekély szakaszok okozhatnak gondot.



Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA