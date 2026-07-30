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Közel húsz éve elsüllyedt kocsit halásztak ki a Dunából a magyar hatóságok: elképesztő, mi mindent hoz felszínre az alacsony vízállás

Pénzcentrum
2026. július 30. 09:11

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt egy elsüllyedt jármű roncsa bukkant a felszínre Szobnál, amelyet a tűzoltók és a búvárok közös erővel emeltek ki a folyóból - jelentette a 24.hu.

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Nemrég számoltunk be róla, hogy Kelet-Szerbiában egy 1944-ben elsüllyesztett német folyami flotta rozsdás roncsai, míg Horvátországban egy 1937-ben hullámsírba merült teherhajó maradványai bukkantak elő. Most hasonló eset történt Magyarországon is.

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A Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi oldalán számolt be a történtekről: tájékoztatásuk szerint a folyó szokatlanul alacsony vízszintje miatt egy feltételezhetően személygépkocsihoz tartozó kerék vált láthatóvá a szobi partszakasznál.

A helyszínre riasztották a vámosmikolai és a nagymarosi tűzoltókat, a Harcsa mentőhajót, a III. kerületi hivatásos tűzoltók műszaki mentőegységét, valamint a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársait is.

A mentési munkálatok során a kiérkező búvárok rögzítették az elsüllyedt járművet, amelyet végül a műszaki mentő csörlőjének segítségével vontattak ki a partra, majd a további eljárás lefolytatása érdekében átadtak a rendőrségnek. Az akció során a roncshoz tapadt élővilágra is figyeltek, az autóból ugyanis mintegy ötven-hatvan gébet mentettek ki, és juttattak vissza a Dunába.

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A Duna tartósan alacsony vízállásáról és annak következményeiről egy korábbi cikkünkben már részletesen beszámoltunk.
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