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Besenyei Péter a Balaton felett, Ismerős Arcok a színpadon: 3 napig ingyen fesztiválozhatunk Zamárdiban
Ha valaki július közepén balatoni programot keres, érdemes lehet Zamárdi felé venni az irányt: július 16. és 18. között rendezik meg a XII. Rosé Fesztivált a Rendezvénytéren. A háromnapos eseményen balatoni és villányi borok, koncertek, kézműves vásár, játékos programok és látványos bemutatók várják a látogatókat – ráadásul a fesztivál minden programja ingyenes.
A Zamárdi Rosé Fesztivál idén is a borok köré épül, de nem csak a kóstolásról szól: a Borok és Arcok sátorban a vendégek személyesen is találkozhatnak a pincészetek képviselőivel, megismerhetik a borok és pálinkák készítőit. A fesztiválon balatoni és villányi borászatok kínálata, bortotó, interaktív kvízek és kézműves vásár is várja az érdeklődőket.
A nyitónap, július 16., csütörtök már rögtön látványos programmal kezdődik. 18 órakor zenés felvonulással indul a fesztivál a Szabadság térről a Rendezvénytérre, a Marching Jazz Band és a Sulyom Néptáncegyüttes közreműködésével.
A hivatalos megnyitó után 19 órakor a Balaton felett Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart bemutatót. Az est folytatásában a Marching Jazz Band, a Mattset zenekar, a Luminous LED Show és DJ Lotters gondoskodik a hangulatról.
Ismerős Arcok és Gájer Bálint is fellép
Pénteken este a játékos programok kerülnek előtérbe: 19 órától kvízzel és bortotóval várják a látogatókat, majd 20 órától Gájer Bálint koncertje következik. A pénteki estét 21:30-tól az Ismerős Arcok nagykoncertje zárja.
Szombaton szintén kvízzel indul az esti program, majd 20 órától Malek Andrea lép színpadra, a fesztivál zárásaként pedig 21:15-től a Midlife Crisis zenekar játszik.
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Gyerekprogramokkal is készülnek
A Rosé Fesztivál nemcsak a borok és a koncertek miatt lehet érdekes: a szervezők a családokra is gondoltak. A legkisebbeket légvár, kosárhinta, játszóházi és kézműves foglalkozások, óriás játékok, valamint sakkszimultán várja a rendezvény ideje alatt.
A XII. Rosé Fesztivál 2026. július 16–18. között zajlik Zamárdiban, a Rendezvénytéren, és valamennyi programja ingyenesen látogatható.
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